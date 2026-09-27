Ексголова НБУ і віцепрем’єр часів Януковича Арбузов став депутатом Держдуми РФ

Колишній голова Національного банку України і колишний віцепрем'єр-міністр часів уряду часів Віктора Януковича Сергій Арбузов отримав мандат у Держдумі РФ. Він увійшов до фракції партії "Справедлива Росія".

Про це стало відомо з допису керівника апарату фракції Руслан Татарінов, інформує Цензор.НЕТ.

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Вітаючи однопартійців із отриманням мандатів у Держдумі IX скликання, Татарінов назвав Арбузова серед новачків фракції та відрекомендував як політика, який "не підтримав режим Зеленського в Україні".

На виборах до Держдуми РФ Арбузов очолював регіональну групу №5, до якої Росія включила тимчасово окуповані території України, зокрема Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

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Що відомо про Сергія Арбузова

Сергій Арбузов народився в 1976 році у Донецьку.

За часів президентства Януковича з 23 грудня 2010 року по грудень 2012 він був головою Національного банку України. У грудні 2012 його призначили першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Азарова 28 січня 2014 Арбузов виконував обов’язки прем’єр-міністра України до 27 лютого 2014.

Після Революції Гідності Арбузов утік з України до Росії. З 22 квітня 2014 року він перебуває у розшуку МВС України за підозрою за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), що, зокрема, стосується фінансування телеканалу БТБ (Банківське телебачення).

У 2014 році потрапив під санкції ЄС, однак у березні 2021 року його разом з ексміністром освіти Дмитром Табачником з них виключили.

У квітні 2025 року Рада з питань національної безпеки та оборони запровадила проти нього санкції.

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