Экс-глава НБУ и вице-премьер времен Януковича Арбузов стал депутатом Госдумы РФ

Бывший глава Национального банка Украины и бывший вице-премьер-министр при правительстве Виктора Януковича Сергей Арбузов получил мандат в Госдуме РФ. Он вошел в состав фракции партии "Справедливая Россия".

Об этом стало известно из сообщения руководителя аппарата фракции Руслана Татаринова, передает Цензор.НЕТ.

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Поздравляя однопартийцев с получением мандатов в Госдуме IX созыва, Татаринов назвал Арбузова среди новичков фракции и представил его как политика, который "не поддержал режим Зеленского в Украине".

На выборах в Госдуму РФ Арбузов возглавлял региональную группу №5, в которую Россия включила временно оккупированные территории Украины, в частности Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

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Что известно о Сергее Арбузове

Сергей Арбузов родился в 1976 году в Донецке.

Во время президентства Януковича с 23 декабря 2010 года по декабрь 2012 года он был главой Национального банка Украины. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

После отставки Азарова 28 января 2014 года Арбузов исполнял обязанности премьер-министра Украины до 27 февраля 2014 года.

После Революции достоинства Арбузов бежал из Украины в Россию. С 22 апреля 2014 года он находится в розыске МВД Украины по подозрению по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), что, в частности, касается финансирования телеканала БТБ (Банковское телевидение).

В 2014 году попал под санкции ЕС, однако в марте 2021 года его вместе с экс-министром образования Дмитрием Табачником из них исключили.

В апреле 2025 года Совет по вопросам национальной безопасности и обороны ввел против него санкции.

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