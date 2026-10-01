Україна отримала чотири пропозиції щодо енергетичного та морського перемир’я, - Сибіга

Україна отримала пропозиції щодо енергетичного та морського припинення вогню від чотирьох країн — вони надійшли від США, Індії, Туреччини та Єгипту.

Про це глава МЗС заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Які пропозиції?

Сибіга зауважив, що Україна готова до енергетичного та морського перемир'я з РФ. Йдеться про "повне енергетичне перемир'я, зупинку ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру".

"Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі", — сказав міністр.

За його словами, "найширша" пропозиція надійшла від Індії.

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Зерновий коридор

Також є дві пропозиції щодо продовольчого перемир'я — "зернового коридору" — від Туреччини та Єгипту. Сибіга зауважив, що Єгипет на третину залежний від українського зерна і великі пропорції залежать від російського, тому для них "критично важливо це вирішити".

І є ще четверта пропозиція з боку США. Йдеться також про енергетичне припинення вогню, яке обговорили під час зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

"Взагалі ми вважаємо, що одним з результатів зустрічі президента Зеленського і Путіна могло б бути перемир'я. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли й теж працюють на цьому треку", — додав він.

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Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що Туреччина та ООН готують нові переговори щодо припинення вогню в Чорному морі між Росією та Україною.

Удари РФ по судноплавству

У липні війська Росії посилили удари по суднах, що проходять українським морським коридором у Чорному морі.

У вересні міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1173 об’єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна. За його словами, після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі за умови, що Росія також зробить кроки до деескалації.

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