"Європейська Солідарність" вимагає від влади українського плану миру та безумовного припинення вогню

Фракція "Європейська Солідарність" заявила про необхідність безумовного припинення вогню в повітрі, на землі та на морі й закликала владу представити суспільству український план завершення війни. У фракції наголосили, що припинення бойових дій має супроводжуватися гарантіями безпеки та збереженням спроможності ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву політсили.

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"Мир має зупинити війну. Але мир не може означати капітуляцію української державності та ідентичності.

Світ входить у небезпечний період. росія взяла курс на подальшу ескалацію. Виступ володимира путіна на "Валдаї" ще раз продемонстрував: кремль продовжує говорити з Україною та Європою мовою сили, погроз і шантажу. москва перевіряє на міцність єдність НАТО, Європейського Союзу і всього трансатлантичного світу", - ідеться в заяві.

Основні вимоги "Європейської Солідарності"

У фракції заявили, що сьогодні Україні потрібні одночасно дві речі: максимальна сила для захисту і максимальна дипломатична активність для припинення війни.

Для "Європейської Солідарності" є речі, які не змінюються залежно від того, перебуваємо ми при владі чи в опозиції.

"Армія, Мова, Віра" як фундамент державності

"Армія. Мова. Віра.

Це не просто три слова з політичного гасла. Це три опори української державності. Армія захищає нашу землю. Мова об’єднує політичну націю. Віра дає духовну силу вистояти.

За право України бути Україною сьогодні платять життям наші воїни.

Саме тому чисельність і спроможність Збройних Сил України, українська мова, свобода віросповідання та захист українського духовного простору є питаннями українського суверенітету. Вони не можуть бути розмінною монетою ні внутрішньої політики, ні міжнародних переговорів, ні будь-яких домовленостей із державою-агресором.

Про мир можна домовлятися. Про право України залишатися Україною — ні", - ідеться в заяві

Сьогодні відбулося засідання фракції "Європейська Солідарність". У нашій команді можуть і повинні бути дискусії. Демократична політична сила відрізняється від політичної секти саме здатністю сперечатися.

Але є речі, щодо яких ми єдині. Фракція повним складом одноголосно підтвердила: Армія, Мова і Віра залишаються фундаментальними цінностями "Європейської Солідарності" та основою нашого бачення української державності.

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Курс на членство України в Європейському Союзі

Так само незмінним залишається наш стратегічний курс на членство України в Європейському Союзі та формування нової сильної безпекової архітектури континенту. Ми розглядаємо повноправне членство в ЄС як ключовий елемент довгострокової безпеки України, її демократичного розвитку та запобігання новій російській агресії.

Україні потрібен український план миру.

У фракції додали, що кардинальні зміни у перебігу війни вимагають нових рішень.

"Україні потрібен український план миру. Влада має представити суспільству зрозумілу й реалістичну стратегію завершення війни, яка дасть відповіді на три головні питання: як припинити бойові дії; як гарантувати безпеку України після їх припинення; як зробити нову російську агресію неможливою", - наголошується в заяві.

Першим необхідним кроком ми вважаємо безумовне і всеохопне припинення вогню — в повітрі, на землі й на морі.

Не можна вимагати від українців чекати завершення багатомісячних чи багаторічних переговорів, поки щодня гинуть люди, летять ракети і "шахеди", руйнуються міста, енергетика та економіка.

Спочатку треба зупинити вбивства. Потім — домовлятися про складне. Але припинення вогню саме по собі ще не є миром.

Мир настає тоді, коли після останнього пострілу існують достатні гарантії, що першого пострілу нової війни не буде.

Саме тому допоки міжнародні гарантії залишаються предметом переговорів, найнадійнішою гарантією української безпеки залишаються Збройні Сили України.

Це має стати одним із головних імперативів державного бюджету на 2027 рік. Армія повинна бути повністю забезпечена всім необхідним для фронту, захисту українських міст, цивільного населення, енергетики та критичної інфраструктури.

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Україні потрібне переозброєння. Україні потрібна довгострокова фінансова підтримка партнерів. Україні потрібне посилення санкційного тиску на росію. І Україні необхідно разом із союзниками шукати нові безпекові формати, здатні поєднати потужні українські Збройні Сили, військово-фінансову підтримку партнерів та реальні міжнародні гарантії.

Влада також має сформувати сильну й професійну переговорну команду, здатну відстоювати український план миру перед нашими партнерами та за столом майбутніх переговорів.

Окремо наголошуємо: Україна є демократичною європейською державою, в якій мають поважатися права громадян незалежно від мови спілкування чи релігійної належності. Водночас демократія не означає беззахисність. Держава має право і обов’язок протидіяти російському втручанню, пропаганді та використанню підконтрольних кремлю структур для підриву української державності.

росія роками намагалася переконати світ, що проблема України — в мові, церкві, регіонах чи політичних суперечностях.

Ні. Головна проблема України сьогодні має конкретну назву — російська агресія.

Тому відповідальні українські політики мають не створювати нові лінії розколу всередині країни, а об’єднатися навколо того, що справді визначає наше виживання: підтримки Збройних Сил, зміцнення держави, активної дипломатії та міжнародного тиску на росію заради припинення війни.

Мир — це Україна, яка після війни залишається сильною, озброєною, демократичною, європейською і українською.

Зі своєю Армією.

Зі своєю Мовою.

Зі своєю Вірою.

Заяву ухвалено одноголосно повним складом фракції "Європейська Солідарність".

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