Напад у монастирі в Польщі: підозрюваному наразі неможливо висунути офіційне обвинувачення

В Окружній прокуратурі у польському Перемишлі розповіли, що підозрюваний у нападі в монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі громадянин України Ігор М. і надалі перебуває в стані психозу, тож допитати його чи висунути йому офіційне обвинувачення наразі неможливо.

Про це у коментарі "Укрінформ" повідомила речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Висновки психіатрів

Вона розповіла, що 1 жовтня прокуратура отримала оновлений висновок експертів щодо стану здоров’я підозрюваного українця.

"Він і надалі перебуває в стані психозу. Проводити з ним слідчі дії досі неможливо, тож прокуратура не має можливості оголосити йому постанову про висунення обвинувачення, а також не може допитати його як підозрюваного", - зазначила речниця прокуратури.

За її словами, зараз чоловік проходить лікування, перебуває на фармакологічній терапії. Тацюх-Курасевич зазнаила, що експерти відзначають незначне, мінімальне поліпшення його стану здоров'я, однак недостатнє для того, щоб він міг брати участь у слідчих діях.

Читайте також: Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник пробачив нападнику та закликав не звинувачувати всіх українців

Повторна експертиза

Вона повідомила, що упродовж двох тижнів прокуратура знову залучить лікарів-психіатрів для надання чергового висновку щодо актуального на той момент стану здоров'я підозрюваного.

Співпраця з Україною та контакти з родиною підозрюваного

Щодо співпраці з українською стороною речниця зазначила, що слідство триває лише тиждень, і наразі прокуратура зосереджена на найважливіших слідчих діях.

Крім того, Тацюх-Курасевич додала, що на цьому етапі прокуратура ще не контактувала з родиною затриманого українця.

Читайте також: Українцю, який напав на монастир у Польщі, обрали запобіжний захід: тримання під вартою на три місяці

Що відомо про напад

Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.

Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.

За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.

Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.

Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

Читайте також: Напад у монастирі в Польщі: психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника