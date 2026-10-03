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Новини Українці у Польщі
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Напад у монастирі в Польщі: підозрюваному наразі неможливо висунути офіційне обвинувачення

напад на монастир у Польщі

В Окружній прокуратурі у польському Перемишлі розповіли, що підозрюваний у нападі в монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі громадянин України Ігор М. і надалі перебуває в стані психозу, тож допитати його чи висунути йому офіційне обвинувачення наразі неможливо.

Про це у коментарі "Укрінформ" повідомила речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич, передає Цензор.НЕТ.

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Висновки психіатрів

Вона розповіла, що 1 жовтня прокуратура отримала оновлений висновок експертів щодо стану здоров’я підозрюваного українця.

"Він і надалі перебуває в стані психозу. Проводити з ним слідчі дії досі неможливо, тож прокуратура не має можливості оголосити йому постанову про висунення обвинувачення, а також не може допитати його як підозрюваного", - зазначила речниця прокуратури.

За її словами, зараз чоловік проходить лікування, перебуває на фармакологічній терапії. Тацюх-Курасевич зазнаила, що експерти відзначають незначне, мінімальне поліпшення його стану здоров'я, однак недостатнє для того, щоб він міг брати участь у слідчих діях.

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Повторна експертиза

Вона повідомила, що упродовж двох тижнів прокуратура знову залучить лікарів-психіатрів для надання чергового висновку щодо актуального на той момент стану здоров'я підозрюваного. 

Співпраця з Україною та контакти з родиною підозрюваного 

Щодо співпраці з українською стороною речниця зазначила, що слідство триває лише тиждень, і наразі прокуратура зосереджена на найважливіших слідчих діях.

Крім того, Тацюх-Курасевич додала, що на цьому етапі прокуратура ще не контактувала з родиною затриманого українця.

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Що відомо про напад

  • Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
  • Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
  • За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
  • Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
  • Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

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