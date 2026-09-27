Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник пробачив нападнику та закликав не звинувачувати всіх українців

Священник Адріан, який зазнав поранень унаслідок нападу з ножем у монастирі в Польщі, закликав вірян утриматися від узагальнень і не перекладати провину за вчинок нападника-українця на всіх громадян України.

Про це він сказав під час проповіді, пише Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Промова священника

Через два дні після нападу з ножем, Ярославське абатство знову відкрилося для вірян. Отець Адріан вийшов до вірян із перев’язаними головою та рукою, а також з синцями на обличчі.

Він сказав, що прощає нападнику, наголосивши, що говорить це також від імені покійного отця Станіслава.

Священник Адріан закликав вірян молитися за загиблого отця та за здоров’я отця Марека, який досі бореться за своє життя в лікарні.

Також отець Адріан попросив молитися за нападника, щоб він "відчув благодать навернення".

"Йому найбільше потрібна ця молитва. Ми повинні подолати зло, яке сталося тут, у нашому абатстві, добром, любов'ю та прощенням", - сказав він, закликавши вірян також пробачити нападника.

Крім того, священник звернувся до всіх вірян з проханням не дозволяти тому факту, що нападник є громадянином України, впливати на їхнє ставлення до всієї нації.

"Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець... Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії", - сказав він.

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Що відомо про напад

Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.

Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.

За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.

Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.

Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

Відомо, що напад з ножем у польському монастирі, унаслідок якого загинув священник, скоїв 31-річний українець. Він госпіталізований до психіатричної лікарні. У день, коли стався напад, він приїхав до Польщі з Німеччини й також намагався потрапити на територію України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападник має понести повну відповідальність відповідно до закону. Він також висловив співчуття близьким загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

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