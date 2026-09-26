Українцю, який напав на монастир у Польщі, обрали запобіжний захід: тримання під вартою на три місяці
Польський суд ухвалив рішення щодо взяття під варту українця, який напав на монастир у Ярославі, внаслідок чого загинув священник і ще четверо осіб дістали поранень.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Запобіжний захід
У суботу районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу щодо Ігоря М. у вигляді взяття під варту. Однак чоловік відбуватиме покарання в умовах станціонару.
"Суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. Через стан здоров'я підозрюваного його не доставили до суду; у постанові суду зазначено, що цей захід має бути застосований в умовах стаціонару", – повідомили в окружній прокуратурі в Перемишлі.
Має ознаки психічного захворювання
Раніше в прокуратурі повідомили, що Ігор М. "виявляє ознаки психічного захворювання" і перебуває в психіатричному медичному закладі.
Психіатри констатували в нього симптоми психічного захворювання у вигляді гострого поліморфного психотичного розладу. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь судовому процесі, зокрема в допиті.
Що відомо про напад
- Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
- Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
- За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
- Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
- Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападник має понести повну відповідальність відповідно до закону. Він також висловив співчуття близьким загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.
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Напівпридурок їхав з Німеччини в Україну. На своєму авто без ОС (аналог українського ОСЦВ, як я розумію). Десь біля кордону (чи прямо на ПП) його висадили з авта, і авто евакуювали до Ярослава (за 40 км від кордону) на штрафмайданчик. Від цього у напівпридурка дах з'їхав остаточно.
До Ярослава він доїхав на звичайному автобусі, а потрапивши на територію абатства, "без дозволу зайшов на кухню", де озброївся ножем.
(Моє припущення - він був знайомий з кимось, хто працює або працював раніше на кухні аббатства, і раніше колись побував в цьому аббатстві, бо інакше важко пояснити вибір саме цього місця для "помсти").