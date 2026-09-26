УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12812 відвідувачів онлайн
Новини Українці у Польщі
1 719 14

Українцю, який напав на монастир у Польщі, обрали запобіжний захід: тримання під вартою на три місяці

Українець напав із ножем на людей у монастирі в Польщі – один загиблий і четверо поранених

Польський суд ухвалив рішення щодо взяття під варту українця, який напав на монастир у Ярославі, внаслідок чого загинув священник і ще четверо осіб дістали поранень.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Запобіжний захід

У суботу районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу щодо Ігоря М. у вигляді взяття під варту. Однак чоловік відбуватиме покарання в умовах станціонару.

"Суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. Через стан здоров'я підозрюваного його не доставили до суду; у постанові суду зазначено, що цей захід має бути застосований в умовах стаціонару", – повідомили в окружній прокуратурі в Перемишлі.

Також читайте: Напад українця на людей у монастирі в Польщі не мав національного підґрунтя, зараз він у психлікарні, - посол Боднар

Має ознаки психічного захворювання

Раніше в прокуратурі повідомили, що Ігор М. "виявляє ознаки психічного захворювання" і перебуває в психіатричному медичному закладі.

Психіатри констатували в нього симптоми психічного захворювання у вигляді гострого поліморфного психотичного розладу. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь судовому процесі, зокрема в допиті.

Також читайте: Напад у польському монастирі: Навроцький вимагає рішучої реакції держави

Що відомо про напад

  • Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
  • Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
  • За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
  • Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
  • Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападник має понести повну відповідальність відповідно до закону. Він також висловив співчуття близьким загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Автор: 

напад (1329) Польща (7882) українці (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Мотив набагато прозаїчніший.
Напівпридурок їхав з Німеччини в Україну. На своєму авто без ОС (аналог українського ОСЦВ, як я розумію). Десь біля кордону (чи прямо на ПП) його висадили з авта, і авто евакуювали до Ярослава (за 40 км від кордону) на штрафмайданчик. Від цього у напівпридурка дах з'їхав остаточно.
До Ярослава він доїхав на звичайному автобусі, а потрапивши на територію абатства, "без дозволу зайшов на кухню", де озброївся ножем.
(Моє припущення - він був знайомий з кимось, хто працює або працював раніше на кухні аббатства, і раніше колись побував в цьому аббатстві, бо інакше важко пояснити вибір саме цього місця для "помсти").
показати весь коментар
26.09.2026 18:54 Відповісти
+6
Ще одного випустили із стаціонару
показати весь коментар
26.09.2026 18:47 Відповісти
+2
брєд не пишіть
показати весь коментар
26.09.2026 19:42 Відповісти

Завантаження...

 
 