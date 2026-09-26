Українцю, який напав на монастир у Польщі, обрали запобіжний захід: тримання під вартою на три місяці

Польський суд ухвалив рішення щодо взяття під варту українця, який напав на монастир у Ярославі, внаслідок чого загинув священник і ще четверо осіб дістали поранень.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід

У суботу районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу щодо Ігоря М. у вигляді взяття під варту. Однак чоловік відбуватиме покарання в умовах станціонару.

"Суд задовольнив клопотання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом трьох місяців. Через стан здоров'я підозрюваного його не доставили до суду; у постанові суду зазначено, що цей захід має бути застосований в умовах стаціонару", – повідомили в окружній прокуратурі в Перемишлі.

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Має ознаки психічного захворювання

Раніше в прокуратурі повідомили, що Ігор М. "виявляє ознаки психічного захворювання" і перебуває в психіатричному медичному закладі.

Психіатри констатували в нього симптоми психічного захворювання у вигляді гострого поліморфного психотичного розладу. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь судовому процесі, зокрема в допиті.

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Що відомо про напад