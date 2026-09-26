Украинцу, напавшему на монастырь в Польше, избрана мера пресечения: содержание под стражей на три месяца

Польский суд принял решение о заключении под стражу украинца, напавшего на монастырь в Ярославе, вследствие чего погиб священник, а еще четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

В субботу районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в отношении Игоря М. в виде заключения под стражу. Однако мужчина будет отбывать наказание в стационарных условиях.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение трех месяцев. Из-за состояния здоровья подозреваемого его не доставили в суд; в постановлении суда указано, что эта мера должна быть применена в условиях стационара", — сообщили в окружной прокуратуре в Перемышле.

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Имеет признаки психического заболевания

Ранее в прокуратуре сообщили, что Игорь М. "проявляет признаки психического заболевания" и находится в психиатрическом медицинском учреждении.

Психиатры констатировали у него симптомы психического заболевания в виде острого полиморфного психотического расстройства. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебном процессе, в частности в допросе.

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Что известно о нападении