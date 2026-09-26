Украинцу, напавшему на монастырь в Польше, избрана мера пресечения: содержание под стражей на три месяца
Польский суд принял решение о заключении под стражу украинца, напавшего на монастырь в Ярославе, вследствие чего погиб священник, а еще четверо человек получили ранения.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Меры пресечения
В субботу районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в отношении Игоря М. в виде заключения под стражу. Однако мужчина будет отбывать наказание в стационарных условиях.
"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение трех месяцев. Из-за состояния здоровья подозреваемого его не доставили в суд; в постановлении суда указано, что эта мера должна быть применена в условиях стационара", — сообщили в окружной прокуратуре в Перемышле.
Имеет признаки психического заболевания
Ранее в прокуратуре сообщили, что Игорь М. "проявляет признаки психического заболевания" и находится в психиатрическом медицинском учреждении.
Психиатры констатировали у него симптомы психического заболевания в виде острого полиморфного психотического расстройства. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебном процессе, в частности в допросе.
Что известно о нападении
- Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.
- Один из священников — отец Станислав — скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.
- По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.
- Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.
- Местные власти ввели усиленные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавший должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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Напівпридурок їхав з Німеччини в Україну. На своєму авто без ОС (аналог українського ОСЦВ, як я розумію). Десь біля кордону (чи прямо на ПП) його висадили з авта, і авто евакуювали до Ярослава (за 40 км від кордону) на штрафмайданчик. Від цього у напівпридурка дах з'їхав остаточно.
До Ярослава він доїхав на звичайному автобусі, а потрапивши на територію абатства, "без дозволу зайшов на кухню", де озброївся ножем.
(Моє припущення - він був знайомий з кимось, хто працює або працював раніше на кухні аббатства, і раніше колись побував в цьому аббатстві, бо інакше важко пояснити вибір саме цього місця для "помсти").