Раненый при нападении на монастырь в Польше священник простил нападавшего и призвал не обвинять всех украинцев

Священник Адриан, получивший ранения в результате нападения с ножом в монастыре в Польше, призвал верующих воздержаться от обобщений и не возлагать вину за поступок нападавшего-украинца на всех граждан Украины.

Об этом он сказал во время проповеди, пишет Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь священника

Через два дня после нападения с ножом Ярославское аббатство вновь открылось для верующих. Отец Адриан вышел к верующим с перевязанными головой и рукой, а также с синяками на лице.

Он сказал, что прощает нападавшего, подчеркнув, что говорит это также от имени покойного отца Станислава.

Священник Адриан призвал верующих молиться за погибшего отца и за здоровье отца Марека, который до сих пор борется за свою жизнь в больнице.

Также отец Адриан попросил молиться за нападавшего, чтобы он "испытал благодать обращения".

"Ему больше всего нужна эта молитва. Мы должны преодолеть зло, которое произошло здесь, в нашем аббатстве, добром, любовью и прощением", — сказал он, призвав верующих также простить нападавшего.

Кроме того, священник обратился ко всем верующим с просьбой не позволять тому факту, что нападавший является гражданином Украины, влиять на их отношение ко всей нации.

"Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого происходит преступник... Зло было совершено конкретным человеком, который несет ответственность за свои действия", — сказал он.

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Что известно о нападении

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.

Один из священников — отец Станислав — скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.

По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.

Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.

Местные власти ввели усиленные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.

Известно, что нападение с ножом в польском монастыре, в результате которого погиб священник, совершил 31-летний украинец. Он госпитализирован в психиатрическую больницу. В день, когда произошло нападение, он приехал в Польшу из Германии и также пытался попасть на территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавший должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Он также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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