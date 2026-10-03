Валтонен засудила удари РФ по Києву: Війна має закінчитися

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила російські удари по Києву та наголосила на необхідності припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

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Валтонен зазначила, що протягом останнього тижня Росія завдавала ударів по школах, лікарнях, житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та Національній академії наук України в Києві.

Фінляндія надає Україні засоби ППО для порятунку життів

"Це повномасштабна варварська війна проти життя та майбутнього українського народу. Вона має закінчитися", – наголосила глава фінського МЗС.

Валтонен також заявила, що Фінляндія надає Україні засоби протиповітряної оборони та інші життєво важливі засоби, які допомагають рятувати життя.

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Обстріли Києва з початку тижня

28 вересня ворог здійснив масовану атаку БпЛА на Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували в кількох районах:

у Шевченківському районі - влучання в офісну будівлю, згодом - у будівлю Національної академії наук України;

в Оболонському районі - пошкоджена АЗС, виникла пожежа;

у Голосіївському - БпЛА влучив у кафе біля АЗС;

у Дарницькому - падіння уламків на відкритій території;

у Подільському - пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житловий будинок;

пошкоджені медичний центр, житлові та офісні будівлі, автомобілі.

За даними міської влади, загинули двоє людей, 26 постраждали. Раніше протягом дня офіційні дані оновлювалися; зокрема, МОЗ Києва повідомляло про одну загиблу та 24 постраждалих.

Наступного дня росіяни атакували столиці безпілотниками та балістичними ракетами. Падіння уламків та пошкодження зафіксували у Солом'янському, Печерському, Оболонському та Голосіївському районах. Пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, приватні будинки та автомобілі.

30 вересня чергова атака на Київ. Внаслідок удару виникли пожежі у секторі приватних житлових будинків у Святошинському районі, у будівлі магазину - в Оболонському, на складському об'єкті - у Голосіївському.

Також були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. У Шевченківському районі уламки впали на території одного із західних посольств. Міська влада повідомила про трьох загиблих.

Протягом 1 жовтня росіяни атакували українську столицю безпілотниками. Зафіксовано влучання в територію нежитлового комплексу у Печерському районі. у Солом'янському районі БпЛА влучив у будівлю школи, виникла пожежа, також було влучання у складські приміщення.

Окремо цього дня російські дрони кілька разів атакували Південний міст. Зафіксували два влучання поблизу опорної частини мосту. Через атаку рух метро та наземного транспорту мостом зупинили.

2 жовтня Росія продовжила удари по Києву. Головними цілями стали Південний міст та житлова забудова. У Дарницькому районі дрон влучив у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку — виникла пожежа на 24–25 поверхах. У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та автомобілі;

Вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві.

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