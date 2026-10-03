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Новини Обстріли Києва
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Валтонен засудила удари РФ по Києву: Війна має закінчитися

Глава МЗС Фінляндії засудила удари РФ по Києву

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила російські удари по Києву та наголосила на необхідності припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

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Валтонен зазначила, що протягом останнього тижня Росія завдавала ударів по школах, лікарнях, житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та Національній академії наук України в Києві.

Фінляндія надає Україні засоби ППО для порятунку життів

"Це повномасштабна варварська війна проти життя та майбутнього українського народу. Вона має закінчитися", – наголосила глава фінського МЗС.

Валтонен також заявила, що Фінляндія надає Україні засоби протиповітряної оборони та інші життєво важливі засоби, які допомагають рятувати життя.

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Обстріли Києва з початку тижня

28 вересня ворог здійснив масовану атаку БпЛА на Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували в кількох районах: 

  • у Шевченківському районі - влучання в офісну будівлю, згодом - у будівлю Національної академії наук України;
  • в Оболонському районі - пошкоджена АЗС, виникла пожежа;
  • у Голосіївському - БпЛА влучив у кафе біля АЗС;
  • у Дарницькому - падіння уламків на відкритій території;
  • у Подільському - пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житловий будинок;
  • пошкоджені медичний центр, житлові та офісні будівлі, автомобілі.

За даними міської влади, загинули двоє людей, 26 постраждали. Раніше протягом дня офіційні дані оновлювалися; зокрема, МОЗ Києва повідомляло про одну загиблу та 24 постраждалих.

Наступного дня росіяни атакували столиці безпілотниками та балістичними ракетами. Падіння уламків та пошкодження зафіксували у Солом'янському, Печерському, Оболонському та Голосіївському районах. Пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, приватні будинки та автомобілі. 

30 вересня чергова атака на Київ. Внаслідок удару виникли пожежі у секторі приватних житлових будинків у Святошинському районі, у будівлі магазину - в Оболонському, на складському об'єкті - у Голосіївському.

Також були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. У Шевченківському районі уламки впали на території одного із західних посольствМіська влада повідомила про трьох загиблих.

Протягом 1 жовтня росіяни атакували українську столицю безпілотниками. Зафіксовано влучання в територію нежитлового комплексу у Печерському районі. у Солом'янському районі БпЛА влучив у будівлю школи, виникла пожежа, також було влучання у складські приміщення.

Окремо цього дня російські дрони кілька разів атакували Південний міст. Зафіксували два влучання поблизу опорної частини мосту. Через атаку рух метро та наземного транспорту мостом зупинили.

2 жовтня Росія продовжила удари по Києву. Головними цілями стали Південний міст та житлова забудова. У Дарницькому районі дрон влучив у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку — виникла пожежа на 24–25 поверхах. У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та автомобілі;

Вранці 3 жовтня  Росія завдала удару по Північному мосту в Києві.

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Київ (17232) росія (48023) Фінляндія (1216) Повітряні атаки на Київ (1145)
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