Валтонен осудила удары РФ по Киеву: война должна закончиться

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила российские удары по Киеву и подчеркнула необходимость прекращения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Валтонен отметила, что в течение последней недели Россия наносила удары по школам, больницам, жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и Национальной академии наук Украины в Киеве.

Финляндия предоставляет Украине средства ПВО для спасения жизней

"Это полномасштабная варварская война против жизни и будущего украинского народа. Она должна закончиться", — подчеркнула глава финского МИД.

Валтонен также заявила, что Финляндия предоставляет Украине средства противовоздушной обороны и другие жизненно важные средства, которые помогают спасать жизни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины опроверг возможные планы переноса западных посольств из Киева

Обстрелы Киева с начала недели

28 сентября враг совершил массированную атаку БПЛА на Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали в нескольких районах:

в Шевченковском районе — попадание в офисное здание, впоследствии — в здание Национальной академии наук Украины;

в Оболонском районе — повреждена АЗС, возник пожар;

в Голосеевском — БПЛА попал в кафе возле АЗС;

в Дарницком — падение обломков на открытой территории;

в Подольском — поврежден объект критической инфраструктуры и жилой дом;

повреждены медицинский центр, жилые и офисные здания, автомобили.

По данным городских властей, погибли два человека, 26 пострадали. Ранее в течение дня официальные данные обновлялись; в частности, Минздрав Киева сообщал об одном погибшем и 24 пострадавших.

На следующий день россияне атаковали столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. Падение обломков и повреждения зафиксировали в Соломенском, Печерском, Оболонском и Голосеевском районах. Повреждения получили жилые и нежилые здания, частные дома и автомобили.

30 сентября — очередная атака на Киев. В результате удара возникли пожары в секторе частных жилых домов в Святошинском районе, в здании магазина — в Оболонском, на складском объекте — в Голосеевском.

Также были повреждены жилые и нежилые здания. В Шевченковском районе обломки упали на территорию одного из западных посольств. Городскиевласти сообщили о трех погибших.

В течение 1 октября россияне атаковали украинскую столицу беспилотниками. Зафиксировано попадание в территорию нежилого комплекса в Печерском районе.В Соломенском районе БПЛА попал в здание школы, возник пожар, также было попадание в складские помещения.

Кроме того, в этот день российские дроны несколько раз атаковали Южный мост. Зафиксировано два попадания вблизи опорной части моста. Из-за атаки движение метро и наземного транспорта по мосту было остановлено.

2 октября Россия продолжила удары по Киеву. Главными целями стали Южный мост и жилая застройка. В Дарницком районе дрон попал в верхние этажи 25-этажного жилого дома — на 24–25 этажах возник пожар. ВГолосеевскомрайоне обломки упали на открытой территории, повредив окна нежилого здания и автомобили;

Утром 3 октября Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко рассказал, что решил Совет обороны города относительно восстановления "зеленой" линии метро