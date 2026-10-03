Валтонен осудила удары РФ по Киеву: война должна закончиться
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила российские удары по Киеву и подчеркнула необходимость прекращения войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети X.
Валтонен отметила, что в течение последней недели Россия наносила удары по школам, больницам, жилым домам, объектам энергетической инфраструктуры и Национальной академии наук Украины в Киеве.
Финляндия предоставляет Украине средства ПВО для спасения жизней
"Это полномасштабная варварская война против жизни и будущего украинского народа. Она должна закончиться", — подчеркнула глава финского МИД.
Валтонен также заявила, что Финляндия предоставляет Украине средства противовоздушной обороны и другие жизненно важные средства, которые помогают спасать жизни.
Обстрелы Киева с начала недели
28 сентября враг совершил массированную атаку БПЛА на Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали в нескольких районах:
- в Шевченковском районе — попадание в офисное здание, впоследствии — в здание Национальной академии наук Украины;
- в Оболонском районе — повреждена АЗС, возник пожар;
- в Голосеевском — БПЛА попал в кафе возле АЗС;
- в Дарницком — падение обломков на открытой территории;
- в Подольском — поврежден объект критической инфраструктуры и жилой дом;
- повреждены медицинский центр, жилые и офисные здания, автомобили.
По данным городских властей, погибли два человека, 26 пострадали. Ранее в течение дня официальные данные обновлялись; в частности, Минздрав Киева сообщал об одном погибшем и 24 пострадавших.
На следующий день россияне атаковали столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. Падение обломков и повреждения зафиксировали в Соломенском, Печерском, Оболонском и Голосеевском районах. Повреждения получили жилые и нежилые здания, частные дома и автомобили.
30 сентября — очередная атака на Киев. В результате удара возникли пожары в секторе частных жилых домов в Святошинском районе, в здании магазина — в Оболонском, на складском объекте — в Голосеевском.
Также были повреждены жилые и нежилые здания. В Шевченковском районе обломки упали на территорию одного из западных посольств. Городскиевласти сообщили о трех погибших.
В течение 1 октября россияне атаковали украинскую столицу беспилотниками. Зафиксировано попадание в территорию нежилого комплекса в Печерском районе.В Соломенском районе БПЛА попал в здание школы, возник пожар, также было попадание в складские помещения.
Кроме того, в этот день российские дроны несколько раз атаковали Южный мост. Зафиксировано два попадания вблизи опорной части моста. Из-за атаки движение метро и наземного транспорта по мосту было остановлено.
2 октября Россия продолжила удары по Киеву. Главными целями стали Южный мост и жилая застройка. В Дарницком районе дрон попал в верхние этажи 25-этажного жилого дома — на 24–25 этажах возник пожар. ВГолосеевскомрайоне обломки упали на открытой территории, повредив окна нежилого здания и автомобили;
Утром 3 октября Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве.
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