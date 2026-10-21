Пишний підтвердив обшуки НАБУ: Справа не стосується ні НБУ, ні моєї роботи на посаді

Голова Національного банку Андрій Пишний підтвердив, що 21 жовтня детективи НАБУ й САП проводили обшуки в приміщенні регулятора. Однак кримінальне провадження, у межах якого діяли слідчі, не стосується ні роботи НБУ, ні його посадових обов'язків.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Коментар Пишного

За його словами, для нього це "новий досвід", а слідчі дії в робочому просторі потребують пояснень не лише від установи, тому він вирішив висловитися особисто.

Пишний стверджує, що, згідно з ухвалою суду, провадження не пов'язане ні з діяльністю Нацбанку, ні з його службовою діяльністю на посаді голови.

"Слідство шукало докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами та особами", — зазначив він.

Він також заявив, що за результатами обшуків не було виявлено нічого, "що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень".

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Про співпрацю зі слідством і незалежність НБУ

Голова НБУ запевнив, що поважає роботу НАБУ й САП, підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.

Водночас, він наголосив, що принциповою є й незалежність та інституційна спроможність Нацбанку, особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави.

"Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", — додав голова НБУ.

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Він на посаді

Пишний заявив, що не має наміру вступати в публічну дискусію з авторами припущень і "теорій змов", які вже встигли оприлюднити своє "викривлене бачення подій". На його переконання, усі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині.

Він додав, що продовжує виконувати обов'язки голови Нацбанку. За його словами, пріоритети незмінні: макрофінансова стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності НБУ.

Фейсбук Андрія Пишного / Скриншот

Обшуки у Пишного