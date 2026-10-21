Пишний підтвердив обшуки НАБУ: Справа не стосується ні НБУ, ні моєї роботи на посаді
Голова Національного банку Андрій Пишний підтвердив, що 21 жовтня детективи НАБУ й САП проводили обшуки в приміщенні регулятора. Однак кримінальне провадження, у межах якого діяли слідчі, не стосується ні роботи НБУ, ні його посадових обов'язків.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Коментар Пишного
За його словами, для нього це "новий досвід", а слідчі дії в робочому просторі потребують пояснень не лише від установи, тому він вирішив висловитися особисто.
Пишний стверджує, що, згідно з ухвалою суду, провадження не пов'язане ні з діяльністю Нацбанку, ні з його службовою діяльністю на посаді голови.
"Слідство шукало докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами та особами", — зазначив він.
Він також заявив, що за результатами обшуків не було виявлено нічого, "що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень".
Про співпрацю зі слідством і незалежність НБУ
Голова НБУ запевнив, що поважає роботу НАБУ й САП, підтримує незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.
Водночас, він наголосив, що принциповою є й незалежність та інституційна спроможність Нацбанку, особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави.
"Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", — додав голова НБУ.
Він на посаді
Пишний заявив, що не має наміру вступати в публічну дискусію з авторами припущень і "теорій змов", які вже встигли оприлюднити своє "викривлене бачення подій". На його переконання, усі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині.
Він додав, що продовжує виконувати обов'язки голови Нацбанку. За його словами, пріоритети незмінні: макрофінансова стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності НБУ.
Обшуки у Пишного
- Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
- Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.
- У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. Регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.
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