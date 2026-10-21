Пышный подтвердил обыски НАБУ: Дело не касается ни НБУ, ни моей работы на должности

Председатель Национального банка Андрей Пышный подтвердил, что 21 октября детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещении регулятора. Однако уголовное производство, в рамках которого действовали следователи, не касается ни работы НБУ, ни его должностных обязанностей.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Комментарий Пышного

По его словам, для него это "новый опыт", а следственные действия в рабочем пространстве требуют объяснений не только от учреждения, поэтому он решил высказаться лично.

Пишный утверждает, что, согласно постановлению суда, производство не связано ни с деятельностью Нацбанка, ни с его служебной деятельностью на посту председателя.

"Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами", — отметил он.

Он также заявил, что по результатам обысков не было обнаружено ничего, "что могло бы свидетельствовать о совершении мной или кем-либо из сотрудников НБУ каких-либо правонарушений".

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О сотрудничестве со следствием и независимости НБУ

Глава НБУ заверил, что уважает работу НАБУ и САП, поддерживает независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.

В то же время он подчеркнул, что принципиальную важность имеют также независимость и институциональная способность Нацбанка, особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства.

"Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", — добавил глава НБУ.

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Он на посту

Пышный заявил, что не намерен вступать в публичную дискуссию с авторами предположений и "теорий заговора", которые уже успели обнародовать свое "искаженное видение событий". По его убеждению, все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.

Он добавил, что продолжает исполнять обязанности главы Нацбанка. По его словам, приоритеты остаются прежними: макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ.

Facebook Андрея Пышного / Скриншот

Обыски у Пышного