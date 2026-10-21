Пышный подтвердил обыски НАБУ: Дело не касается ни НБУ, ни моей работы на должности
Председатель Национального банка Андрей Пышный подтвердил, что 21 октября детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещении регулятора. Однако уголовное производство, в рамках которого действовали следователи, не касается ни работы НБУ, ни его должностных обязанностей.
Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментарий Пышного
По его словам, для него это "новый опыт", а следственные действия в рабочем пространстве требуют объяснений не только от учреждения, поэтому он решил высказаться лично.
Пишный утверждает, что, согласно постановлению суда, производство не связано ни с деятельностью Нацбанка, ни с его служебной деятельностью на посту председателя.
"Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами", — отметил он.
Он также заявил, что по результатам обысков не было обнаружено ничего, "что могло бы свидетельствовать о совершении мной или кем-либо из сотрудников НБУ каких-либо правонарушений".
О сотрудничестве со следствием и независимости НБУ
Глава НБУ заверил, что уважает работу НАБУ и САП, поддерживает независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона.
В то же время он подчеркнул, что принципиальную важность имеют также независимость и институциональная способность Нацбанка, особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства.
"Независимость государственных институтов предполагает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона", — добавил глава НБУ.
Он на посту
Пышный заявил, что не намерен вступать в публичную дискуссию с авторами предположений и "теорий заговора", которые уже успели обнародовать свое "искаженное видение событий". По его убеждению, все вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.
Он добавил, что продолжает исполнять обязанности главы Нацбанка. По его словам, приоритеты остаются прежними: макрофинансовая стабильность, устойчивость банковской системы и защита институциональной независимости НБУ.
Обыски у Пышного
- Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
- Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.
- В НБУ подтвердили проведение следственных действий. Регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.
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