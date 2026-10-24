Гетманцев розкритикував Пишного: Жодна людина не завдала більшої шкоди НБУ, ніж цей негідник
Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив обурення тим, що очільник Національного банку України Андрій Пишний досі не написав заяву про відставку.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Що заявив Гетманцев?
Гетманцев заявив, що Пишний "імітує слабоумство, намагаючись хоч трохи потриматися за посаду".
За словами нардепа, дії голови НБУ завдають шкоди репутації регулятора.
"Станом на 16:00 (п'ятниці 23 жовтня, - ред.) Андрій Пишний досі не написав заяву. Фігурант, імітуючи слабоумство, намагається хоч трохи потриматися за посаду. Памʼятаю, хтось говорив про незалежність і репутацію Нацбанку. Не знаю жодної людини, яка б заподіяла репутації установи більшу шкоду, ніж цей негідник", - написав Гетманцев.
Обшуки у Пишного
- Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
- Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.
- У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. Регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.
- Згодом сам Пишний підтвердив, що 21 жовтня детективи НАБУ й САП проводили обшуки в приміщенні регулятора. Однак кримінальне провадження, у межах якого діяли слідчі, не стосується ні роботи НБУ, ні його посадових обов'язків.
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