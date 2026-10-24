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Новини Обшуки у Пишного
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Гетманцев розкритикував Пишного: Жодна людина не завдала більшої шкоди НБУ, ніж цей негідник

гетманцев,данило

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив обурення тим, що очільник Національного банку України Андрій Пишний досі не написав заяву про відставку.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявив Гетманцев?

Гетманцев заявив, що Пишний "імітує слабоумство, намагаючись хоч трохи потриматися за посаду".

За словами нардепа, дії голови НБУ завдають шкоди репутації регулятора.

"Станом на 16:00 (п'ятниці 23 жовтня, - ред.) Андрій Пишний досі не написав заяву. Фігурант, імітуючи слабоумство, намагається хоч трохи потриматися за посаду. Памʼятаю, хтось говорив про незалежність і репутацію Нацбанку. Не знаю жодної людини, яка б заподіяла репутації установи більшу шкоду, ніж цей негідник", - написав Гетманцев.

Гетманцев про Пишного

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Обшуки у Пишного

  • Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
  • Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.
  • У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. Регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.
  • Згодом сам Пишний підтвердив, що 21 жовтня детективи НАБУ й САП проводили обшуки в приміщенні регулятора. Однак кримінальне провадження, у межах якого діяли слідчі, не стосується ні роботи НБУ, ні його посадових обов'язків.

Читайте також: Пишний підтвердив обшуки НАБУ: Справа не стосується ні НБУ, ні моєї роботи на посаді

Автор: 

ВР (11687) Пишний Андрій (134) Гетманцев Данило (700)
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Топ коментарі
+19
Ну ці обидва негідника в сукупності завдали шкоди Україні мабуть найбільше
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24.10.2026 21:13 Відповісти
+12
Щури почали гризти один одного.
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24.10.2026 21:19 Відповісти
+9
Це просто Лідор про це нічого не знає
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24.10.2026 21:18 Відповісти

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