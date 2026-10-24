Гетманцев раскритиковал Пышного: Ни один человек не нанес большего ущерба НБУ, чем этот негодяй
Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил возмущение тем, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный до сих пор не написал заявление об отставке.
Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Гетманцев?
Гетманцев заявил, что Пышный "симулирует слабоумие, пытаясь хоть немного удержаться на посту".
По словам нардепа, действия главы НБУ наносят ущерб репутации регулятора.
"По состоянию на 16:00 (пятницы, 23 октября. — Ред.) Андрей Пишный до сих пор не написал заявление. Фигурант, имитируя слабоумие, пытается хоть немного удержаться на посту. Помню, кто-то говорил о независимости и репутации Нацбанка. Не знаю ни одного человека, который нанес бы репутации учреждения больший ущерб, чем этот негодяй", — написал Гетманцев.
Обыски у Пышного
- Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
- Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.
- В НБУ подтвердили проведение следственных действий. Регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.
- Впоследствии сам Пышный подтвердил, что 21 октября детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещении регулятора. Однако уголовное производство, в рамках которого действовали следователи, не касается ни работы НБУ, ни его должностных обязанностей.
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