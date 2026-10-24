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Новости Обыски у Пышного
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Гетманцев раскритиковал Пышного: Ни один человек не нанес большего ущерба НБУ, чем этот негодяй

Гетманцев, Даниил

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил возмущение тем, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный до сих пор не написал заявление об отставке.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что заявил Гетманцев?

Гетманцев заявил, что Пышный "симулирует слабоумие, пытаясь хоть немного удержаться на посту".

По словам нардепа, действия главы НБУ наносят ущерб репутации регулятора.

"По состоянию на 16:00 (пятницы, 23 октября. — Ред.) Андрей Пишный до сих пор не написал заявление. Фигурант, имитируя слабоумие, пытается хоть немного удержаться на посту. Помню, кто-то говорил о независимости и репутации Нацбанка. Не знаю ни одного человека, который нанес бы репутации учреждения больший ущерб, чем этот негодяй", — написал Гетманцев.

Гетманцев о Пышном

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Обыски у Пышного

  • Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
  • Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.
  • В НБУ подтвердили проведение следственных действий. Регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.
  • Впоследствии сам Пышный подтвердил, что 21 октября детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещении регулятора. Однако уголовное производство, в рамках которого действовали следователи, не касается ни работы НБУ, ни его должностных обязанностей.

Читайте также: Пышный подтвердил обыски НАБУ: Дело не касается ни НБУ, ни моей работы на должности

Автор: 

ВР (28448) Пышный Андрей (122) Гетманцев Даниил (427)
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Топ комментарии
+10
Ну ці обидва негідника в сукупності завдали шкоди Україні мабуть найбільше
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24.10.2026 21:13 Ответить
+5
Щури почали гризти один одного.
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24.10.2026 21:19 Ответить
+4
Це просто Лідор про це нічого не знає
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24.10.2026 21:18 Ответить

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