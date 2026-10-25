193 боєзіткнення за добу на фронті: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 24 жовтня 2026 року, на фронті було зафіксовано 193 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав 83 авіаційних ударів, під час яких скинув 281 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 24 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Кореньок, Сопич, Нескучне, Безсалівка, Кучерівка, Лужки, Мала Корчаківка, Тополя, Нова Січ, Храпівщина, Ободи, Яструбщина, Баранівка, Мала Слобідка, Миропілля, Хотінь, Волфине, Іскрисківщина, Фотовиж, Потапівка, Гірки, Стара Гута, Уланове, Кіндратівка, Запсілля Сумської області; Михальчина-Слобода, Буда-Вороб'ївська, Хрінівка, Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Свеса, Паліївка, Писарівка.

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Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА та командно-спостережний пункт противника.

Генштаб нагадує, що втрати російських загарбників минулої доби становили 1850 осіб. Також знешкоджено три танки, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1738 безпілотних літальних апаратів, 417 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники атакували у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили шість штурмових дій у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 13 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка.

"Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Василівка, Молодецьке та у бік населених пунктів Добропілля, Красноподілля, Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 13 разів намагався просунутися у районах Добропілля, Білогір’я та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу атаки в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.