193 боевых столкновения за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 24 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс 83 авиаудара, в ходе которых сбросил 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики задействовали 10 010 дронов-камикадзе и осуществили 3 276 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 24 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Павловка, Коренок, Сопич, Нескучное, Безсаловка, Кучеровка, Лужки, Малая Корчаковка, Тополя, Новая Сечь, Храпивщина, Ободы, Яструбщина, Барановка, Малая Слободка, Мирополье, Хотынь, Волфино, Искрисковщина, Фотовиж, Потаповка, Горки, Старая Гута, Уланово, Кондратовка, Запсилля Сумской области; Михальчина-Слобода, Буда-Воробьевская, Хреновка, Клюсы Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Свеса, Палиевка, Писаревка.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по району скопления живой силы и техники, пункту управления БПЛА и командно-наблюдательному пункту противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1850 человек. Также были уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, три средства ПВО, шесть наземных робототехнических комплексов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 417 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара, применив шесть КАБ, осуществил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики атаковали в сторону населенных пунктов Терновая, Охримовка и Бочковое.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался укрепить свои позиции, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили шесть штурмовых действий в районе Заречного и в сторону Ставков, Дибровы, Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 13 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка.

"Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Васильевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Доброполье, Краснополье, Сергеевка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону населенного пункта Запорожское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз пытались продвинуться в районах Доброполья, Белогорья и в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Копани, Гуляйпольское, Егоровка.

На Ореховском направлении враг предпринял одну попытку атаки в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.