Уражено ворожі склади та скупчення військ РФ на Донбасі, - Генштаб

26 жовтня та в ніч на 27 жовтня підрозділи Сил оборони завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Успішні удари Сил оборони

Як зазначається, уражено:

Склади боєприпасів армії РФ у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині.

Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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Зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині.

Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.

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Удари продовжуватимуться

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.