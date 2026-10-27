Уражено ворожі склади та скупчення військ РФ на Донбасі, - Генштаб
26 жовтня та в ніч на 27 жовтня підрозділи Сил оборони завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Успішні удари Сил оборони
Як зазначається, уражено:
Склади боєприпасів армії РФ у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині.
- Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті.
Зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.
Склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині.
- Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів.
Зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.
Удари продовжуватимуться
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголошують у Генштабі.
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