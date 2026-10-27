Поражены вражеские склады и скопления войск РФ на Донбассе, - Генштаб
26 октября и в ночь на 27 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по важным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Успешные удары Сил обороны
Как отмечается, были поражены:
Склады боеприпасов армии РФ в районе населенного пункта Дяково Луганской области и в районе Огороднего в Донецкой области.
- Уничтожение боеприпасов снижает огневые возможности противника на фронте.
Сконцентрированные силы и вооружение оккупантов в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области.
Склады материально-технических средств российского агрессора в районах Луганска, Антрацита и населенного пункта Тимоново в Луганской области.
- Уничтожение запасов затрудняет противнику обеспечение подразделений.
Сосредоточение живой силы противника в районах населенных пунктов Лагидное и Антрацит Луганской области, а также в районе Новопетровки в Запорожской области.
Удары будут продолжаться
"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в Генштабе.
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