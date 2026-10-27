Поражены вражеские склады и скопления войск РФ на Донбассе, - Генштаб

26 октября и в ночь на 27 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по важным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Успешные удары Сил обороны

Как отмечается, были поражены:

Склады боеприпасов армии РФ в районе населенного пункта Дяково Луганской области и в районе Огороднего в Донецкой области.

Уничтожение боеприпасов снижает огневые возможности противника на фронте.

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Сконцентрированные силы и вооружение оккупантов в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области.

Склады материально-технических средств российского агрессора в районах Луганска, Антрацита и населенного пункта Тимоново в Луганской области.

Уничтожение запасов затрудняет противнику обеспечение подразделений.

Сосредоточение живой силы противника в районах населенных пунктов Лагидное и Антрацит Луганской области, а также в районе Новопетровки в Запорожской области.

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Удары будут продолжаться

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - отмечают в Генштабе.