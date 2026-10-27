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Новини Переговори із США Дизельна угода
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Буданов обурився "планом процвітання" Віткоффа з відновлення транзиту російського газу через Україну, - Le Monde

буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов на переговорах 9 жовтня був здивований пропозицією спецпосланця США Стіва Віткоффа про "регіональний план процвітання", який передбачав відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через Україну.

Про це пише французька газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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Що пропонував Віткофф

За даними видання, яке посилається на неназваного співрозмовника, присутнього на переговорах української й американської делегацій, Віткофф назвав свою пропозицію вигідною "обом сторонам" і такою, від якої неможливо відмовитися.

  • Вона включала повне відновлення роботи трубопроводів, якими російські газ і нафта транспортуються до Європи через Україну, а Київ натомість отримував би дивіденди.

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Як відреагував Буданов

Водночас у Києві побоювалися, що поновлення постачання російського газу через українську територію знову посилить залежність країни від Росії.

Співрозмовник Le Monde стверджує, що пропозиція викликала обурення в Буданова. Видання описало його реакцію словами: "Кирило Буданов ледве стримує гнів".

"Наша модель — не Білорусь, а Польща!" — сказав він під час переговорів, а потім, перервавши їх, зателефонував президентові Володимиру Зеленському, який порадив "не подавати вигляду, що щось не так".

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За даними джерела, переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп.

"Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!" — роздратовано кинув Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.

Ініціатива щодо відновлення транзиту російських енергоресурсів порушує питання не лише про потенційні економічні вигоди для України та Європи, а й про ризики повернення до енергетичної залежності від Москви.

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Контекст

  • 9 жовтня Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки. Після цього Мінфін США оголосив, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами видасть тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизеля на глобальний ринок.
  • Також Трамп призупинив дію закону Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії за кілька днів до того, як вони мали набути чинності, хоча місяць тому сам його підписав.
  • 10 жовтня The New York Times також повідомило про пропозиції американських посланців щодо можливого розблокування російських активів, продажу частини "Лукойлу" та відновлення експорту білоруського калію.

Автор: 

Буданов Кирило (707) Зеленський Володимир (27481) перемовини (3958) США (23024) Віткофф Стів (424)
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Топ коментарі
+10
Повнощокий обуреник, транзит до Угорщини через нафтопровід дружба, двушки на москву і ще багато чого іншого про що ми не знаємо, це що по твоєму?
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27.10.2026 16:32 Відповісти
+4
Аж олівець поламав. ( Доречі так він обурений був чи здивований?)
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27.10.2026 16:32 Відповісти
+3
Завжди цікаво коли настане той момент, в він буде, коли ЄС введе санкції проти України та буде героїчно боротися з зеленим диктатором яко вони самі і випестили. Взагалі у Європи це добре виходить від Гітлера до путіна.
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27.10.2026 16:41 Відповісти

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