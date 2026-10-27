Буданов обурився "планом процвітання" Віткоффа з відновлення транзиту російського газу через Україну, - Le Monde
Керівник Офісу президента Кирило Буданов на переговорах 9 жовтня був здивований пропозицією спецпосланця США Стіва Віткоффа про "регіональний план процвітання", який передбачав відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через Україну.
Про це пише французька газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Що пропонував Віткофф
За даними видання, яке посилається на неназваного співрозмовника, присутнього на переговорах української й американської делегацій, Віткофф назвав свою пропозицію вигідною "обом сторонам" і такою, від якої неможливо відмовитися.
- Вона включала повне відновлення роботи трубопроводів, якими російські газ і нафта транспортуються до Європи через Україну, а Київ натомість отримував би дивіденди.
Як відреагував Буданов
Водночас у Києві побоювалися, що поновлення постачання російського газу через українську територію знову посилить залежність країни від Росії.
Співрозмовник Le Monde стверджує, що пропозиція викликала обурення в Буданова. Видання описало його реакцію словами: "Кирило Буданов ледве стримує гнів".
"Наша модель — не Білорусь, а Польща!" — сказав він під час переговорів, а потім, перервавши їх, зателефонував президентові Володимиру Зеленському, який порадив "не подавати вигляду, що щось не так".
За даними джерела, переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп.
"Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!" — роздратовано кинув Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.
Ініціатива щодо відновлення транзиту російських енергоресурсів порушує питання не лише про потенційні економічні вигоди для України та Європи, а й про ризики повернення до енергетичної залежності від Москви.
Контекст
- 9 жовтня Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до США та на світові ринки. Після цього Мінфін США оголосив, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами видасть тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизеля на глобальний ринок.
- Також Трамп призупинив дію закону Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії за кілька днів до того, як вони мали набути чинності, хоча місяць тому сам його підписав.
- 10 жовтня The New York Times також повідомило про пропозиції американських посланців щодо можливого розблокування російських активів, продажу частини "Лукойлу" та відновлення експорту білоруського калію.
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