Буданов обурився "планом процвітання" Віткоффа з відновлення транзиту російського газу через Україну, - Le Monde

Керівник Офісу президента Кирило Буданов на переговорах 9 жовтня був здивований пропозицією спецпосланця США Стіва Віткоффа про "регіональний план процвітання", який передбачав відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через Україну.

Про це пише французька газета Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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Що пропонував Віткофф

За даними видання, яке посилається на неназваного співрозмовника, присутнього на переговорах української й американської делегацій, Віткофф назвав свою пропозицію вигідною "обом сторонам" і такою, від якої неможливо відмовитися.

Вона включала повне відновлення роботи трубопроводів, якими російські газ і нафта транспортуються до Європи через Україну, а Київ натомість отримував би дивіденди.

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Як відреагував Буданов

Водночас у Києві побоювалися, що поновлення постачання російського газу через українську територію знову посилить залежність країни від Росії.

Співрозмовник Le Monde стверджує, що пропозиція викликала обурення в Буданова. Видання описало його реакцію словами: "Кирило Буданов ледве стримує гнів".

"Наша модель — не Білорусь, а Польща!" — сказав він під час переговорів, а потім, перервавши їх, зателефонував президентові Володимиру Зеленському, який порадив "не подавати вигляду, що щось не так".

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За даними джерела, переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про "дизельну угоду", яку незадовго до того уклав Трамп.

"Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!" — роздратовано кинув Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.

Ініціатива щодо відновлення транзиту російських енергоресурсів порушує питання не лише про потенційні економічні вигоди для України та Європи, а й про ризики повернення до енергетичної залежності від Москви.

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