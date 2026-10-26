Російські НПЗ нарощують виробництво дизелю після угоди Кремля зі США, - Reuters

Російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного пального у жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в рамках угоди про постачання між Росією та США.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у першій половині жовтня, російський уряд дозволив винятки із чинної заборони на експорт дизельного пального, запровадивши квоти, які дають змогу Росії постачати пальне відповідно до угоди з Трампом.

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Після набуття чинності заборони на експорт дизельного пального з Росії в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво відповідно до внутрішніх потреб, водночас обмеживши постачання до країн Центральної Азії за міжурядовими угодами.

У першій половині жовтня виробництво дизельного пального в Росії скоротилося приблизно до 160 тис. тонн на добу порівняно зі 175 тис. тонн на добу у вересні. Після запровадження нових експортних квот у середині місяця виробництво почало зростати й наближатися до 180 тис. тонн на добу.

У жовтні внутрішнє споживання зазвичай скорочується приблизно до 140 тис. тонн на добу. Це пов'язано із сезонними чинниками, зокрема завершенням збирання зернових і літнього сезону автомобільних подорожей.

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"Таким чином, для експорту може залишатися щонайменше 40 тис. тонн пального на добу, або понад 1 млн тонн на місяць. Водночас, за оцінками джерел, від 200 тис. до 300 тис. тонн із цього обсягу може знадобитися для постачання до сусідніх країн", - пише Reuters.

Співрозмовники видання очікують, що уряд РФ не зніматиме заборону на експорт дизелю повністю. У Росії квоти використовуватимуть для регулювання експорту, відстежуючи ситуацію на внутрішньому ринку та зміни обсягів виробництва.

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Дизельна угода США та РФ та погрози Україні

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.

За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".

Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.

Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.

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