Російські НПЗ нарощують виробництво дизелю після угоди Кремля зі США, - Reuters
Російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного пального у жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в рамках угоди про постачання між Росією та США.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у першій половині жовтня, російський уряд дозволив винятки із чинної заборони на експорт дизельного пального, запровадивши квоти, які дають змогу Росії постачати пальне відповідно до угоди з Трампом.
Після набуття чинності заборони на експорт дизельного пального з Росії в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво відповідно до внутрішніх потреб, водночас обмеживши постачання до країн Центральної Азії за міжурядовими угодами.
У першій половині жовтня виробництво дизельного пального в Росії скоротилося приблизно до 160 тис. тонн на добу порівняно зі 175 тис. тонн на добу у вересні. Після запровадження нових експортних квот у середині місяця виробництво почало зростати й наближатися до 180 тис. тонн на добу.
У жовтні внутрішнє споживання зазвичай скорочується приблизно до 140 тис. тонн на добу. Це пов'язано із сезонними чинниками, зокрема завершенням збирання зернових і літнього сезону автомобільних подорожей.
"Таким чином, для експорту може залишатися щонайменше 40 тис. тонн пального на добу, або понад 1 млн тонн на місяць. Водночас, за оцінками джерел, від 200 тис. до 300 тис. тонн із цього обсягу може знадобитися для постачання до сусідніх країн", - пише Reuters.
Співрозмовники видання очікують, що уряд РФ не зніматиме заборону на експорт дизелю повністю. У Росії квоти використовуватимуть для регулювання експорту, відстежуючи ситуацію на внутрішньому ринку та зміни обсягів виробництва.
Дизельна угода США та РФ та погрози Україні
- 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу.
- За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада - ще 500 тисяч тонн, і ще мільйон тонн - "одразу після цього".
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Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росіїпродавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.
- Видання Axios повідомляло, що під час переговорів у Маямі спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито попередили українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.
- 11 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
- Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
- У коментарі для Axios Зеленський сказав, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони.
- Пізніше президент заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці за умови аналогічних кроків з боку РФ.
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Хтось в цій ситуації беззастережно п*здить...
- Чому?
- Від крові українців
Трамп ворог і ніц з тим не зробиш.
а що тоді, ми так патужна переможна бомбили пів року?
звідки у кацапів ресурси нарощування потужностей?