Российские НПЗ наращивают производство дизельного топлива после соглашения Кремля с США, - Reuters

Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в первой половине октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, введя квоты, которые позволяют России поставлять топливо в соответствии с соглашением с Трампом.

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После вступления в силу запрета на экспорт дизельного топлива из России в августе российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство в соответствии с внутренними потребностями, одновременно ограничив поставки в страны Центральной Азии по межправительственным соглашениям.

В первой половине октября производство дизельного топлива в России сократилось примерно до 160 тыс. тонн в сутки по сравнению со 175 тыс. тонн в сутки в сентябре. После введения новых экспортных квот в середине месяца производство начало расти и приближаться к 180 тыс. тонн в сутки.

В октябре внутреннее потребление обычно сокращается примерно до 140 тыс. тонн в сутки. Это связано с сезонными факторами, в частности с завершением уборки зерновых и летнего сезона автомобильных путешествий.

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"Таким образом, на экспорт может оставаться не менее 40 тыс. тонн топлива в сутки, или более 1 млн тонн в месяц. В то же время, по оценкам источников, от 200 тыс. до 300 тыс. тонн из этого объема может потребоваться для поставок в соседние страны", - пишет Reuters.

Собеседники издания ожидают, что правительство РФ не будет полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива. В России квоты будут использоваться для регулирования экспорта с учетом ситуации на внутреннем рынке и изменений объемов производства.

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Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продаватьнефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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