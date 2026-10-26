Российские НПЗ наращивают производство дизельного топлива после соглашения Кремля с США, - Reuters
Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, в первой половине октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, введя квоты, которые позволяют России поставлять топливо в соответствии с соглашением с Трампом.
После вступления в силу запрета на экспорт дизельного топлива из России в августе российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство в соответствии с внутренними потребностями, одновременно ограничив поставки в страны Центральной Азии по межправительственным соглашениям.
В первой половине октября производство дизельного топлива в России сократилось примерно до 160 тыс. тонн в сутки по сравнению со 175 тыс. тонн в сутки в сентябре. После введения новых экспортных квот в середине месяца производство начало расти и приближаться к 180 тыс. тонн в сутки.
В октябре внутреннее потребление обычно сокращается примерно до 140 тыс. тонн в сутки. Это связано с сезонными факторами, в частности с завершением уборки зерновых и летнего сезона автомобильных путешествий.
"Таким образом, на экспорт может оставаться не менее 40 тыс. тонн топлива в сутки, или более 1 млн тонн в месяц. В то же время, по оценкам источников, от 200 тыс. до 300 тыс. тонн из этого объема может потребоваться для поставок в соседние страны", - пишет Reuters.
Собеседники издания ожидают, что правительство РФ не будет полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива. В России квоты будут использоваться для регулирования экспорта с учетом ситуации на внутреннем рынке и изменений объемов производства.
Дизельное соглашение США и РФ и угрозы Украине
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября - еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн - "сразу после этого".
-
Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продаватьнефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
- В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
- Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось в цій ситуації беззастережно п*здить...
- Чому?
- Від крові українців
Трамп ворог і ніц з тим не зробиш.
а що тоді, ми так патужна переможна бомбили пів року?
звідки у кацапів ресурси нарощування потужностей?