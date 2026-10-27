Буданов возмутился "планом процветания" Уиткоффа по возобновлению транзита российского газа через Украину, - Le Monde
Глава Офиса президента Кирилл Буданов на переговорах 9 октября был удивлен предложением специального посланника США Стива Уиткоффа о "региональном плане процветания", который предусматривал возобновление транзита российского газа и нефти в Европу через Украину.
Об этом пишет французская газета Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Что предлагал Уиткофф
По данным издания, которое ссылается на неназванного собеседника, присутствовавшего на переговорах украинской и американской делегаций, Виткофф назвал свое предложение выгодным "обеим сторонам" и таким, от которого невозможно отказаться.
- Она включала полное возобновление работы трубопроводов, по которым российский газ и нефть транспортируются в Европу через Украину, а Киев в свою очередь получал бы дивиденды.
Как отреагировал Буданов
В то же время в Киеве опасались, что возобновление поставок российского газа через украинскую территорию вновь усилит зависимость страны от России.
Собеседник Le Monde утверждает, что предложение вызвало возмущение у Буданова. Издание описало его реакцию словами: "Кирилл Буданов едва сдерживает гнев".
"Наша модель - не Беларусь, а Польша!" - сказал он во время переговоров, а затем, прервав их, позвонил президенту Владимиру Зеленскому, который посоветовал "не показывать, что что-то не так".
По данным источника, переговоры окончательно прервали, когда украинская делегация узнала о "дизельном соглашении", которое незадолго до этого заключил Трамп.
"Примите это соглашение о дизельном топливе и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам! Вы подвергаете мир опасности!" - раздраженно бросил Уиткофф украинцам, утверждает собеседник издания.
Инициатива по возобновлению транзита российских энергоресурсов поднимает вопрос не только о потенциальных экономических выгодах для Украины и Европы, но и о рисках возвращения к энергетической зависимости от Москвы.
Контекст
- 9 октября Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешную беседу" с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках тысяч тонн российского дизельного топлива в США и на мировые рынки. После этого Минфин США объявил, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами выдаст временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Также Трамп приостановил действие закона Линдси Грэма о "адских санкциях" против России за несколько дней до того, как они должны были вступить в силу, хотя месяц назад сам его подписал.
- 10 октября The New York Times также сообщила о предложениях американских дипломатов относительно возможного разблокирования российских активов, продажи части "Лукойла" и возобновления экспорта белорусского калия.
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