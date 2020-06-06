Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракетних комплексів "Вільха", "Нептун", - Аваков. ФОТО
Керівництво України ухвалило рішення про розгортання робочих програм і створенні нових робочих місць на Павлоградському хімзаводі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Декілька місяців тому в нас була ситуація, коли Павлоградський хімічний завод майже припинив роботу. Велику кількість людей звільнили, бо згорнули низку програм. Це було зроблено не кваліфіковано, помилки допустили місцеві керівники і керівники в Києві. Я знаю проблематику цього підприємства ще з 2014 року. Кабінет Міністрів та РНБО ухвалили рішення щодо розгортання програми створення твердого палива для українських ракетних комплексів "Вільха", "Нептун" тощо. Крім того, окремо уряд виділив кошти для утилізації ракетного палива, чим також займається цей завод", - заявив глава МВС.
Аваков заявив, що після візиту відзвітує президенту України про те, які проблеми є на виробництві та як їх можна вирішити.
"Окремо також необхідно вирішувати питання Павлоградських шахт. Уряд шукає рішення, щоб найближчим часом ці шахти запрацювали", - додав глава МВС.
Натомість директор заводу Леонід Шиман зазначив, що у лютому указом президента була відновлена ракетна програма та внесено зміни до оборонного замовлення.
"Наразі ми плануємо набрати близько 540 робітників. І вже найближчими тижнями ми відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується комплексів "Вільха М", "Тайфун" і оперативно-тактичних комплексів "Грім". Звісно, що таке високоточне озброєння значно посилить військову здатність Збройних сил, а надалі ми хочемо розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі робітників", - наголосив Шиман.
Павлоградський хімічний завод займається чотирма напрямками діяльності: утилізацією, виробництвом палива для ракет, виробництвом ракетних двигунів та виробництвом вибухових матеріалів. Всі виробничі процеси, які пов’язані з вибухівкою чи небезпечними хімічними речовинами, відбуваються автоматично, без участі людей, щоб мінімізувати ризики на виробництві.
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на кого це розраховано? хто таке придумав? вища освіта є? забрати. хто давав - також забрати. ваапше аналювати институт вищої освіті. дебіл на дебілі й дебілом поганяє.
Зеленые вредители!
По вашему мнению - кто его хозяин ?
Врядли. Аваков сидит на должности с начала 2014, столько из министров никто не усидел, Бене за это время не раз ядра прищемили, а Авакову хоть бы хны. Судя по всему, крыша у него повыше - в Штатах, потому и клал перед выборами преза в 2019 на действующего преза Украины и сорвал Пороху выборы.