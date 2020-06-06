УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6233 відвідувача онлайн
Новини Фото
11 428 115

Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракетних комплексів "Вільха", "Нептун", - Аваков. ФОТО

Керівництво України ухвалило рішення про розгортання робочих програм і створенні нових робочих місць на Павлоградському хімзаводі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька місяців тому в нас була ситуація, коли Павлоградський хімічний завод майже припинив роботу. Велику кількість людей звільнили, бо згорнули низку програм. Це було зроблено не кваліфіковано, помилки допустили місцеві керівники і керівники в Києві. Я знаю проблематику цього підприємства ще з 2014 року. Кабінет Міністрів та РНБО ухвалили рішення щодо розгортання програми створення твердого палива для українських ракетних комплексів "Вільха", "Нептун" тощо. Крім того, окремо уряд виділив кошти для утилізації ракетного палива, чим також займається цей завод", - заявив глава МВС.

Аваков заявив, що після візиту відзвітує президенту України про те, які проблеми є на виробництві та як їх можна вирішити.

"Окремо також необхідно вирішувати питання Павлоградських шахт. Уряд шукає рішення, щоб найближчим часом ці шахти запрацювали", - додав глава МВС.

Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракетних комплексів Вільха, Нептун, - Аваков 01
Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракетних комплексів Вільха, Нептун, - Аваков 02
Павлоградський хімзавод вироблятиме паливо для ракетних комплексів Вільха, Нептун, - Аваков 03

Читайте також: Оцінку Авакова треба робити не за кількістю мітингів, а за його показниками ефективності, - "слуга народу" Арахамія

Натомість директор заводу Леонід Шиман зазначив, що у лютому указом президента була відновлена ракетна програма та внесено зміни до оборонного замовлення.

"Наразі ми плануємо набрати близько 540 робітників. І вже найближчими тижнями ми відновимо виробництво ракетних комплексів для потреб Міноборони. Це стосується комплексів "Вільха М", "Тайфун" і оперативно-тактичних комплексів "Грім". Звісно, що таке високоточне озброєння значно посилить військову здатність Збройних сил, а надалі ми хочемо розширити виробництво і збільшити штат до півтори тисячі робітників", - наголосив  Шиман.

Дивіться також: Випробування ракетного комплексу "Нептун" проходять в Одеській області. ФОТОрепортаж

Павлоградський хімічний завод займається чотирма напрямками діяльності: утилізацією, виробництвом палива для ракет, виробництвом ракетних двигунів та виробництвом вибухових матеріалів. Всі виробничі процеси, які пов’язані з вибухівкою чи небезпечними хімічними речовинами, відбуваються автоматично, без участі людей, щоб мінімізувати ризики на виробництві.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) завод (1019) Павлоград (120) ракети (4023) паливо (892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Это хорошо, но причем тут министр внутренних дел?
показати весь коментар
06.06.2020 13:49
+36
А при чём Аваков к закупкам Армии?
показати весь коментар
06.06.2020 13:49
+23
Кацапи в лівії драпають аж лапті злітають. Навіть мідний кабель нема часу забрати із собою. техніки купа *********** тони...ердогану слава😆
показати весь коментар
06.06.2020 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гнида, ти Кагарликом займайся. Кути ти лізеш, підстилка Коломойська?
показати весь коментар
06.06.2020 18:54 Відповісти
Павлоградский химзавод будет производить топливо для ракетных комплексов "Вильха", "Нептун", а аваковские менты - наркоту.
показати весь коментар
06.06.2020 18:56 Відповісти
якійсь тупий піар для дебілів від дебілів. ви напортачили с заводом. просрали час, людей звільнили. а тепер на те вам бидло - завод знову наче буде працювати, але аваков молодець... це пропонують договорняк - завод працює, виробляє для ракет ніштяки, а аваков далі працювати буде? тіпо як ***** - зробив проблему і пропонує її вирішити?
на кого це розраховано? хто таке придумав? вища освіта є? забрати. хто давав - також забрати. ваапше аналювати институт вищої освіті. дебіл на дебілі й дебілом поганяє.
показати весь коментар
06.06.2020 19:55 Відповісти
Щось незрозуміло -- у авакова в підпорядкуванні прикордонники мнс нацгвардія поліція -- про них мовчить як риба --щеб про пороховий завод -- директор ковбасного цеху піарився☝️
показати весь коментар
06.06.2020 20:24 Відповісти
Гнати чорта на історічну батьківщину.
показати весь коментар
06.06.2020 21:14 Відповісти
Тебя в мокшу? Не согласен- ти долже бить удобрением нашего чернозема
показати весь коментар
06.06.2020 21:22 Відповісти
Радує те, що дядько згадав про " Грім" , то - діло. А авакідзе там, мабуть, Кагарлицьуий відділ мусарні розганяв, заодне і ракети "перевірив". Він же - відомий "многастаночнік", шестипалий п'ятикуй.
показати весь коментар
06.06.2020 23:34 Відповісти
Полгода во время войны оборонный завод стоит---зеленое кодло прекратило финансирование!
Зеленые вредители!
показати весь коментар
07.06.2020 01:45 Відповісти
Цей аваков наче восьмірукій шестіхрєн. Яке він має відношення до оборонки? До чого нас готує його хазяїн, що постійно тикає нам свого відданого пса пітбуля-поліцая?
показати весь коментар
07.06.2020 02:47 Відповісти
До чого нас готує його хазяїн,
По вашему мнению - кто его хозяин ?
показати весь коментар
07.06.2020 03:13 Відповісти
Коломойський його хазяїн. Ще до виборів він назвав авакова найкращим міністром за всю історію незалежної України. Тому Янелох нам так і рекламує цього бебебекалу.
показати весь коментар
07.06.2020 03:17 Відповісти
Коломойський його хазяїн.
Врядли. Аваков сидит на должности с начала 2014, столько из министров никто не усидел, Бене за это время не раз ядра прищемили, а Авакову хоть бы хны. Судя по всему, крыша у него повыше - в Штатах, потому и клал перед выборами преза в 2019 на действующего преза Украины и сорвал Пороху выборы.
показати весь коментар
07.06.2020 03:24 Відповісти
До чого тут главмусор? Мусорів вже озброюють ракетами?
показати весь коментар
07.06.2020 05:10 Відповісти
Потрошенко майже вдалось знищити ракетну галузь.
показати весь коментар
07.06.2020 06:53 Відповісти
як видно молоду поросль менше всього хвилює ракетно-космічна галузь України. За рік вони вже майже знищили промвиробництво, а відчайдушний спротив українців, проти знищення ракетної галузі їх дуже дратує. Мабуть ніколи з хама не буде пана.
показати весь коментар
07.07.2020 19:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 