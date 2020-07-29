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Новини Фото Силовики
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Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година "сервісу" приносила понад 2000 гривень. ФОТОрепортаж

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували в Костянтинівці бізнес із надання платних сексуальних послуг.

Сутенерське угруповання викрили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та детективи слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації ГУ НП. Організатора затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД спільно з оперативниками Костянтинівського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що 49-річний житель Костянтинівки вербував жінок для заняття проституцією, забезпечував їхню доставку до чоловіків та приміщення для надання інтимних послуг (квартира або лазня). На зловмисника працювали троє помічників, які виконували функції водіїв.

За послуги клієнти розраховувалися наперед. Тариф становив понад 2000 гривень за годину, у суму було включено оплату оренди квартири і трансфер. З цих коштів дівчата отримували 500 гривень.

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"Для персоналу діяла система штрафів. Якщо дівчина намагалася припинити свою діяльність, її примушували залишитися за допомогою шантажу і погроз. Учасники групи дотримувалися суворої конспірації, а спілкувалися виключно за допомогою спеціального шифру. У результаті серії оперативних і слідчих дій співробітники поліції задокументували протиправну діяльність сутенерів. У фігурантів проведено 8 обшуків. Правоохоронці вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема візитівки, мобільні телефони, а також гроші – 28 600 гривень, 1550 євро та 5000 доларів США, отримані злочинним шляхом. Лідера угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку та його спільникам про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що також вилучено банківські карти, паспорти завербованих дівчат та пістолет з набоями до нього.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година сервісу приносила понад 2000 гривень 01
Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година сервісу приносила понад 2000 гривень 02
Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година сервісу приносила понад 2000 гривень 03
Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година сервісу приносила понад 2000 гривень 04

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Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година сервісу приносила понад 2000 гривень 05

Автор: 

Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) проституція (148) силовики (2515) торгівля людьми (213) Донецька область (8793)


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Топ коментарі
+2
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. Может быть, там помогут.
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29.07.2020 12:46 Відповісти
+2
Заставляли угрозами зарабатывать 500 грн в час!!
А они хотели работать кассирами и дворниками, и получать в месяц как проституткой за один день.
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29.07.2020 13:22 Відповісти
+2
Тема сисек не раскрыта.........
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29.07.2020 13:24 Відповісти
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Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. Может быть, там помогут.
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29.07.2020 12:46 Відповісти
"Достойные" продолжатели дела бывшего, разбежавшегося как крысы, и перешедшего на сторону террористов Донецкого облуправления милиции
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29.07.2020 12:47 Відповісти
Всё правильно коррупцию нужно узаконить как узаконили игральный бизнес,а за прости проституцию нужно наказывать как за измену Родины.
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29.07.2020 12:52 Відповісти
Заставляли угрозами зарабатывать 500 грн в час!!
А они хотели работать кассирами и дворниками, и получать в месяц как проституткой за один день.
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29.07.2020 13:22 Відповісти
Кстати, если узаконить проституцию, то не будет сутенёров - самая мерзкая уголовная сволочь.
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29.07.2020 13:22 Відповісти
а если узаконить наркотики то не будет наркодилеров и исчезнет наркомафия.
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29.07.2020 13:32 Відповісти
а если выбрать Зеленского президентом - то учителя будут получать 4000 долларов
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29.07.2020 19:03 Відповісти
Тема сисек не раскрыта.........
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29.07.2020 13:24 Відповісти
500 в час! Девушки, работайте без посредников.
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29.07.2020 13:33 Відповісти
не складно знайти, що пропонують по Констянтинівці - це вам не Київ. отже має бути 300-500; 500-800, 1200. Але 2000? Елітний "масаж"? В районому центрі?
от в цифру 500 - повірю
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29.07.2020 13:52 Відповісти
2 000 х 24 = 48 000 за добу
336 000 за тиждень
1 440 000 за місяць
17 280 000 за рік
і ето только с одной дєвушкі
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29.07.2020 14:46 Відповісти
шановний! дівчата - не автомати і працюють змінами і не весь час. До того ж я навів реальну цифру в 500 грн.
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29.07.2020 14:51 Відповісти
життя - найкращий анекдот!
звернув увагу на пост
невірно прочитавши
Поліцейські Донеччини викрали групу сутенерів
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29.07.2020 15:05 Відповісти
https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video Руслан Гончаров Святошин Борщагівка видео

https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video
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31.07.2020 14:54 Відповісти
 
 