Поліцейські Донеччини викрили групу сутенерів: година "сервісу" приносила понад 2000 гривень. ФОТОрепортаж

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, члени якого організували в Костянтинівці бізнес із надання платних сексуальних послуг.

Сутенерське угруповання викрили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та детективи слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації ГУ НП. Організатора затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД спільно з оперативниками Костянтинівського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що 49-річний житель Костянтинівки вербував жінок для заняття проституцією, забезпечував їхню доставку до чоловіків та приміщення для надання інтимних послуг (квартира або лазня). На зловмисника працювали троє помічників, які виконували функції водіїв.

За послуги клієнти розраховувалися наперед. Тариф становив понад 2000 гривень за годину, у суму було включено оплату оренди квартири і трансфер. З цих коштів дівчата отримували 500 гривень.

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"Для персоналу діяла система штрафів. Якщо дівчина намагалася припинити свою діяльність, її примушували залишитися за допомогою шантажу і погроз. Учасники групи дотримувалися суворої конспірації, а спілкувалися виключно за допомогою спеціального шифру. У результаті серії оперативних і слідчих дій співробітники поліції задокументували протиправну діяльність сутенерів. У фігурантів проведено 8 обшуків. Правоохоронці вилучили докази незаконного секс-бізнесу, зокрема візитівки, мобільні телефони, а також гроші – 28 600 гривень, 1550 євро та 5000 доларів США, отримані злочинним шляхом. Лідера угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку та його спільникам про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що також вилучено банківські карти, паспорти завербованих дівчат та пістолет з набоями до нього.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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