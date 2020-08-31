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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу". ФОТОрепортаж

31 серпня в Києві відбувся позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" на якому ця політична сила висунула кандидатів на місцевих виборах.

Фоторепортаж про те, як відбувався з'їзд від фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 01

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 02

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 03

Перед початком

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 04
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 05

Кандидат на мера Києва Ірина Верещук

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 06

Дубінський


Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 07
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 08
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 09
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 10

Міністр культури Ткаченко

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 11

Пікет супротивників "Слуги народу"

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 12
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 13
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 14

Кандидати в мери різних міст 


Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 15
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 16

Зеленський і Єрмак

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 17

Перший віцеспікер Стефанчук

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 18
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 19
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 20

Виступ президента, де він говорив про "зелені кнопочки", а також згадував мікробів

Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 21
Як відбувався позачерговий зїзд Слуги народу 22

Фото  - Наталія Шаромова 

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+28
Съезд "Врагов народа".

Повинны смерти!!!
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31.08.2020 19:41
+19
Гастроли ЗЕцирка стартовали. На арене клоуны всех мастей. Дресерованые ЗЕбизянки и микробы.
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31.08.2020 19:45
+19
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 19:56
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Съезд "Врагов народа".

Повинны смерти!!!
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31.08.2020 19:41 Відповісти
https://twitter.com/im19780616

https://twitter.com/im19780616
https://twitter.com/im19780616

Махim.Gaiduk

@im19780616


Все, ***. Це сталося ! - О,О,О,О,О... - Леонид Ильич, это Олимпийские кольца
https://twitter.com/im19780616/status/1300160098459942918
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31.08.2020 19:45 Відповісти
дубинский та його вагітна "сосна")))
https://images.cnscdn.com/images/c/d/7/f/cd7fce7eaa05329c2d2a9ab49245b38d/original.jpg
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31.08.2020 20:50 Відповісти
"Ну и рожа у тебя,Шарапов!"
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31.08.2020 20:56 Відповісти
Основна ознака ЗЕ-партії, як і її "кормчего" хунвейбіна - убогість!
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31.08.2020 23:27 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6052
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31.08.2020 19:42 Відповісти
Це ти про себе?
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31.08.2020 19:45 Відповісти
Де Юля?
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31.08.2020 20:01 Відповісти
Юля в Испании
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31.08.2020 20:16 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6744

побеждун
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31.08.2020 20:01 Відповісти
зебіл, саме за коломойшу-ахметова та їх блазня-шмарклю ти репетувало рік тому))
саме завдяки таким тупим ватникам як ти - вони отримали ПОВНУ владу в Україні.
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31.08.2020 20:49 Відповісти
Они такие разные , но смешные .
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31.08.2020 19:43 Відповісти
Почему у каждого на носу нет зелёного шарика, как у клоунов! Так и не поймёшь, что это сборище зелёного клоуна! 😀
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31.08.2020 19:49 Відповісти
чогось в мене така відраза до верещучки...
майже як до гнусавого.
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31.08.2020 19:43 Відповісти
Бо вона на гадюку схожа.
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31.08.2020 20:01 Відповісти
Это психологический паттерн. Если бы ваша хорошая приятельница, к которой вы испытываете теплые чувства, вдруг заявила вам, что является сторонницей Зеленского (гнусавого), после нескольких попыток переубедить, вы бы с удивлением обнаружили, что у вас откуда-то возникает выше упомянутое отвращение. Так работает человеческая п ихика.
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31.08.2020 20:04 Відповісти
Вы зря лайкнули. Это критика. Нельзя слепо следовать импульсам. Это делает мышление шаблонным. Гнусавый- плохо, сывочёлый- хорошо это паттерн. Чёрное и белое. И когда реальность говорит вам, что не верно ни первое ни второе возникает отторжение и агрессия. А агрессия это всегда дискомфорт.)
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31.08.2020 20:23 Відповісти
Виходить, що ваше критичне красномовство вас підвело ))
Я достатньо знаю про цю мадаму, щоб відчувати до неї відразу, не зважаючи на партійні кольори.
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31.08.2020 20:26 Відповісти
Гастроли ЗЕцирка стартовали. На арене клоуны всех мастей. Дресерованые ЗЕбизянки и микробы.
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31.08.2020 19:45 Відповісти
ЧТО ТАМ ДУБИНСКИЙ ПРО ГАЗ ГОВОРИЛ?
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31.08.2020 19:45 Відповісти
шо буде дорощати.
слугі хочуть шикарно жити
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31.08.2020 19:49 Відповісти
имелось ввиду это :

Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5291
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31.08.2020 20:19 Відповісти
Сосновий ліс і грибники.
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31.08.2020 19:46 Відповісти
А при чем здесь грибники? Я думал сосны на пилораме используют!? т.е. соснопилы должны быть. 🤔
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31.08.2020 19:53 Відповісти
А на кого ця орава подібна?
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31.08.2020 19:55 Відповісти
Один заказывает "сосен", другие их там так назавают, та накого они похожи!? На поцев у власти наверное!
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31.08.2020 20:01 Відповісти
Да не съезд,а сброд больных и шайка нищих...
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31.08.2020 19:47 Відповісти
Какие отвратительные рожы(с)!
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31.08.2020 19:47 Відповісти
мразота
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31.08.2020 19:51 Відповісти
Съезд уродов, идиотов и жертв метеоризма!
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Через 2 года об этих долбо*ах никто и не вспомнит.
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Не факт. Після Помаранчевої революції теж думали що Яник -політичний труп,а він ще скільки крові з нас випив.
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31.08.2020 20:35 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 970
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Рагулька верещук зе-команду прямо красит.
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Двумя словами
Ипаный цЫрк!
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31.08.2020 19:58 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1800
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31.08.2020 19:59 Відповісти
Секта довбоЗЕбів! Які ж вони мерзотні.
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31.08.2020 19:59 Відповісти
отримає пані Верещук свої 5-10 відсотків на виборах мера Київа як і шановний пан Омельченко та аплодісменти... те що заслуговує
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31.08.2020 20:01 Відповісти
Сбор блатных и шайки «нищих»(с)..........🤢
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31.08.2020 20:02 Відповісти
Екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо присутній на з'їзді "Слуги народу". Сидіть у першому ряді. Теж в мери? Якого міста?Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 3430
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31.08.2020 20:02 Відповісти
Ну. в меры Москвы или Краснодара...А шо?
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Донецк
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31.08.2020 20:21 Відповісти
Справжні Зебіли.
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31.08.2020 20:02 Відповісти
«Зеленский признал абсолютное и катастрофичное поражение еще до начала местной кампании»
«Ну что вам сказать… Такого феерического слива под действующих меров или под кандидатов от оппозиции еще история Украины не знала.
По-сути Зеленский признал АБСОЛЮТНОЕ и катастрофичное поражение еще ДО начала местной кампании.
По ОТГ - франшиза за бабло для местных ЗЕМЕЛЬНЫХ баронов и бандитов, а по крупным городам КАПИТУЛЯЦИЯ.
Вот и все! (с) йералаш… Нет больше Зеленского и его типо власти. Признали поражение на собственном съезде...», - прокомментировал Чаплыга.
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31.08.2020 20:03 Відповісти
Ну якось так, навіть не знаю, чи візьмуть зелені хоч один обласний центр.
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31.08.2020 20:15 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4284
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31.08.2020 20:04 Відповісти
Это кандидаты на скамейке запасных или в основном составе???
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31.08.2020 20:17 Відповісти
Хто там за хфайне місто Тернопіль переживав?Блазнів на всіх вистачить. У мери Тернополя від СН йде комік Віктор Гевко Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5837
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31.08.2020 20:04 Відповісти
Кловунов - в меры!!! По приколу шоб!
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31.08.2020 20:07 Відповісти
Там свободівець мер, зеленому нічого не світить.
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31.08.2020 20:16 Відповісти
Обалдеть.
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31.08.2020 20:18 Відповісти
Поставить против профессиональной команды команду состоящую из уборщиц фотографов проституток и представителей сексменьшин. Кто победит?........ Ау! Зетипиллы!!
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31.08.2020 20:06 Відповісти
Бордель "Моника" с блэкджеком и верещук.
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31.08.2020 20:07 Відповісти
Верещсучка - это нечто. Нй кажется лавры Поклонской спать по ночам не дают.
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31.08.2020 20:14 Відповісти
а че, зачетная сосна, ее еще бы поднадуть и оттюнинговать, для зебаранов самое то было бы
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31.08.2020 20:23 Відповісти
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31.08.2020 20:33 Відповісти
Зебилоиды, судя по рожам бешеных принтеров, в них кончается картридж. Надо бы заправить. Добровольцы есть?
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31.08.2020 20:08 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8153
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31.08.2020 20:08 Відповісти


Кандидат в мэры Кривого Рога от Слуги народа Дмитрий Шевчик во время съезда партии не стал прямо отвечать на вопрос, является ли Россия агрессором, заявив, что старается абстрагироваться от политики. Об этом сообщает https://nv.ua/ukraine/politics/kandidat-v-mery-krivogo-roga-ot-slugi-naroda-ne-smog-nazvat-rossiyu-agressorom-novosti-ukrainy-50109335.html НВ , журналист которого задал вопрос кандидату.
"Я не хочу говорить о какой-то внешней повестке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень абстрагированным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но, мне кажется, что наиболее интересный вопрос - что будет меняться в городе", - сказал Шевчик.
В мэры Кривого Рога от партии идет гендиректор Центрального горнообогатительного комбината Дмитрий Шевчик, который также заявил, что не знаком с олигархом Ринатом Ахметовым, однако работает на предприятии, одним из акционеров которого он является.
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1727
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31.08.2020 20:09 Відповісти
Да что же оно такое унылое.
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8825
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31.08.2020 20:12 Відповісти
какое оно мерзкое, в смысле брыдке . как можно было выбрать это недоразвитое чмо?
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31.08.2020 20:19 Відповісти
А фиг его знает. Не пробовала.
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31.08.2020 20:31 Відповісти
Микробы и бактерии пожирают "здоровый" организм
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31.08.2020 20:19 Відповісти
Ну какой организм может быть у колонии инфузорий.......
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31.08.2020 20:32 Відповісти
Коли в Україні Президентом був українець, який
не влаштовував Кацапію, його називали «жидом»,
«Вальцманом», алкашем.

Але коли преЗЕдентом став справжній ЖИ@ьонок
Вова, та ще й наркоман (але який влаштовує кацапів),
то він - «українець» і «патріот» 🤣🤣🤣
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31.08.2020 20:13 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4796
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31.08.2020 20:16 Відповісти
пипец, сборище зеленых имбецилов и дегенератов. слуги сброда

вангую, зебараны пролетят как фанера над парижем
ну нельзя дегенератов выбрать еще и в своих городах и поселках. тогда вообще 3.14здец окончательный будет.народ, встретил слугу сброда , обнули урода
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31.08.2020 20:16 Відповісти
ЗЕ прої..али свої шанси на місцевих виборах ,не посадивши Порошенко і його пи..обратію...
Хто їм Лікар ?.
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31.08.2020 22:35 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5998
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31.08.2020 20:18 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5762
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31.08.2020 20:18 Відповісти
зеЛенін - "Много сделано, но расслабляться рано. Много не сделано, поэтому тоже расслабляться рано. Вас называли и зелеными кнопочками и бешеным принтером, - я горжусь этим."
Черговий потік беззмістовної стадної свідомості схожий на банальний з'їзд комуняк (кпрс) Незрозумілі заяви, гасла та речитативи, про те, що нові обличчя будують велику країну, народ і партія - єдині, а навколо одні вороги (пам'ятаєте => "плутаються під ногами").
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31.08.2020 20:20 Відповісти
ну обкуренная бубочка, что с нее возьмешь?
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31.08.2020 20:26 Відповісти
Как проходил внеочередной съезд "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2100
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31.08.2020 20:20 Відповісти
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7397
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31.08.2020 20:33 Відповісти
Ой, Вань, гляди какие клоуны, Рот - хоть завязочки пришей, Ой, до чего, Вань, размалёваны, И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, На шурина, такая ж пьянь, Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, Я вправду, Вань. /В.Высоцкий/
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31.08.2020 20:34 Відповісти
Хфілімонов,вот вам мєчь!
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31.08.2020 20:54 Відповісти
Интересно, а если бы в это сборище моральных/физических уродов упал метеорит - этот день объявили бы выходным или праздничным !?
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31.08.2020 20:56 Відповісти
Беня родил Зелю, Зеля родил Слуг народа, Слуги народа родили иуд и народных депутатов.....
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31.08.2020 21:02 Відповісти
Молодцы.Первый Президент и парламент которые работают на Украину .
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31.08.2020 21:15 Відповісти
Мерзость на уровне ОПЗЖ....
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31.08.2020 21:17 Відповісти
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1413
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ- ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ- КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК! А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА, І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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31.08.2020 21:24 Відповісти
Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 859
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31.08.2020 21:35 Відповісти
Капец, одно старьё.
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31.08.2020 21:39 Відповісти
100-вiдсоткове чмо...дупа з бородою...

Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9137
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31.08.2020 21:46 Відповісти
А вы обратили внимание, что зеленский опять обдолбленный? Даже постановочные фото не помогли это скрыть.
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31.08.2020 21:57 Відповісти
тема "корабельной сосны" нераскрыта...
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31.08.2020 22:23 Відповісти
може то провести перекличку.......
Областей....

Може хтось скаже,хто з "Слуг" має шанси на Мера відмінні від нульових ?

Верещук в Києві має ?
Бо Кльофа у Львові НІ.
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31.08.2020 22:31 Відповісти
докладно про всіх львівських кандидатів https://censor.net/ua/forum/3216643/_kudi_vono_znovu_lzeabo_vibori_golovi_lvvsko_otg
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31.08.2020 22:33 Відповісти
cъезд незелохиков!!!
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31.08.2020 23:14 Відповісти
от би туди одну невеличку бомбу!
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01.09.2020 07:39 Відповісти
КакИе отвратительнЫе зрелищА
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01.09.2020 09:37 Відповісти
очередное тупое шоу клоунов
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01.09.2020 10:03 Відповісти
 
 