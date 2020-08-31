Як відбувався позачерговий з'їзд "Слуги народу". ФОТОрепортаж

31 серпня в Києві відбувся позачерговий з'їзд партії "Слуга народу" на якому ця політична сила висунула кандидатів на місцевих виборах.

Фоторепортаж про те, як відбувався з'їзд від фотокореспондента Цензор.НЕТ.

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Кандидат на мера Києва Ірина Верещук

Дубінський











Міністр культури Ткаченко

Пікет супротивників "Слуги народу"







Кандидати в мери різних міст







Зеленський і Єрмак

Перший віцеспікер Стефанчук







Виступ президента, де він говорив про "зелені кнопочки", а також згадував мікробів





Фото - Наталія Шаромова