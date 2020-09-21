Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ захищає сепаратистів. До такого висновку дійшли організатори акції на підтримку координатора і лідера C14 Євгена Карася та Сергія Мазура.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, акція проходила на вулиці Богомольця в Києві.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Активісти впевнені, що їм готують підозри за події дворічної давності.



Відео: Олег Богачук

Так, перший епізод пов'язаний із блокуванням представниками С14 з'їзду "Союзу православних журналістів" у січні 2018 року.

Другий - із судом у справі підозрюваного в зраді журналіста Василя Муравицького. У вересні того ж року на засіданні сталася бійка між представниками праворадикальної організації С14 і захисником підсудного Андрієм Гожим.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Відео: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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