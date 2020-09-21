Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерство внутрішніх справ захищає сепаратистів. До такого висновку дійшли організатори акції на підтримку координатора і лідера C14 Євгена Карася та Сергія Мазура.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, акція проходила на вулиці Богомольця в Києві.
Активісти впевнені, що їм готують підозри за події дворічної давності.
Відео: Олег Богачук
Так, перший епізод пов'язаний із блокуванням представниками С14 з'їзду "Союзу православних журналістів" у січні 2018 року.
Другий - із судом у справі підозрюваного в зраді журналіста Василя Муравицького. У вересні того ж року на засіданні сталася бійка між представниками праворадикальної організації С14 і захисником підсудного Андрієм Гожим.
Відео: Олег Богачук
Топ коментарі
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А вот нацжен Коломой.
Такие себе ручные националисты в Украине.
Еще раз спрашиваю, Ярош был вместе со своими бойцами, где был Тягныбок?
Знаєте, що страшно, те що рядові свободівці патріоти, а де вони зараз , коли війна з олігархатом прийняла принциповий характер у виживанні України . Адже саме олігархат скинув Пороха , якому довелось стати європейцем більше, ніж олігархом для отримання підтримки світу у війні з Росією...
Новый глава МВД сумел превратить одно из наиболее одиозных ведомств в личный политический проект. Его важным ноу-хау стало то, что он привлек к сотрудничеству националистических активистов, превратившихся после Майдана во влиятельную силу. Министр примирил полицию и уличных ультрас после жестоких побоищ между ними во время революции.
Результатом этого примирения стала идеологически мотивированная и преданная Авакову Национальная гвардия. Когда президент Зеленский http://news.liga.net/politics/news/bogdan-rasskazal-o-reaktsii-avakova-na-perepodchinenie-natsgvardii попытался изъять Нацгвардию из ведения МВД, то натолкнулся на вежливое, но твердое противодействие министра и был вынужден отступить.
Лечше бы к Ермаку пришли...
І все ж, навіть в цього адекватного злочинів повна торба. Самий крупний - засадив за грати невинуватих Антоненко і Кузьменко. І сотня-друга дрібніших...
Тому, коли вже говорити за кабмін, парламент і офіс д'Єрмака... то на думку приходить істина: на цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів в місцеві органи влади (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент ЗЕ.