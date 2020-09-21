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Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ захищає сепаратистів. До такого висновку дійшли організатори акції на підтримку координатора і лідера C14 Євгена Карася та Сергія Мазура.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, акція проходила на вулиці Богомольця в Києві.

Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 01
Фото: Олег Богачук
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 02
Фото: Олег Богачук

Активісти впевнені, що їм готують підозри за події дворічної давності.


Відео: Олег Богачук 

Так, перший епізод пов'язаний із блокуванням представниками С14 з'їзду "Союзу православних журналістів" у січні 2018 року.

Другий - із судом у справі підозрюваного в зраді журналіста Василя Муравицького. У вересні того ж року на засіданні сталася бійка між представниками праворадикальної організації С14 і захисником підсудного Андрієм Гожим.

Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 03
Фото: Олег Богачук
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 04
Фото: Олег Богачук

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силовики жорстко реагуватимуть на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", підкуп виборців, провокації та інші порушення, - Аваков

Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 05
Фото: Олег Богачук
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 06
Фото: Олег Богачук

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Відео: Олег Богачук

Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 07
Фото: Олег Богачук
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова 08
Фото: Олег Богачук

Також читайте: Із прозахідних політиків на керівних посадах залишився тільки Аваков, - Богдан

Автор: 

Аваков Арсен (2190) акція (1456) Київ (19541) МВС (3505) Богачук Олег (1457) С14 (59)


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Топ коментарі
+9
Аваков якраз об"єднує зєлєнь та йульківців
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21.09.2020 21:02
+4
А який дурачок за нього особисто поручився?
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21.09.2020 21:01
+4
Ага, проукраїнські партії і патріоти - огенти кремля (от так прямо з Майдану пішли брататись з кацапами), розхитувачі лодкі і врагі.. Коли вам, напхахе боком, в хавальник не полізе?
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21.09.2020 21:23
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Та ладно. Це ж об"єднує. У ******** і зеліків один цілий міністр.
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21.09.2020 21:01 Відповісти
Аваков якраз об"єднує зєлєнь та йульківців
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21.09.2020 21:02 Відповісти
Та да... Скажи ще свободівців.
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21.09.2020 21:06 Відповісти
Свободу спонсорував БЄ, а Аваков домовлявся з БЄ та БЮ перед виборами ЗЕ - ЧОРТ у табакерці ...
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21.09.2020 21:13 Відповісти
Вобще-то Фирташ.

А вот нацжен Коломой.

Такие себе ручные националисты в Украине.
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21.09.2020 21:16 Відповісти
Ага, проукраїнські партії і патріоти - огенти кремля (от так прямо з Майдану пішли брататись з кацапами), розхитувачі лодкі і врагі.. Коли вам, напхахе боком, в хавальник не полізе?
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21.09.2020 21:23 Відповісти
А давай подробнее, кто там с Майдана куда пошел?
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21.09.2020 21:39 Відповісти
На дамббвабве поїхали, коли там сєпари біснувались. Швидко все відбили.
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21.09.2020 21:46 Відповісти
Кто именно "поехал"? Из националистов, я там видел, только ПС и УНА- УНСО. Может ты там видел кого то еще?
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21.09.2020 21:56 Відповісти
Всі були. І Сводобовці. З правим сектором любий хотів стояти в стяжці, і добровольцями скільки пішло. А сідали на Майдані прямо в автобуси. Пам"ять коротка?
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21.09.2020 22:06 Відповісти
Еще раз повторюсь, Яроша, там, лично видел, с ребятами из УНА - пересекался, а вот Тягныбока не видел, и не слышал что бы он там был. Да и тебя, кстати, тоже...
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21.09.2020 22:12 Відповісти
Там були прості хлопці з "свободи." Чи ти синка гідранта мінометчика теж бачив?
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21.09.2020 22:14 Відповісти
Главное, что я тебя там не видел, как и всех "проукранских партий". Так что же "главный националист Украины" Тягныбок на фронт то не пошел?
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21.09.2020 22:21 Відповісти
Почнем з того, що рядових членів "Свободи" загинуло більше всіх. Вони здебільшого воювали на невідомій третій стороні в злуці з правосєками (вже без того, що чистив зброю п"ять років). Такі собі фантоми. "тихо прийшов..." Будьте здорові, хлопці.
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21.09.2020 22:28 Відповісти
Ты мне то хоть не рассказывай о тех кто вместе с ДУК воевал...Все свои эротические фантазии, о том кто куда пришел, оставь при себе, ты в принципе не знаешь и не понимаешь что там было.
Еще раз спрашиваю, Ярош был вместе со своими бойцами, где был Тягныбок?
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21.09.2020 22:41 Відповісти
Ярош чистив зброю, Тягнибок не відсвічцував. А хлопці воювали.
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21.09.2020 22:54 Відповісти
Аргументов на что? На фронте ты не был, что там делалось не знаешь. Но! Ты, мне, человеку который все это прошел в 14 - 15 годах, рассказываешь что там было? Скажи, ты идиот? Хотя вопрос чисто риторический.
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21.09.2020 23:16 Відповісти
А було ще й таке... ЗН 14 сiчня, 2011, Коломойський: «Свобода» може стати лідируючою політсилою Центру та Заходу України
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21.09.2020 21:51 Відповісти
те ваще не подчиняются авакову...они на пропитании напрямую у фсб (начальство,естественно.к простым свободовцам вопросов нет)
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21.09.2020 21:15 Відповісти
Чим обумовлене багаторічне зволікання "національно-визвольної боротьби з олігархами" у виконанні ВО "Свобода"? Для допитливих читачів знайти відповідь не проблема. Достатньо ввести декілька ключових запитів в пошукову систему Google.https://politarena.info/featured/vo-svoboda-sproba-prodaty-zalezhalyi-tovar/

Знаєте, що страшно, те що рядові свободівці патріоти, а де вони зараз , коли війна з олігархатом прийняла принциповий характер у виживанні України . Адже саме олігархат скинув Пороха , якому довелось стати європейцем більше, ніж олігархом для отримання підтримки світу у війні з Росією...
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21.09.2020 22:03 Відповісти
Депутата от партии «Батькивщина» Арсена Авакова назначали министром внутренних дел еще в начале 2014 года, в разгар послереволюционных кадровых перестановок. Тогда никто не думал, что он останется на посту так надолго, успешно пересидев всех премьер-министров и самого президента Порошенко. Тем более что незадолго до назначения Аваков вообще был вынужден жить в Европе, где скрывался от преследований со стороны Януковича. Однако свержение старого противника открыло Авакову дорогу на вершины власти.
Новый глава МВД сумел превратить одно из наиболее одиозных ведомств в личный политический проект. Его важным ноу-хау стало то, что он привлек к сотрудничеству националистических активистов, превратившихся после Майдана во влиятельную силу. Министр примирил полицию и уличных ультрас после жестоких побоищ между ними во время революции.
Результатом этого примирения стала идеологически мотивированная и преданная Авакову Национальная гвардия. Когда президент Зеленский http://news.liga.net/politics/news/bogdan-rasskazal-o-reaktsii-avakova-na-perepodchinenie-natsgvardii попытался изъять Нацгвардию из ведения МВД, то натолкнулся на вежливое, но твердое противодействие министра и был вынужден отступить.
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21.09.2020 21:18 Відповісти
А ****** твій сидів в засаді і наблюдав. Ваші оці дописки свідчать про одне. Хріновий був з гідранта гетьман, якщо откаке прижилось. І зараз такий же - хріновий.
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21.09.2020 21:26 Відповісти
та да, куди ж йому до вави монобільшості....чи ***** росіянського.
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21.09.2020 21:28 Відповісти
Та нікуди. Вони ж близьнюки однояйцеві.
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21.09.2020 21:48 Відповісти
А який дурачок за нього особисто поручився?
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21.09.2020 21:01 Відповісти
..Фу як ти про св.Пецю !
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21.09.2020 21:07 Відповісти
А кто тебя суда пустил? Ты же безграмотное, зебильное чмо
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21.09.2020 21:13 Відповісти
Та воно, доречи, що той хасид, лізе куди непотрібно зі своєю зеленою маячнею.
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21.09.2020 21:16 Відповісти
Ничего, опустим дурачка в спам, всегда и везде)
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21.09.2020 21:18 Відповісти
Та кожен зедебіл скаже що Аваков один з самих ефективних чиновників© Принаймні така була генеральна лінія зепартії.
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21.09.2020 21:14 Відповісти
Бред.Аваков как раз самый адекватный и проукраинский во власти зЕ.
Лечше бы к Ермаку пришли...
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21.09.2020 21:04 Відповісти
нипраплачина...
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21.09.2020 21:06 Відповісти
ну, це інша справа, і оспорювати тезу "Аваков как раз самый адекватный и проукраинский во власти зЕ" нема сенсу.
І все ж, навіть в цього адекватного злочинів повна торба. Самий крупний - засадив за грати невинуватих Антоненко і Кузьменко. І сотня-друга дрібніших...
Тому, коли вже говорити за кабмін, парламент і офіс д'Єрмака... то на думку приходить істина: на цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів в місцеві органи влади (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент ЗЕ.
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21.09.2020 21:15 Відповісти
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 7698
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22.09.2020 08:55 Відповісти
Эта акция больше всего похожа на ход ФСБ в пользу Ермака.
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21.09.2020 21:04 Відповісти
Це щоб від зашквару з "вагнерівцями" відволікти? Чи від якогось іншого? Бо ані на Банкову, ані під домівки зЕ, єрмака та інших хомчаків вони чомусь не ходять...
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21.09.2020 21:05 Відповісти
Аваков - відкрита сторінка ще ненаписаної історії з виборами 25 жовтня а скоріше ж СОЦОПИТУВАННЯМ УКРАЇНИ... Проти уХйла воював активно, з Бєнєю , Юлією домовлявся, ЗЕленим прислужував іноді хріново іноді непогано, а що буде 25-го?
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21.09.2020 21:07 Відповісти
Так прикольно выглядят на этой тусне шлюшки малолетние
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21.09.2020 21:15 Відповісти
Їм теж грошенята не завадять.
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21.09.2020 21:18 Відповісти
Неужели тут больше платят чем на "основной работе"?
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21.09.2020 21:20 Відповісти
В них ця робота - основна.
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21.09.2020 21:25 Відповісти
"шлюшки малолетние" отстояли Украину весной 14-го в тылу. За это их сейчас тягают по судам.
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22.09.2020 07:45 Відповісти
Меня от слова активисты просто коробит, моего деда в конце 20-х г.г. ХХ века раскулачивали "активисты". Так, что просьба писать активисты чего конкретно?
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21.09.2020 21:33 Відповісти
В армії командирів поміняли, міністрів поміняли, голову Нацбанку, голову сбу, дбр, -- лишився голова мвд, -- і дело в шляпе, а шляпа на папе.
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21.09.2020 22:00 Відповісти
нехай тешатся, факелы жгут. у нас же демократия.
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21.09.2020 22:49 Відповісти
А кріт ФСБ в ОПУ їх не цікавить?
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22.09.2020 06:54 Відповісти
Аваков наставив харківських і даунбаських по всій Україні і у всі силові структури. Викурювати їх звідти прийдеться не один десяток років, бо виганяти їх заставлять по закону, а ставили по безпределу.
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22.09.2020 08:27 Відповісти
"пташенята" Грицака отжигають..."Кришу" втратили - понєслісь політіческіє рєпрєсії...
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22.09.2020 11:19 Відповісти
 
 