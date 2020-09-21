Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министерство внутренних дел защищает сепаратистов. К такому выводу пришли организаторы акции в поддержку координатора и лидера C14 Евгения Карася и Сергея Мазура.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция проходила на улице Богомольца в Киеве.
Активисты уверены, что им готовят подозрения за события двухлетней давности.
Видео: Олег Богачук
Так, первый эпизод связан с блокированием представителями С14 съезда "Союза православных журналистов" в январе 2018 года.
Второй - с судом по делу подозреваемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого. В сентябре того же года на заседании произошла драка между представителями праворадикальной организации С14 и защитником подсудимого Андреем Гожим.
Видео: Олег Богачук
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А вот нацжен Коломой.
Такие себе ручные националисты в Украине.
Еще раз спрашиваю, Ярош был вместе со своими бойцами, где был Тягныбок?
Знаєте, що страшно, те що рядові свободівці патріоти, а де вони зараз , коли війна з олігархатом прийняла принциповий характер у виживанні України . Адже саме олігархат скинув Пороха , якому довелось стати європейцем більше, ніж олігархом для отримання підтримки світу у війні з Росією...
Новый глава МВД сумел превратить одно из наиболее одиозных ведомств в личный политический проект. Его важным ноу-хау стало то, что он привлек к сотрудничеству националистических активистов, превратившихся после Майдана во влиятельную силу. Министр примирил полицию и уличных ультрас после жестоких побоищ между ними во время революции.
Результатом этого примирения стала идеологически мотивированная и преданная Авакову Национальная гвардия. Когда президент Зеленский http://news.liga.net/politics/news/bogdan-rasskazal-o-reaktsii-avakova-na-perepodchinenie-natsgvardii попытался изъять Нацгвардию из ведения МВД, то натолкнулся на вежливое, но твердое противодействие министра и был вынужден отступить.
Лечше бы к Ермаку пришли...
І все ж, навіть в цього адекватного злочинів повна торба. Самий крупний - засадив за грати невинуватих Антоненко і Кузьменко. І сотня-друга дрібніших...
Тому, коли вже говорити за кабмін, парламент і офіс д'Єрмака... то на думку приходить істина: на цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів в місцеві органи влади (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент ЗЕ.