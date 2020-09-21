Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел защищает сепаратистов. К такому выводу пришли организаторы акции в поддержку координатора и лидера C14 Евгения Карася и Сергея Мазура.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция проходила на улице Богомольца в Киеве.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Активисты уверены, что им готовят подозрения за события двухлетней давности.



Видео: Олег Богачук

Так, первый эпизод связан с блокированием представителями С14 съезда "Союза православных журналистов" в январе 2018 года.

Второй - с судом по делу подозреваемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого. В сентябре того же года на заседании произошла драка между представителями праворадикальной организации С14 и защитником подсудимого Андреем Гожим.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Видео: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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