РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14753 посетителя онлайн
Новости Фото
4 481 53

Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел защищает сепаратистов. К такому выводу пришли организаторы акции в поддержку координатора и лидера C14 Евгения Карася и Сергея Мазура.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, акция проходила на улице Богомольца в Киеве.

Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 01
Фото: Олег Богачук
Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 02
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд подтвердил, что "Громадське ТВ" назвало организацию С14 "неонацистской" неоправданно

Активисты уверены, что им готовят подозрения за события двухлетней давности.


Видео: Олег Богачук 

Так, первый эпизод связан с блокированием представителями С14 съезда "Союза православных журналистов" в январе 2018 года.

Второй - с судом по делу подозреваемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого. В сентябре того же года на заседании произошла драка между представителями праворадикальной организации С14 и защитником подсудимого Андреем Гожим.

Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 03
Фото: Олег Богачук
Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 04
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силовики будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", подкуп избирателей, провокации и другие нарушения, - Аваков

Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 05
Фото: Олег Богачук
Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 06
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: "Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Видео: Олег Богачук

Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 07
Фото: Олег Богачук
Активисты пришли к МВД и требовали отставки Авакова 08
Фото: Олег Богачук

Читайте также: Из прозападных политиков на руководящих должностях остался только Аваков, - Богдан

Автор: 

Аваков Арсен (3444) акция (2425) Киев (25587) МВД (9321) Богачук Олег (1462) С14 (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Аваков якраз об"єднує зєлєнь та йульківців
показать весь комментарий
21.09.2020 21:02
+4
А який дурачок за нього особисто поручився?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:01
+4
Ага, проукраїнські партії і патріоти - огенти кремля (от так прямо з Майдану пішли брататись з кацапами), розхитувачі лодкі і врагі.. Коли вам, напхахе боком, в хавальник не полізе?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ладно. Це ж об"єднує. У ******** і зеліків один цілий міністр.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:01 Ответить
Аваков якраз об"єднує зєлєнь та йульківців
показать весь комментарий
21.09.2020 21:02 Ответить
Та да... Скажи ще свободівців.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:06 Ответить
Свободу спонсорував БЄ, а Аваков домовлявся з БЄ та БЮ перед виборами ЗЕ - ЧОРТ у табакерці ...
показать весь комментарий
21.09.2020 21:13 Ответить
Вобще-то Фирташ.

А вот нацжен Коломой.

Такие себе ручные националисты в Украине.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:16 Ответить
Ага, проукраїнські партії і патріоти - огенти кремля (от так прямо з Майдану пішли брататись з кацапами), розхитувачі лодкі і врагі.. Коли вам, напхахе боком, в хавальник не полізе?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:23 Ответить
А давай подробнее, кто там с Майдана куда пошел?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:39 Ответить
На дамббвабве поїхали, коли там сєпари біснувались. Швидко все відбили.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:46 Ответить
Кто именно "поехал"? Из националистов, я там видел, только ПС и УНА- УНСО. Может ты там видел кого то еще?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:56 Ответить
Всі були. І Сводобовці. З правим сектором любий хотів стояти в стяжці, і добровольцями скільки пішло. А сідали на Майдані прямо в автобуси. Пам"ять коротка?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:06 Ответить
Еще раз повторюсь, Яроша, там, лично видел, с ребятами из УНА - пересекался, а вот Тягныбока не видел, и не слышал что бы он там был. Да и тебя, кстати, тоже...
показать весь комментарий
21.09.2020 22:12 Ответить
Там були прості хлопці з "свободи." Чи ти синка гідранта мінометчика теж бачив?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:14 Ответить
Главное, что я тебя там не видел, как и всех "проукранских партий". Так что же "главный националист Украины" Тягныбок на фронт то не пошел?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:21 Ответить
Почнем з того, що рядових членів "Свободи" загинуло більше всіх. Вони здебільшого воювали на невідомій третій стороні в злуці з правосєками (вже без того, що чистив зброю п"ять років). Такі собі фантоми. "тихо прийшов..." Будьте здорові, хлопці.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:28 Ответить
Ты мне то хоть не рассказывай о тех кто вместе с ДУК воевал...Все свои эротические фантазии, о том кто куда пришел, оставь при себе, ты в принципе не знаешь и не понимаешь что там было.
Еще раз спрашиваю, Ярош был вместе со своими бойцами, где был Тягныбок?
показать весь комментарий
21.09.2020 22:41 Ответить
Ярош чистив зброю, Тягнибок не відсвічцував. А хлопці воювали.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:54 Ответить
Аргументов на что? На фронте ты не был, что там делалось не знаешь. Но! Ты, мне, человеку который все это прошел в 14 - 15 годах, рассказываешь что там было? Скажи, ты идиот? Хотя вопрос чисто риторический.
показать весь комментарий
21.09.2020 23:16 Ответить
А було ще й таке... ЗН 14 сiчня, 2011, Коломойський: «Свобода» може стати лідируючою політсилою Центру та Заходу України
показать весь комментарий
21.09.2020 21:51 Ответить
те ваще не подчиняются авакову...они на пропитании напрямую у фсб (начальство,естественно.к простым свободовцам вопросов нет)
показать весь комментарий
21.09.2020 21:15 Ответить
Чим обумовлене багаторічне зволікання "національно-визвольної боротьби з олігархами" у виконанні ВО "Свобода"? Для допитливих читачів знайти відповідь не проблема. Достатньо ввести декілька ключових запитів в пошукову систему Google.https://politarena.info/featured/vo-svoboda-sproba-prodaty-zalezhalyi-tovar/

Знаєте, що страшно, те що рядові свободівці патріоти, а де вони зараз , коли війна з олігархатом прийняла принциповий характер у виживанні України . Адже саме олігархат скинув Пороха , якому довелось стати європейцем більше, ніж олігархом для отримання підтримки світу у війні з Росією...
показать весь комментарий
21.09.2020 22:03 Ответить
Депутата от партии «Батькивщина» Арсена Авакова назначали министром внутренних дел еще в начале 2014 года, в разгар послереволюционных кадровых перестановок. Тогда никто не думал, что он останется на посту так надолго, успешно пересидев всех премьер-министров и самого президента Порошенко. Тем более что незадолго до назначения Аваков вообще был вынужден жить в Европе, где скрывался от преследований со стороны Януковича. Однако свержение старого противника открыло Авакову дорогу на вершины власти.
Новый глава МВД сумел превратить одно из наиболее одиозных ведомств в личный политический проект. Его важным ноу-хау стало то, что он привлек к сотрудничеству националистических активистов, превратившихся после Майдана во влиятельную силу. Министр примирил полицию и уличных ультрас после жестоких побоищ между ними во время революции.
Результатом этого примирения стала идеологически мотивированная и преданная Авакову Национальная гвардия. Когда президент Зеленский http://news.liga.net/politics/news/bogdan-rasskazal-o-reaktsii-avakova-na-perepodchinenie-natsgvardii попытался изъять Нацгвардию из ведения МВД, то натолкнулся на вежливое, но твердое противодействие министра и был вынужден отступить.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:18 Ответить
А ****** твій сидів в засаді і наблюдав. Ваші оці дописки свідчать про одне. Хріновий був з гідранта гетьман, якщо откаке прижилось. І зараз такий же - хріновий.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:26 Ответить
та да, куди ж йому до вави монобільшості....чи ***** росіянського.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:28 Ответить
Та нікуди. Вони ж близьнюки однояйцеві.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:48 Ответить
А який дурачок за нього особисто поручився?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:01 Ответить
..Фу як ти про св.Пецю !
показать весь комментарий
21.09.2020 21:07 Ответить
А кто тебя суда пустил? Ты же безграмотное, зебильное чмо
показать весь комментарий
21.09.2020 21:13 Ответить
Та воно, доречи, що той хасид, лізе куди непотрібно зі своєю зеленою маячнею.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:16 Ответить
Ничего, опустим дурачка в спам, всегда и везде)
показать весь комментарий
21.09.2020 21:18 Ответить
Та кожен зедебіл скаже що Аваков один з самих ефективних чиновників© Принаймні така була генеральна лінія зепартії.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:14 Ответить
Бред.Аваков как раз самый адекватный и проукраинский во власти зЕ.
Лечше бы к Ермаку пришли...
показать весь комментарий
21.09.2020 21:04 Ответить
нипраплачина...
показать весь комментарий
21.09.2020 21:06 Ответить
ну, це інша справа, і оспорювати тезу "Аваков как раз самый адекватный и проукраинский во власти зЕ" нема сенсу.
І все ж, навіть в цього адекватного злочинів повна торба. Самий крупний - засадив за грати невинуватих Антоненко і Кузьменко. І сотня-друга дрібніших...
Тому, коли вже говорити за кабмін, парламент і офіс д'Єрмака... то на думку приходить істина: на цих місцевих виборах потрібно голосувати за тих кандидатів в місцеві органи влади (особливо в облраду), які пообіцяють прийняти постанову цієї новообраної обл-міськ-райради про дострокові вибори парламенту та імпічмент ЗЕ.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:15 Ответить
Активісти прийшли до МВС і вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 7698
показать весь комментарий
22.09.2020 08:55 Ответить
Эта акция больше всего похожа на ход ФСБ в пользу Ермака.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:04 Ответить
Це щоб від зашквару з "вагнерівцями" відволікти? Чи від якогось іншого? Бо ані на Банкову, ані під домівки зЕ, єрмака та інших хомчаків вони чомусь не ходять...
показать весь комментарий
21.09.2020 21:05 Ответить
Аваков - відкрита сторінка ще ненаписаної історії з виборами 25 жовтня а скоріше ж СОЦОПИТУВАННЯМ УКРАЇНИ... Проти уХйла воював активно, з Бєнєю , Юлією домовлявся, ЗЕленим прислужував іноді хріново іноді непогано, а що буде 25-го?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:07 Ответить
Так прикольно выглядят на этой тусне шлюшки малолетние
показать весь комментарий
21.09.2020 21:15 Ответить
Їм теж грошенята не завадять.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:18 Ответить
Неужели тут больше платят чем на "основной работе"?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:20 Ответить
В них ця робота - основна.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:25 Ответить
"шлюшки малолетние" отстояли Украину весной 14-го в тылу. За это их сейчас тягают по судам.
показать весь комментарий
22.09.2020 07:45 Ответить
Меня от слова активисты просто коробит, моего деда в конце 20-х г.г. ХХ века раскулачивали "активисты". Так, что просьба писать активисты чего конкретно?
показать весь комментарий
21.09.2020 21:33 Ответить
В армії командирів поміняли, міністрів поміняли, голову Нацбанку, голову сбу, дбр, -- лишився голова мвд, -- і дело в шляпе, а шляпа на папе.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:00 Ответить
нехай тешатся, факелы жгут. у нас же демократия.
показать весь комментарий
21.09.2020 22:49 Ответить
А кріт ФСБ в ОПУ їх не цікавить?
показать весь комментарий
22.09.2020 06:54 Ответить
Аваков наставив харківських і даунбаських по всій Україні і у всі силові структури. Викурювати їх звідти прийдеться не один десяток років, бо виганяти їх заставлять по закону, а ставили по безпределу.
показать весь комментарий
22.09.2020 08:27 Ответить
"пташенята" Грицака отжигають..."Кришу" втратили - понєслісь політіческіє рєпрєсії...
показать весь комментарий
22.09.2020 11:19 Ответить
 
 