Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють. ФОТО

У Білогірському районі Кримського півострова пересохла річка Танасу - права притока річки Біюк-Карасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією місцевих жителів, до середини вересня невелика кількість води в річці була, але в третій декаді вересня – висохла.

Також у селі Кирпичне Білогірського району вперше за багато років повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби і місцем риболовлі для місцевих жителів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами

"Дуже посушливий і жаркий вересень добиває водні об'єкти, що збереглися. Цього місяця висохла не тільки річка Танасу, а й наш ставок. Такого не пам'ятають і старожили. Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою", – розповів кореспонденту житель села Кирпичне, який не називає своє ім'я з міркувань безпеки.



Висохле русло річки Танасу у села Кирпичне Білогірського району



Висохлий ставок біля села Кирпичне, Білогірський район

Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався жорсткий етап обмежень в подачі води.

З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму ввели обмеження з подачі води.