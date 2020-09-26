Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють. ФОТО
У Білогірському районі Кримського півострова пересохла річка Танасу - права притока річки Біюк-Карасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією місцевих жителів, до середини вересня невелика кількість води в річці була, але в третій декаді вересня – висохла.
Також у селі Кирпичне Білогірського району вперше за багато років повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби і місцем риболовлі для місцевих жителів.
"Дуже посушливий і жаркий вересень добиває водні об'єкти, що збереглися. Цього місяця висохла не тільки річка Танасу, а й наш ставок. Такого не пам'ятають і старожили. Колодязі теж порожніють. Відбувається щось страшне і це лякає нас. З кожним днем ми все більше стурбовані ситуацією з водою", – розповів кореспонденту житель села Кирпичне, який не називає своє ім'я з міркувань безпеки.
Висохле русло річки Танасу у села Кирпичне Білогірського району
Висохлий ставок біля села Кирпичне, Білогірський район
Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався жорсткий етап обмежень в подачі води.
З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму ввели обмеження з подачі води.
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Исходя из этого, и понимание работы моды Н21, следует принципиально по другому обустраивать водоемы. Срочно!!! Вода не столько испаряется, сколько уходит в землю. Это важно для понимания. Значит, поскольку бетонирование дна слишком дорогостоящее, предлагается секционировать водоем с помощью...сотов! Т.е. сейчас можно уже из пластика отливать формы скажем от 10 до 30 кубов и последовательно их соединять. Вода из таких водоемов не будет уходить и испаряться. Его можно, постепенно наращивать, со всего одним толковым трактористом на jcb. Расположенный в низине такой водоем будет просто собирать воду из ручьев. Это актуально для малых поселков Херсонщины, где критически нужна вода для полива. Кстати в них же можно и собирать ночной конденсат.
Це скріншот з сайту "Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека"
http://www.president-sovet.ru/
Тобто офіційний сайт огргінів влади РФ.
Далі посилання безпосередньо на статтю "Проблемы жителей Крыма" (Опубликовано 22 Апреля 201431617 просмотров), з якої взятий скріншот.
http://president-sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/
Це я стосовно 97% , "проголосувавших" за входження Криму в склад РФ. Тобто 55% при явці 40% (середні цифри) це 22% від всіх хто мав право голосу. Є декілька інших джерел, які вказують на ті ж самі цифри.
У вас есть ваш любимый Путин? Есть.
Ну пересыхают реки Кубани, но у вас осталась река Волга и Волго-Донский канал. Перебрасывайте воду из Волги в Дон, закачивайте её в танкеры, переоборудованные в водовозы, и возите на полуостров. Неужели для Московии это непосильная задача? Или у вас правитель тупой на всю голову?
Напоминаю, что согласно международным правилам именно оккупант отвечает за снабжение оккупированных им территорий и захваченного в плен населения.
И такие катастрофы будут случаться все чаще. Больше воды на самом севере обосРахи, но жить в вечно промозглом болоте без солнца, в темени по 6 месяцев в году, желающих особо нет...
такая ситуация наблюдается не только в Татарстане. На критическое снижение уровня воды в Волге жалуются пользователи соцсетей в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске.