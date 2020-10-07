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Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Какая разніца?"
Одного разу в місті ...
З Днем вчителя!
Незабаром у кіно
Елементарно
Резонне питання
Глеваха - це ти!
Заздрість диктатора
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Топ коментарі
+43 Sila Sahin
показати весь коментар07.10.2020 00:22 Відповісти Посилання
+38 Леонид Богданов
показати весь коментар07.10.2020 00:42 Відповісти Посилання
+36 Bogdan_
показати весь коментар07.10.2020 00:21 Відповісти Посилання
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І нехай тоді хтось скаже , що це був несправедливий бій
Розмова в магазині. Дружина звертається до чоловіка: "Не будь zебілом, лише zебіли так ставлять візочки".
Ділова українська мова жива, вона постійно збагачується новими словами.
у меня папска с билбордами за 10 лет...так еще старые фотки есть..с палатками так бабка сидит продает и палатка партии рыгионов...так то...и ща все засрали твари рекламой
Оці - за Майбах, ті - за Же!