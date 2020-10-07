УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9249 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
24 497 35

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Какая разніца?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Одного разу в місті ...

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

З Днем вчителя!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для виконання постанови про підвищення окладів учителів немає коштів, - Міносвіти

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Незабаром у кіно

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди. ВІДЕО+ФОТО

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Елементарно

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Резонне питання

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Глеваха - це ти!

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Заздрість диктатора

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Лукашенко Олександр (2661) фотожаба (13998) Арахамія Давид (1106) Верещук Ірина (685) Сивохо Сергій (91)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9059
показати весь коментар
07.10.2020 00:22 Відповісти
+38
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4012
показати весь коментар
07.10.2020 00:42 Відповісти
+36
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1856
показати весь коментар
07.10.2020 00:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Класс 🙌 👏👏👏👏
показати весь коментар
07.10.2020 00:18 Відповісти
Найкраща!

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9743
показати весь коментар
07.10.2020 00:18 Відповісти
Кива))) Бугагага
показати весь коментар
07.10.2020 00:30 Відповісти
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4012
показати весь коментар
07.10.2020 00:42 Відповісти
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4007
показати весь коментар
07.10.2020 11:06 Відповісти
...поверх Пороха. Кажуть йому скоро гаплик. Веселуха.
показати весь коментар
07.10.2020 22:30 Відповісти
Обломайся,зесрань-Порох со вчерашнего дня пошел на поправку)будем хоронить твоего зельца,а тебя гонять с битой.
показати весь коментар
09.10.2020 19:56 Відповісти
...лексика москворотої ************, вражає.) Для порохнявих це типово.
показати весь коментар
09.10.2020 22:33 Відповісти
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1376
показати весь коментар
07.10.2020 00:57 Відповісти
Після такого фотожопу - троє будуть п..діть двох ...

І нехай тоді хтось скаже , що це був несправедливий бій
показати весь коментар
07.10.2020 02:19 Відповісти
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1856
показати весь коментар
07.10.2020 00:21 Відповісти
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9059
показати весь коментар
07.10.2020 00:22 Відповісти
Вах-вах, у нас подрастает молодой Глазунов?


Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1236
показати весь коментар
07.10.2020 00:32 Відповісти
с него наполеон как с члена тяж.. как и с путина... засрали мозги коммунисты своим победоносием еще в школах .. хоть кто то тогда задумывался что делали русские с 1800 года на территории европы .. тот же суворов в альпах до этого.. защищали отечество ? союзники мол попросили... да товарооборот с той же англией начал падать , шкурные интересы.. да и царек такое же недоразумение был в России что то вроде нынешнего суриката мстительное и мерзкое.. сейчас с асадом разве не так... не Александер ли придумал затянуть того же Наполеона для войны на свою территорию... это вообще надо было быть идиотом
показати весь коментар
07.10.2020 08:23 Відповісти
ЗЕбилы даже не заходят уже в такие темки..зато когда на Порошенко были карикатуры они тут такие весёлые и радостные были, визжали так задорно...Странно шо с ними случилось сейчас?? Веселей, веселей ЗЕбилы ..вы ж любите клоунский юморок, где же ваши улыбочки??
показати весь коментар
07.10.2020 00:39 Відповісти
Жабы уже не способны перепрыгнуть своих героев - в жизни они еще смешнее и глупее и омерзительнее ...
показати весь коментар
07.10.2020 00:48 Відповісти
По пятибальной- на 3.5....))
показати весь коментар
07.10.2020 01:02 Відповісти
ах, как остроумно, тонко, талантливо.
показати весь коментар
07.10.2020 04:09 Відповісти
Йозеф Кнехт:
Розмова в магазині. Дружина звертається до чоловіка: "Не будь zебілом, лише zебіли так ставлять візочки".
Ділова українська мова жива, вона постійно збагачується новими словами.
показати весь коментар
07.10.2020 04:58 Відповісти
Zелеполеон и МаршалХрюшон...
у меня папска с билбордами за 10 лет...так еще старые фотки есть..с палатками так бабка сидит продает и палатка партии рыгионов...так то...и ща все засрали твари рекламой
показати весь коментар
07.10.2020 06:52 Відповісти
Один уже такой вяликий был. Закончил вверх ногами.
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3560
показати весь коментар
07.10.2020 07:15 Відповісти
Муссолини был сильно специфичный тип.Но это был неординарный,образованый интелектуал.Зеленого рядом ставить невозможно.
показати весь коментар
07.10.2020 09:05 Відповісти
Насчёт того, что Зеля ещё тупее согласен. Но Муссолини часть древнеримских построек разрушил для того, чтобы из окна его кабинета был виден Колизей. Так что в некоторых вопросах одно быдло другого стОит.
показати весь коментар
07.10.2020 12:20 Відповісти
Муссолини осушил болота в Риме и завершил реконструкцию канализации. Зеля осушил казну.
показати весь коментар
07.10.2020 13:03 Відповісти
Поэтому того "великого человека" подвесили за ноги уже мёртвым, а этого надо ещё живым.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3807
показати весь коментар
07.10.2020 07:23 Відповісти
Где купить можно? Буду носить!!!!
показати весь коментар
07.10.2020 22:05 Відповісти
"ШУТЫ" *****!!!
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2099
показати весь коментар
07.10.2020 07:55 Відповісти
Повизначалися уже:
Оці - за Майбах, ті - за Же!
показати весь коментар
07.10.2020 07:58 Відповісти
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6729
показати весь коментар
07.10.2020 09:08 Відповісти
Звездёж про 4000 продолжается?
показати весь коментар
07.10.2020 11:27 Відповісти
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9899
показати весь коментар
07.10.2020 23:35 Відповісти
Глеваха - це ти. Такі бігборди необхідно розвісити по всій Україні. Бидло-73% казало: "зеля зробить". От він і робить, перетворює європейську країну у глевахський дурдом.

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
показати весь коментар
07.10.2020 23:52 Відповісти
 
 