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Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Элементарно
Резонный вопрос
Глеваха - це ти!
Зависть диктатора
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Топ комментарии
+43 Sila Sahin
показать весь комментарий07.10.2020 00:22 Ответить Ссылка
+38 Леонид Богданов
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+36 Bogdan_
показать весь комментарий07.10.2020 00:21 Ответить Ссылка
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І нехай тоді хтось скаже , що це був несправедливий бій
Розмова в магазині. Дружина звертається до чоловіка: "Не будь zебілом, лише zебіли так ставлять візочки".
Ділова українська мова жива, вона постійно збагачується новими словами.
у меня папска с билбордами за 10 лет...так еще старые фотки есть..с палатками так бабка сидит продает и палатка партии рыгионов...так то...и ща все засрали твари рекламой
Оці - за Майбах, ті - за Же!