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Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Однажды в городе...

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

С Днем учителя!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Скоро в кино

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо в бронежилете прибыл в г. Опытное, заявив, что на местных жителях ставят опыты. ВИДЕО+ФОТО

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Элементарно

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Резонный вопрос

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Глеваха - це ти!

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зависть диктатора

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Лукашенко Александр (3618) фотожаба (14524) Арахамия Давид (990) Верещук Ирина (506) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+43
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9059
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07.10.2020 00:22 Ответить
+38
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4012
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07.10.2020 00:42 Ответить
+36
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1856
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07.10.2020 00:21 Ответить
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Класс 🙌 👏👏👏👏
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07.10.2020 00:18 Ответить
Найкраща!

Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9743
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07.10.2020 00:18 Ответить
Кива))) Бугагага
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07.10.2020 00:30 Ответить
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4012
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07.10.2020 00:42 Ответить
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4007
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07.10.2020 11:06 Ответить
...поверх Пороха. Кажуть йому скоро гаплик. Веселуха.
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07.10.2020 22:30 Ответить
Обломайся,зесрань-Порох со вчерашнего дня пошел на поправку)будем хоронить твоего зельца,а тебя гонять с битой.
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09.10.2020 19:56 Ответить
...лексика москворотої ************, вражає.) Для порохнявих це типово.
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09.10.2020 22:33 Ответить
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1376
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07.10.2020 00:57 Ответить
Після такого фотожопу - троє будуть п..діть двох ...

І нехай тоді хтось скаже , що це був несправедливий бій
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07.10.2020 02:19 Ответить
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1856
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07.10.2020 00:21 Ответить
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9059
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07.10.2020 00:22 Ответить
Вах-вах, у нас подрастает молодой Глазунов?


Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1236
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07.10.2020 00:32 Ответить
с него наполеон как с члена тяж.. как и с путина... засрали мозги коммунисты своим победоносием еще в школах .. хоть кто то тогда задумывался что делали русские с 1800 года на территории европы .. тот же суворов в альпах до этого.. защищали отечество ? союзники мол попросили... да товарооборот с той же англией начал падать , шкурные интересы.. да и царек такое же недоразумение был в России что то вроде нынешнего суриката мстительное и мерзкое.. сейчас с асадом разве не так... не Александер ли придумал затянуть того же Наполеона для войны на свою территорию... это вообще надо было быть идиотом
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07.10.2020 08:23 Ответить
ЗЕбилы даже не заходят уже в такие темки..зато когда на Порошенко были карикатуры они тут такие весёлые и радостные были, визжали так задорно...Странно шо с ними случилось сейчас?? Веселей, веселей ЗЕбилы ..вы ж любите клоунский юморок, где же ваши улыбочки??
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07.10.2020 00:39 Ответить
Жабы уже не способны перепрыгнуть своих героев - в жизни они еще смешнее и глупее и омерзительнее ...
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07.10.2020 00:48 Ответить
По пятибальной- на 3.5....))
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07.10.2020 01:02 Ответить
ах, как остроумно, тонко, талантливо.
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07.10.2020 04:09 Ответить
Йозеф Кнехт:
Розмова в магазині. Дружина звертається до чоловіка: "Не будь zебілом, лише zебіли так ставлять візочки".
Ділова українська мова жива, вона постійно збагачується новими словами.
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07.10.2020 04:58 Ответить
Zелеполеон и МаршалХрюшон...
у меня папска с билбордами за 10 лет...так еще старые фотки есть..с палатками так бабка сидит продает и палатка партии рыгионов...так то...и ща все засрали твари рекламой
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07.10.2020 06:52 Ответить
Один уже такой вяликий был. Закончил вверх ногами.
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3560
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07.10.2020 07:15 Ответить
Муссолини был сильно специфичный тип.Но это был неординарный,образованый интелектуал.Зеленого рядом ставить невозможно.
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07.10.2020 09:05 Ответить
Насчёт того, что Зеля ещё тупее согласен. Но Муссолини часть древнеримских построек разрушил для того, чтобы из окна его кабинета был виден Колизей. Так что в некоторых вопросах одно быдло другого стОит.
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07.10.2020 12:20 Ответить
Муссолини осушил болота в Риме и завершил реконструкцию канализации. Зеля осушил казну.
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07.10.2020 13:03 Ответить
Поэтому того "великого человека" подвесили за ноги уже мёртвым, а этого надо ещё живым.
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07.10.2020 15:04 Ответить
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3807
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07.10.2020 07:23 Ответить
Где купить можно? Буду носить!!!!
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07.10.2020 22:05 Ответить
"ШУТЫ" *****!!!
Неудержимые, Зе!подарок учителю, зависть диктатора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2099
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07.10.2020 07:55 Ответить
Повизначалися уже:
Оці - за Майбах, ті - за Же!
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07.10.2020 07:58 Ответить
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6729
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07.10.2020 09:08 Ответить
Звездёж про 4000 продолжается?
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07.10.2020 11:27 Ответить
Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9899
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07.10.2020 23:35 Ответить
Глеваха - це ти. Такі бігборди необхідно розвісити по всій Україні. Бидло-73% казало: "зеля зробить". От він і робить, перетворює європейську країну у глевахський дурдом.

Нестримні, Зе!подарунок вчителю, заздрість диктатора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
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07.10.2020 23:52 Ответить
 
 