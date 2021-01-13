УКР
У ЗСУ розформовують аеророзвідку. ФОТОрепортаж

З березня 2021 року в Збройних силах України офіційно більше не носитимуть нарукавний знак аеророзвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку аеророзвідки, ліквідація буде здійснена відповідно до пропозицій Командувача військ зв‘язку і кібербезпеки генерал-майора Євгена Степаненка.

"Перша пропозиція стосовно ліквідації була відмінена міністром оборони, як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в\ч А2724", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування об’єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту комунікацій та інформації.

"Підпорядкування підрозділу в КОС означає відсутність відповідального за генерування спроможностей цього підрозділу і прямо протирічить Закону України про національну безпеку", - зазначається в повідомленні.

В аеророзвідці повідомляють, що військовою частиною було спродуковано низку спроможностей які мають стратегічну важливість для ЗСУ.

"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.

Як приклад вироблених можливостей у підрозділі називають систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудованої за сучасними технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО.

Наразі "Дельта" є єдиною системою в ЗСУ , що вже 2 роки підряд приймає участь у навчаннях НАТО з тестування інформаційних систем CWIX 2019, CWIX 2020 і доводить взаємосумісність і реалізацію стандартів НАТО по обміну оперативною обстановкою. "Дельта" стала системою висвітлення підводної і надводної обстановки.

Завдяки "Дельті" підрозділи ССО пройшли сертифікацію на сили швидкого реагування НАТО. Система постійно вдосконалюється і приймає участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., де демонструє не тільки технічну відповідність стандартам, а й спроможність забезпечити операційні процеси для досягнення ситуаційної обізнаності.

Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом "Нептун"", - зазначається в повідомленні.

Також аеророзвідка займалася розвитком безпілотних роботизованих систем. Серед останніх досягнень - спільні випробування модернізованих боєприпасів розроблених спільно з заводом "Маяк".

Ще одне досягнення - система відеоспостереження вздовж лінії розмежування.

"Є ще одна річ, яка на нашу думку, є найважливішою - це сформована екосистема, яка дозволила створювати ці спроможності. Нагадаємо, що саме військовослужбовці цієї військової частини перші привезли перемогу (2 перших місця) з хакатону НАТО у 2017 році у Лондоні і вони ж підтвердили своє право називатись переможцями на рівні НАТО у 2018 році Підгориці. Це вони виступали з презентаціями переможних рішень на TIDE Sprint і вони ж показували спроможність України відповідати стандартам НАТО під час CWIX. Можливість розвивати сучасні спроможності для ЗСУ і підіймати статус України в очах міжнародної спільноти - це і є найбільшим і найважливішим досягненням!

Сподіваємося, що така реорганізація не тільки збереже, а й примножить досягнення цієї славетної військової частини. А ми, як спільнота ветеранів Аеророзвідки та небайдужих до її діяльності, будемо пильно за цим слідкувати", - зазначається в повідомленні.

У ЗСУ розформовують аеророзвідку 01
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 02
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 03
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 04
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 05

У ЗСУ розформовують аеророзвідку 06
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 07
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 08
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 09
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 10
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 11

У ЗСУ розформовують аеророзвідку 12
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 13
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 14
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 15
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 16
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 17
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 18

У ЗСУ розформовують аеророзвідку 19
У ЗСУ розформовують аеророзвідку 20

Нагадаємо, у вересні 2020 року Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки, створеного волонтерами в 2015 році. Легендарна "аеророзвідка" - найвідоміший підрозділ, який було створено в складі ЗС України з волонтерської ініціативи ще в 2015 році, підлягає розформуванню і поділу на частини.

оборона (4909) розвідка (3925) ЗСУ (7935)
+104
Та в планах взагалі армію ліквідувати.
Це пришвидшить мир з рашкою.
13.01.2021 18:01 Відповісти
+81
В ВСУ расформировывают аэроразведку - Цензор.НЕТ 6819
13.01.2021 18:03 Відповісти
+64
А все тому, ЩО
"Сейчас "Дельта" является единственной системой в ВСУ, которая уже два года подряд принимает участие в учениях НАТО по тестированию информационных систем CWIX 2019, CWIX 2020 и доказывает совместимость и реализацию стандартов НАТО по обмену оперативной обстановкой. "Дельта" стала системой освещения подводной и надводной обстановки.
Джерело: https://censor.net/ru/p3241619
13.01.2021 18:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Браво Єрмак, яку за це медальку тобі ***** присвоїть?
14.01.2021 13:55 Відповісти
А шо,Бутусов зовсім неграмотний,новин не дивиться,не читає??? Хотілось би знати. - чому мовчать "патріоти": Тимошенко,Порошенко,Гриценко, партія Голос,Національний Корпус,Правий Сектор, Ляшко??? Що язики в дупу запхали???!!! Чи всі продались ЗЕлені?
14.01.2021 14:10 Відповісти
ну ти як "швидка Настя". Три години тому повiдомили, а тобi вже тре.
14.01.2021 15:37 Відповісти
конницу вернем?
14.01.2021 15:29 Відповісти
А ХТО КАЗАВ ЩО ЦЕ ПОРОХ ЗЛИВАЄ УКРАЇНУ ?
Зе клоуни у дусі Януковоща знищують збройні сили у особі Степаненко

У ЗСУ розформовують аеророзвідку - Цензор.НЕТ 2406
14.01.2021 16:06 Відповісти
У ЗСУ розформовують аеророзвідку - Цензор.НЕТ 695
14.01.2021 16:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 