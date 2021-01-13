У ЗСУ розформовують аеророзвідку. ФОТОрепортаж

З березня 2021 року в Збройних силах України офіційно більше не носитимуть нарукавний знак аеророзвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку аеророзвідки, ліквідація буде здійснена відповідно до пропозицій Командувача військ зв‘язку і кібербезпеки генерал-майора Євгена Степаненка.

"Перша пропозиція стосовно ліквідації була відмінена міністром оборони, як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в\ч А2724", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування об’єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту комунікацій та інформації.

"Підпорядкування підрозділу в КОС означає відсутність відповідального за генерування спроможностей цього підрозділу і прямо протирічить Закону України про національну безпеку", - зазначається в повідомленні.

В аеророзвідці повідомляють, що військовою частиною було спродуковано низку спроможностей які мають стратегічну важливість для ЗСУ.

"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.

Як приклад вироблених можливостей у підрозділі називають систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудованої за сучасними технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО.

Наразі "Дельта" є єдиною системою в ЗСУ , що вже 2 роки підряд приймає участь у навчаннях НАТО з тестування інформаційних систем CWIX 2019, CWIX 2020 і доводить взаємосумісність і реалізацію стандартів НАТО по обміну оперативною обстановкою. "Дельта" стала системою висвітлення підводної і надводної обстановки.

Завдяки "Дельті" підрозділи ССО пройшли сертифікацію на сили швидкого реагування НАТО. Система постійно вдосконалюється і приймає участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., де демонструє не тільки технічну відповідність стандартам, а й спроможність забезпечити операційні процеси для досягнення ситуаційної обізнаності.

Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом "Нептун"", - зазначається в повідомленні.

Також аеророзвідка займалася розвитком безпілотних роботизованих систем. Серед останніх досягнень - спільні випробування модернізованих боєприпасів розроблених спільно з заводом "Маяк".

Ще одне досягнення - система відеоспостереження вздовж лінії розмежування.

"Є ще одна річ, яка на нашу думку, є найважливішою - це сформована екосистема, яка дозволила створювати ці спроможності. Нагадаємо, що саме військовослужбовці цієї військової частини перші привезли перемогу (2 перших місця) з хакатону НАТО у 2017 році у Лондоні і вони ж підтвердили своє право називатись переможцями на рівні НАТО у 2018 році Підгориці. Це вони виступали з презентаціями переможних рішень на TIDE Sprint і вони ж показували спроможність України відповідати стандартам НАТО під час CWIX. Можливість розвивати сучасні спроможності для ЗСУ і підіймати статус України в очах міжнародної спільноти - це і є найбільшим і найважливішим досягненням!

Сподіваємося, що така реорганізація не тільки збереже, а й примножить досягнення цієї славетної військової частини. А ми, як спільнота ветеранів Аеророзвідки та небайдужих до її діяльності, будемо пильно за цим слідкувати", - зазначається в повідомленні.











Нагадаємо, у вересні 2020 року Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки, створеного волонтерами в 2015 році. Легендарна "аеророзвідка" - найвідоміший підрозділ, який було створено в складі ЗС України з волонтерської ініціативи ще в 2015 році, підлягає розформуванню і поділу на частини.