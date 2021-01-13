В ВСУ расформировывают аэроразведку. ФОТОрепортаж

С марта 2021 года в Вооруженных силах Украины официально больше не будут носить нарукавный знак аэроразведки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу аэроразведки, ликвидация проводится по предложению командующего войсками связи и кибербезопасности генерал-майора Евгения Степаненко.

"Первое предложение по ликвидации было отменено министром обороны как несоответствующее законодательству Украины и военно-политическим указаниям Министерства обороны Украины, предусматривающим создание Центра инноваций на базе в\ч А2724", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что часть подразделения перейдет в подчинение Командования объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института коммуникаций и информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил передислокацию воинской части ДШВ из Озерного в Житомир

"Подчинение подразделения КОС означает отсутствие ответственного за генерирование возможностей этого подразделения и прямо противоречит Закону Украины о национальной безопасности", - подчеркивается в сообщении.

В аэроразведке сообщают, что военной частью был выработан ряд возможностей, имеющих стратегическую важность для ВСУ.

"Эти возможности были приобретены боевым опытом, опытом и помощью союзников НАТО и, конечно, упорным трудом военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Как пример выработанных возможностей в подразделении называют систему обеспечения ситуационной осведомленности "Дельта", построенной по современным технологическим подходам в соответствии со стандартами НАТО.

"Сейчас "Дельта" является единственной системой в ВСУ, которая уже два года подряд принимает участие в учениях НАТО по тестированию информационных систем CWIX 2019, CWIX 2020 и доказывает совместимость и реализацию стандартов НАТО по обмену оперативной обстановкой. "Дельта" стала системой освещения подводной и надводной обстановки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы полка "Азов" проходят курс обучения по специальности "водолазная разведка", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Благодаря "Дельте" подразделения ССО прошли сертификацию как силы быстрого реагирования НАТО. Система постоянно совершенствуется и принимает участие в международных учениях Sea Breeze, Rapid Trident и др., где демонстрирует не только техническое соответствие стандартам, но и способность обеспечить операционные процессы для достижения ситуационной осведомленности.

Предметом особой гордости является ее интеграция с ракетным комплексом "Нептун", - отмечается в сообщении.

Также аэроразведка занималась развитием беспилотных роботизированных систем. Среди последних достижений - совместные испытания модернизированных боеприпасов разработанных совместно с заводом "Маяк".

Еще одно достижение - система видеонаблюдения вдоль линии разграничения.

"Есть еще одна вещь, которая по нашему мнению, является важнейшей - это сложившаяся экосистема, которая позволила создавать эти способности. Напомним, что именно военнослужащие этой воинской части первые привезли победу (2 первых места) с хакатонов НАТО в 2017 году в Лондоне и они же подтвердили свое право называться победителями на уровне НАТО в 2018 году в Подгорице. Это они выступали с презентациями победных решений на TIDE Sprint и они же показывали способность Украины соответствовать стандартам НАТО во время CWIX. Возможность развивать современные возможности для ВСУ и поднимать статус Украины в глазах международного сообщества - это и является самым большим и самым важным достижением!

Также смотрите: Подняли по тревоге: как противотанковый резерв ООС учился уничтожать врага. ВИДЕО

Надеемся, что такая реорганизация не только сохранит, но и приумножит достижения этой славной воинской части. А мы как сообщество ветеранов аэроразведке и неравнодушных к ее деятельности будем пристально за этим следить", - подчеркивается в сообщении.











Смотрите также: Киевский завод "Маяк" проводит испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников. ФОТО













Смотрите: На Херсонщине проверили готовность дежурных сил ПВО. ВИДЕО















Также читайте: В Украине создадут Агентство оборонных технологий, - Уруский





Напомним, в сентябре 2020 года Командование войск связи сообщило о расформировании Центра аэроразведки, созданного волонтерами в 2015 году. Легендарная "аэроразведка" - известное подразделение, которое было создано в составе ВС Украины по волонтерской инициативы еще в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.