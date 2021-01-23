Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви. ФОТО

Напередодні акції за Навального в Москві в російську столицю направляється бронетехніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.