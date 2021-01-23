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Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви. ФОТО

Напередодні акції за Навального в Москві в російську столицю направляється бронетехніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Бронетехніку помічено на підїзді до Москви 01

Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

акція (1454) москва (1245) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+66
Бронетехника замечена на подъезде к Москве - Цензор.НЕТ 335

...
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23.01.2021 10:20
+30
Вся эта суета с Навальным есть ничто иное, как масштабная операция КГБ по безболезненной смене власти в РФ. Путин уже полностью исчерпал себя и потерял доверие у масс. Вот его и хотят сменить точно таким же по сути, но имеющим мученическую ауру и харизму. А Путина никто не тронет, у него пожизненный иммунитет. И Большинства членов его банды тоже не тронут. Зато народ, с воодушевлением сплотится вокруг "новой" власти. И санкции частично снимут. И Россия с новой силой будет продолжать делать гадости Украине и другим соседям.
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23.01.2021 10:25
+27
Сцыт сцарь всея болот мокшанских
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23.01.2021 10:23
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для Украины выгодно,шоб этот спектакль шел нон-стоп хотя бы в течение года.каждую субботу и воскресенье.как в хабаровске и беларуси.
а можно и по буднях
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23.01.2021 10:53 Відповісти
ну да, покы Байден в пiрця вбереться, а тым часом пыня гыгнэ.
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23.01.2021 11:00 Відповісти
Ні, тільки у Московії і не "нон-стоп", а до тих пір поки не розвалиться
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23.01.2021 11:08 Відповісти
Шо-та беларусская Светик в изгнании. тупо молчит насчет Навального : чи поддерживает его, чи де-факто Навальный - вне закона... Хтозна...шило на мыло менять - в замятню уходить. Ура Стеньке Разину, хотя эта личность и ни о чем.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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23.01.2021 14:19 Відповісти
хоть и плохо желать смерти, но для нас идеальный вариант, если овальный "случайно" помрет в тюряге от КОВИДА. тогда санкции с паРаши точно не снимут пока ***** не подохнет от старости... ну или от "несчастного случая". еще и новых полезных накидают.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
Лучше, шоб эта борьба продолжалась до полного развала и гражданской войны на Роисе.
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23.01.2021 11:00 Відповісти
АМИНЬ !!!
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23.01.2021 11:01 Відповісти
гражданская война требует наличия гражданского общества. на паРаше таковое отсутствует. она, бесспорно, развалится, но по инерции, как совок, исключительно благодаря стараниям партии и вождя.
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23.01.2021 11:02 Відповісти
C 1917 по 1922 ткам тоже особо обчества не было. Однако нашинковали они друг друга знатно.
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23.01.2021 11:03 Відповісти
там чЛенин был и иностранные финансы. овальный никак за чЛенина не проканает, слишком мелкая фигура. а иностранные финансы идут в карман *****, а не "революционерам".
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23.01.2021 11:09 Відповісти
Иностранные финансы были для большевиков до 1917.
Дальше пошло каждой стороне ровно столько, шоб мочили друг друга подольше и побольше.
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23.01.2021 11:12 Відповісти
спор ни о чем. чем хуже на паРаше, тем лучше всей цивилизации.
Слава Украине! паРаше смерть!
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23.01.2021 11:16 Відповісти
"більшовики", появилися, після 1917 року.
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23.01.2021 14:09 Відповісти
Правда? А кого ж спонсировала Германия до 1917 года?
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23.01.2021 14:22 Відповісти
...гражданская война требует наличия гражданского общества... Респект!!!. Московия за 20 лет царствования «обнулёныша» превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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23.01.2021 14:20 Відповісти
Росс-ФАШИССКАЯ армия едет БОМБИТЬ свой НАРОД..
.
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23.01.2021 10:55 Відповісти
Их там нет
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23.01.2021 10:56 Відповісти
ты срав.нил итальянскую армию и это говно?
да.... бывают же такие....
ах да, ты же SSS клавиатурой имеешь проблемы
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23.01.2021 11:45 Відповісти
да в рот кацапам параход!!!!
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23.01.2021 12:30 Відповісти
какой невалянный?это по поводу вчерашней свадьбы план "перехват" вводят )))
"На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата. В столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого" )))
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23.01.2021 10:57 Відповісти
Огромное количество россиян успешно совмещают ненависть к фашизму с любовью к фюреру.


Чем больше кавцапов убьют и посадят, тем лучше для Украины.

Чем больше Роисю пучит и лихорадит, тем лучше для Украины.
Чем дольше в Роисе Навальный не может победить *****, тем лучше для Украины.

И на этом темы про Навального и протесты на Роисе можно закрывать.
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23.01.2021 10:58 Відповісти
В ре фе сейчас считается, что у власти есть неотъемлемое право убивать. Это как бы само собой разумеющееся. Все уверены: ну да, они власть не отдадут. Ну, конечно, они начнут стрелять. Это ж их видовая особенность. Это их врожденный инстинкт.
Школьники в тиктоке всерьёз готовятся к тому, что в них будут стрелять. «Молодежь превращают в фарш»,- ужасается писатель Саша Цыпкин (осуждая оппозицию). К власти у него как бы вопросов нет - ну что с неё взять, она ж иначе не может. Дикий зверь, он же убивает жертву не потому что он злой, это закон природы, он иначе не может, даже не задумывается.
Это страшно и удивительно. В 91-м году Крючков и Язов решили, что стрелять в народ нельзя, это просто немыслимо. А через 30 лет этому самому народу даже не приходит в голову, что можно не стрелять. Зло воспринимается не как обыденность, а как должное. В наших головах насилие стало нормой. Мы все к нему привыкли, мы все не удивляемся. Мы не верим, что может быть иначе. - М. Зигарь https://www.svoboda.org/a/31063205.html
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23.01.2021 11:10 Відповісти
Там всегда так считалось. Для них это норма.

Вот пусть этим и занимаются в максимально больших масштабах.
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23.01.2021 11:14 Відповісти
Забули про Беслан, а там стріляли, і в мирних, дітей теж, і вбили більше чим ті "терористи".
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23.01.2021 14:15 Відповісти
сильно кацапские силовики переоценивают возможный митинг в москве с такой техникой, пару автозаков с космонавтами хвтило бы судя по тому по сколько они выходят даже в москве это стони человек ну может будут тысячи позже а должны быть несколько сотней тисяч хотябы но вата пускай и либеральная протестная уже совсем деградировала в сибири прошли и в Хабаровске сотня плюс минус две сотни человек покричали путин-вор выпустили пар и по домам в понедельник на работу это даже не Беларусь по количевству митингующих котоый в последствии сдулся когото хватал омон все дружно кричали позор-позор и смотрели снимали в сибири и далнем востоке на фото Хабаровск сегодня, Хабаровск уже нетот... что был даже летом) и москва 1991 тогда совки еще свежие недавние и то были активнееБронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 8152Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 8765
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23.01.2021 11:02 Відповісти
это Праздник какой то !
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23.01.2021 11:04 Відповісти
в США все спокойно
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23.01.2021 11:04 Відповісти
Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 7022
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23.01.2021 11:06 Відповісти
МКС ?
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23.01.2021 11:08 Відповісти
госдеп продлил на год контракт с мордовскими космолетчиками на чистку туалетов в американском отсеке станции. кацапы продолжат мыть унитазы на западе за харчи.
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23.01.2021 11:14 Відповісти
Йес. У них там еще генератор кислорода поломался, американцы им воздух дают.
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23.01.2021 11:19 Відповісти
пукают
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23.01.2021 11:47 Відповісти
в туалет подышать пускают?
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23.01.2021 11:50 Відповісти
Была информация, что туалет тоже поломался. Но прилетел сантехник и все отремонтировал. Теперь работает.
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23.01.2021 12:08 Відповісти
Ага, поки чистять.
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23.01.2021 14:18 Відповісти
На фото дорога на Уручье,г.Минск
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23.01.2021 11:07 Відповісти
Що ще раз стверджує: **** сцит будь-яких проявів незадоволення і намагається задушити їх у зародку.
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23.01.2021 11:07 Відповісти
Колонна автобусов с полицейскими была замечена около полудня в центре Петербурга.
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23.01.2021 11:07 Відповісти
Чем больше кипиша на рашке-тем лучше. Там нет плохих и хороших. Там все кацапы.
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23.01.2021 11:10 Відповісти
Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 978
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23.01.2021 11:16 Відповісти
А ось і не поб*єтесь,кацапюри!
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23.01.2021 11:10 Відповісти
А хотелось бы, ну не реально
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23.01.2021 11:39 Відповісти
Ограниченный контингент вооруженых сил Чингисхана под управлением скрепного Дмитрия Донского едет наводить порядок в Москву.
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23.01.2021 11:10 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РЖУБЛЕЙ !!!, .


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23.01.2021 11:13 Відповісти
А как же без армии подавлять народ? Это делали и при царе и при красножопых. Армия-опора диктатуры в рашке.
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23.01.2021 11:16 Відповісти
Сегодня будет беспощадный раисянский протест. Ждём кучу классных фоток из автозаков...
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23.01.2021 11:16 Відповісти
Чому така радість ?
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23.01.2021 11:22 Відповісти
Где?
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23.01.2021 11:26 Відповісти
Та вони ж розбіжаться, знімаючи відосики.
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23.01.2021 14:30 Відповісти
хоть бы один кацап сказал - что они хотят...!
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23.01.2021 11:22 Відповісти
В Якутске -50, люди вышли на акцию..В Новосибирске длинная колонна кричит "Путин вор", на улице -18..Везде идут задержания, по Новосибирску паковать боятся - там украинские гены...
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23.01.2021 11:23 Відповісти
якуты бунтуют? так это получается что рузькие луди против рузьких лудей бунтуют, а это храштанская вайна.
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23.01.2021 11:28 Відповісти
Пока не будет лозунгов "Свободу якутскому народу" не считается.
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23.01.2021 12:05 Відповісти
Погуляют и разойдутся. Тенденции безусловно хорошие, но до каких-то серьёзных сдвигов ещё очень далеко. Режим будет оказывать сопротивление, степень жестокости которого ничем не ограничена. Что бы самоотверженно идти под пули такого режима, нужна крайняя степень отчаяния в обществе. У большинства россиян такого отчаяния пока не наблюдается.
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23.01.2021 12:13 Відповісти
а при чом тут россияне? кочки маргиналов хватит для массовки.
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23.01.2021 13:56 Відповісти
Невже москалі згадали про "роль золотої табакерки" у боротьбі за владу?
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23.01.2021 11:25 Відповісти
В данном случае по голове ударят не табакеркой, а "ядерным чемоданчиком", а додушат не шелковым шарфиком, а "георгиевской" лентой.
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23.01.2021 11:35 Відповісти
Віяння часу. Але суть та ж сама.
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23.01.2021 11:50 Відповісти
То пісні для лохтората, хто ж хоче притрусити свій палац в Геленжику ядрьоним попілом?
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23.01.2021 14:33 Відповісти
Страны Евросоюза, несмотря на принятую резолюцию Европарламента, вряд ли начнут отказываться от взаимовыгодных проектов с Россией, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
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23.01.2021 11:37 Відповісти
так у них и с фашистами были выгодные проекты
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23.01.2021 11:48 Відповісти
З нацистами, фашисти були в Італії.
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23.01.2021 14:34 Відповісти
Мдаааа.....русские убивают русских 3.0. Продолжение следуетЪ.
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23.01.2021 12:02 Відповісти
Успіхів їм!
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23.01.2021 12:03 Відповісти
ФОЖЫЗДЫ и КАРАТЕЛИ едут бомбить свой народ..
.
Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 3939
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23.01.2021 12:07 Відповісти
убъют царя и в выгребную яму затопчут, а через 100 лет будут лобзать его кости и объявят их скрепными - дикари безпробудные
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23.01.2021 12:13 Відповісти
Бронетехника случайно не Правого сектора?
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23.01.2021 12:16 Відповісти
Как хйло ссытся то.
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23.01.2021 12:30 Відповісти
Ждём развития событий. Уверена , через два года, вместо одного неадекватного соседа у нас будет двадцать маленьких адекватных
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23.01.2021 12:34 Відповісти
Если экстраполировать ситуацию Беларуси на РФ, в ближайшие пару месяцев можно ждать: около 500 тыс задержанных, 150 убитых ментами, 10 тыс. случаев пыток, примерно 60 изнасилований, 14 концлагерей для протестующих, 2,5 тыс. политзаключённых. Теперь вы знаете, что происходит в РБ. (с)
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23.01.2021 12:43 Відповісти
Карательные спецотряды росгвардии на подступах к мацкве. Что ж вы делаете фошизды руцкие!!!!
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23.01.2021 13:50 Відповісти
Бронетехника с западной границы подтягивается? Единственно, что пока реально интересует.
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23.01.2021 14:35 Відповісти
А с какой еще?... - на востоке "О"-гаплогруппные не дремлют у своих исторических теренiв... То ли дело - запад постсовка: бацька же с бубочкой заглядывают широко раскрытыми глазами в рота без пяти минут небiжу.
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23.01.2021 15:17 Відповісти
У них смотрели : "А что там у хохлов?"
Теперь у нас смотрят : "И шо там у кацапов?"
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23.01.2021 20:36 Відповісти
Ссытся *****
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23.01.2021 21:47 Відповісти
Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви - Цензор.НЕТ 7370
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24.01.2021 00:02 Відповісти
.

ага.... так вот зачем аж две фигуры берии....
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24.01.2021 01:44 Відповісти
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