Бронетехніку помічено на під'їзді до Москви. ФОТО
Напередодні акції за Навального в Москві в російську столицю направляється бронетехніка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Акція "Свободу Навальному!" в Москві намічена на 14:00. У фейсбуці на сторінці московського мітингу 5,6 тис.користувачів повідомили, що підуть на акцію, ще понад 10 тисяч сказали, що їх "цікавить" ця подія.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про мітинги на підтримку Навального: Як такої акції немає, є провокатори
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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а можно и по буднях
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Дальше пошло каждой стороне ровно столько, шоб мочили друг друга подольше и побольше.
Слава Украине! паРаше смерть!
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами РФ для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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да.... бывают же такие....
ах да, ты же SSS клавиатурой имеешь проблемы
"На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата. В столице введен план «Перехват» для розыска подозреваемого" )))
Чем больше кавцапов убьют и посадят, тем лучше для Украины.
Чем больше Роисю пучит и лихорадит, тем лучше для Украины.
Чем дольше в Роисе Навальный не может победить *****, тем лучше для Украины.
И на этом темы про Навального и протесты на Роисе можно закрывать.
Школьники в тиктоке всерьёз готовятся к тому, что в них будут стрелять. «Молодежь превращают в фарш»,- ужасается писатель Саша Цыпкин (осуждая оппозицию). К власти у него как бы вопросов нет - ну что с неё взять, она ж иначе не может. Дикий зверь, он же убивает жертву не потому что он злой, это закон природы, он иначе не может, даже не задумывается.
Это страшно и удивительно. В 91-м году Крючков и Язов решили, что стрелять в народ нельзя, это просто немыслимо. А через 30 лет этому самому народу даже не приходит в голову, что можно не стрелять. Зло воспринимается не как обыденность, а как должное. В наших головах насилие стало нормой. Мы все к нему привыкли, мы все не удивляемся. Мы не верим, что может быть иначе. - М. Зигарь https://www.svoboda.org/a/31063205.html
Вот пусть этим и занимаются в максимально больших масштабах.
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РЖУБЛЕЙ !!!, .
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Теперь у нас смотрят : "И шо там у кацапов?"
ага.... так вот зачем аж две фигуры берии....