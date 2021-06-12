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ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 01

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 02

Також читайте: Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 03

Також читайте: Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс": поверх напису "Героям Слава!" додадуть карту з Кримом. ФОТО


ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 04

Також читайте: "Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020. ФОТО


ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 05

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 06

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 07

А ось Геннадій Курочка поділився в мережі ідеями, як могла б виглядати футбольна форма збірної Росії Євро-2020 з урахуванням всіх "заслуг" країни:

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 08
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 09
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 10
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 11
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 12
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 13
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 14
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 15
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 16
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 17
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 18
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії 19

Більше фотошоп дивіться тут

путін володимир (23798) збірна з футболу (224) УЄФА (151) фотожаба (13850) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+61
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9417
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12.06.2021 09:36
+55
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 717

...
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12.06.2021 10:02
+42
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 7116
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12.06.2021 09:57
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Спереди ПУТИН ***** ,сзади СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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12.06.2021 09:31 Відповісти
Не Жалеешь ты нашего преЗЕдента. Да он от такой формы обосреться!
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12.06.2021 09:34 Відповісти
Пономаренко,если ты "отвечаешь по пацански" за свой треп,пообещай,что выльешь на себя ведро говна,если увидишь Зе в футболке сборной Украины со всеми надписями.Слава Україні ! Героям Слава!
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12.06.2021 15:22 Відповісти
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 9973
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12.06.2021 20:44 Відповісти
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 709ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 5819
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12.06.2021 09:35 Відповісти
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9272
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12.06.2021 09:36 Відповісти
Куры должны быть двухголовые
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12.06.2021 09:52 Відповісти
комент на 100000000 балів!
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12.06.2021 11:32 Відповісти
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9417
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12.06.2021 09:36 Відповісти
Там подсказать нужно скадовску, что матч с Уэльсом тоже нужно трошки подкорректировать. "Уэльс-Хитрожопые".
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12.06.2021 09:42 Відповісти
Дануна эти фотожабыю...
ПТН-******...
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12.06.2021 09:45 Відповісти
UEFA - GUANO! 💸💶💷💵
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12.06.2021 09:49 Відповісти
Та шож такое
Кругом одни русофобы собрались
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12.06.2021 09:51 Відповісти
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 7116
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12.06.2021 09:57 Відповісти
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 там много наших оставили пост) ближе к вечеру к 22:00 к матчу окупанты-Бельгия выходят посты с представлениям команд или игроков типа какой счет какой игрок из сборных лучше и тд просьба усилить активность когда к росия-бельгия будет постить
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12.06.2021 09:59 Відповісти
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 717

...
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12.06.2021 10:02 Відповісти
саме зараз УЕФА перевіря нашу форму
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12.06.2021 10:04 Відповісти
Отличный образец памперсов }{уйлу для Гааги.
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 4489
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12.06.2021 10:06 Відповісти
Гимна РАБссии сегодня перед матчем с Бельгией в чЛЕНИНРАДЕ не будет...,запретили на всех крупных международных соревнованиях,но Крысы Мавзолейные споют ИНТЬЕРНАЦИОНАЛ... ***** Прощай Немытая РАБссия страна баранов и РАБов...,и вы дворяне Голубые и ты плешивый КГБшный Вова Анекдот... по кличке Моль...
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12.06.2021 10:11 Відповісти
П- одонок всех времен и народов...
У-бийца и урод, которых не было в Мировой истории
Т-иран и вор в законе
И-род окаянный
Н-егодяй,подлец,шантажист,отравитель...,а любимая игра фюрера, ЗАХВАТ заложников...чисто забава чЛенина во времена Красного террора в 1918 году...
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12.06.2021 10:18 Відповісти
После такого поражения "кампрамис", надеюсь Украина имеет полное право требовать что бы убрали с тряпки копростана лишние нацистские нашивки - белую и голубую! Наследники "ссср", таки! А гитлеровскую наградную ленту (гей.оргия.вская) считать как символом неонацизма! Мои деды, таких носителей расстреливали на месте, во время 2 мировой!
Блиин.., с зЕлохом, вряд ли что получится...
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12.06.2021 11:18 Відповісти
Ха! "УАФ) официально утвердил лозунги Слава Украине! и Героям слава! в качестве футбольных приветствий. Решение приняли единогласно 45 голосами."
А вот теперь пусть кто- нибудь что-нибудь скажет!
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12.06.2021 11:29 Відповісти
форма збірної *********

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 2308
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12.06.2021 11:34 Відповісти
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 676
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12.06.2021 11:41 Відповісти
Зато скрепно, савьецьким говном свинособаки себя чувствуют! =)
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12.06.2021 11:47 Відповісти
Хех и в реальности фрейндлих окаазалась рашофашисткой и крымнашисткой
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12.06.2021 12:50 Відповісти
Лучше - бы , удавился вместе с его кумиром с «миром»👀
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12.06.2021 13:57 Відповісти
 
 