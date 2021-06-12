ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

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А ось Геннадій Курочка поділився в мережі ідеями, як могла б виглядати футбольна форма збірної Росії Євро-2020 з урахуванням всіх "заслуг" країни:

























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