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ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії
Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"
А ось Геннадій Курочка поділився в мережі ідеями, як могла б виглядати футбольна форма збірної Росії Євро-2020 з урахуванням всіх "заслуг" країни:
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Топ коментарі
+61 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар12.06.2021 09:36
+55 Вася Шевченко #371210
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+42 Отто Кац #468154
показати весь коментар12.06.2021 09:57
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ПТН-******...
Кругом одни русофобы собрались
...
У-бийца и урод, которых не было в Мировой истории
Т-иран и вор в законе
И-род окаянный
Н-егодяй,подлец,шантажист,отравитель...,а любимая игра фюрера, ЗАХВАТ заложников...чисто забава чЛенина во времена Красного террора в 1918 году...
Блиин.., с зЕлохом, вряд ли что получится...
А вот теперь пусть кто- нибудь что-нибудь скажет!