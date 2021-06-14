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Невідомі "прикрасили" фасад будівлі партії Медведчука в Маріуполі. ФОТО

Невідомі зіпсували фасад будівлі офісу партії кума Путіна Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" в Маріуполі.

Відповідне фото журналіст Вахтанг Кіпіані виклав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, з фасаду будівлі зірвали партійну символіку, розмалювали вікна і стіни зображеннями повішених людей, а також написами "Мрази".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом, зарплату депутата не нараховують, - регламентний комітет ВР

Невідомі прикрасили фасад будівлі партії Медведчука в Маріуполі 01

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослушки" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячено тому, яким чином в руках кума Путіна виявилася ділянка українського нафтопроводу.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Маріуполь (3228) Медведчук Віктор (1707) офіс (161) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Правильно.
Це мерзость...
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14.06.2021 11:32 Відповісти
Ну все правильно сделали
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14.06.2021 11:35 Відповісти
Хмм.А почему слово разукрасили в скобках.Во первых-правильная надпись,а во вторых-это просто красиво.)
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14.06.2021 11:37 Відповісти
мрози
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14.06.2021 11:38 Відповісти
Скажем так, не разукрасили, а обоссали
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14.06.2021 11:48 Відповісти
Не разукрасили, а привели в эстетический вид.
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14.06.2021 11:52 Відповісти
Вонючие мрази.
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14.06.2021 12:01 Відповісти
Я удивляюсь тому, что их до сих пор не сожгли. Недоработка, однако....мариупольцы, очнитесь.
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14.06.2021 14:31 Відповісти
 
 