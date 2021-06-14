Невідомі "прикрасили" фасад будівлі партії Медведчука в Маріуполі. ФОТО

Невідомі зіпсували фасад будівлі офісу партії кума Путіна Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" в Маріуполі.

Відповідне фото журналіст Вахтанг Кіпіані виклав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, з фасаду будівлі зірвали партійну символіку, розмалювали вікна і стіни зображеннями повішених людей, а також написами "Мрази".

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослушки" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячено тому, яким чином в руках кума Путіна виявилася ділянка українського нафтопроводу.