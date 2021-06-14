Неизвестные "разукрасили" фасад здания партии Медведчука в Мариуполе. ФОТО

Неизвестные испортили фасад здания офиса партии кума Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Мариуполе.

Соотвествующее фото журналист Вахтанг Кипиани выложил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В частности, с фасада здания сорвали партийную символику, разрисовали окна и стены изображениями повешенных людей, а также надписями "Мрази".

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

24 мая журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.