УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11928 відвідувачів онлайн
Новини Фото
43 066 116

15-річну дівчинку, яку розшукували п'ять днів у Нікополі, знайшли мертвою. ВІДЕО+ФОТО

У Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчинку, яку розшукували п'ять днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області, весь цей час дитину розшукували правоохоронці, рятувальники, бійці Нацгвардії і волонтери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електропоїзд на смерть збив підлітка в Ірпені під Києвом

Сьогодні, 19 червня, за будівлею у промисловій зоні м. Нікополя дівчину було виявлено мертвою.

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Нагадаємо: Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка. Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.

Також читайте: Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації. ФОТО

15-річну дівчинку, яку розшукували пять днів у Нікополі, знайшли мертвою 01
15-річну дівчинку, яку розшукували пять днів у Нікополі, знайшли мертвою 02
15-річну дівчинку, яку розшукували пять днів у Нікополі, знайшли мертвою 03
15-річну дівчинку, яку розшукували пять днів у Нікополі, знайшли мертвою 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети провалились в выгребную яму на Киевщине: девочка 10 лет погибла, четырехлетний мальчик - в реанимации. ФОТО

діти (5065) Нацполіція (15164) смерть (6750) Нікополь (1189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Ну что можно сказать. Родители, если вы не дятлы, обращайте внимание куда ходят "гулять" 15-ти летние девочки в таком задрыщенске как Никополь. Куда, с кем, зачем, почему. Или вам похер? Тогда заслужили, а девочку жалко конечно
показати весь коментар
19.06.2021 17:05
+14
У жодному разі не хотів ображати місто. Просто у нас в країні таких богом забутих містечок до біса і трошки. Ви би знали яка херня там твориться...... на жаль
показати весь коментар
19.06.2021 17:11
+13
Пес конечно молодец. Но что случилось с девочкой, ее убили?
показати весь коментар
19.06.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Перейти в теме о смерти ребёнка на обсуждение долгожительства собачьих пород - это просто моральное Днище...
показати весь коментар
20.06.2021 11:33 Відповісти
Так що трапилось то?
Причина смерті яка?
Що за подача новин???
показати весь коментар
20.06.2021 03:51 Відповісти
Хто так розвалив цю країну?
показати весь коментар
20.06.2021 03:59 Відповісти
Партия рыгионов разорила восток, другие воры разорили другие регионы...А мы , тупые крепостные, позволили им! Мы тупее индийцев....
показати весь коментар
20.06.2021 13:33 Відповісти
индейцев
показати весь коментар
20.06.2021 13:34 Відповісти
ті, хто тут зараз господарює. Як там у римлян? Шукайе, кому вигідно? Ото Ж.
показати весь коментар
20.06.2021 16:36 Відповісти
национал-предательство и клановая коррупция .
показати весь коментар
21.06.2021 11:27 Відповісти
фоток апокаплистичных зачем столько.... пацанами примерно по таким же ****** лазили но
девчонки тогда умнее были во дворах играли в куклы классики и скакалки.... родители какбэ
виноваты но на цепь же дитятко не посадишь а если там такой пейзаж по всем городищам в шахматном порядке..... причина смерти банальная - изнасилование/самоубийство/обширяла
сь ну или случай вонючий - оступилась бац головонькой или на арматуру..... печалька кароче
показати весь коментар
20.06.2021 04:52 Відповісти
В 15 лет шляться где и с кем попало? Девочка? Немецкий бы учила да пирожки пекла бы....
показати весь коментар
20.06.2021 13:35 Відповісти
Кто сказал, что она там по своей доброй воле в том заброшенном здании оказалась? Может, силой затащили в машину и повезли туда, что бы изнасиловать!
показати весь коментар
20.06.2021 16:52 Відповісти
Вопрос в том, что родители отпускают гулять куда попало, с кем попало и так воспитывают! Я своих , почти, никуда не пускал...
показати весь коментар
20.06.2021 17:18 Відповісти
Вопрос в том, что ты просто редкий и образцовый дебил! Обвиняешь в смерти девочки кого угодно, только не убийц и насильников!
показати весь коментар
20.06.2021 17:50 Відповісти
Если бы родители не были такими же примитивами как ты, то привили бы ей другие интересы , а не интерес к шлянию по улицам...
показати весь коментар
20.06.2021 20:44 Відповісти
Ты же умный , как большинство , в отличии от меня "редкого дебила" и не понимаешь что такое причина и следствие! Отпускай своих детей гулять с кем попало и где попало, рассказывай ей что от жизни надо брать всё , а потом ищи виновных , что ее изнасиловали и убили! Но ты же примитивная бибизяна , и такие выводы тебе не по мозгам!
показати весь коментар
20.06.2021 20:40 Відповісти
Ты просто дурик, который ЭХОЛАЛИЕЙ занимается! Сам дурак по простому называется! Иди на х...
показати весь коментар
20.06.2021 21:13 Відповісти
Всё? Доводы закончились ? Интелект исчерпан? Пошло гавкание?
показати весь коментар
20.06.2021 23:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 