15-річну дівчинку, яку розшукували п'ять днів у Нікополі, знайшли мертвою. ВІДЕО+ФОТО

У Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчинку, яку розшукували п'ять днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області, весь цей час дитину розшукували правоохоронці, рятувальники, бійці Нацгвардії і волонтери.

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Сьогодні, 19 червня, за будівлею у промисловій зоні м. Нікополя дівчину було виявлено мертвою.

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Нагадаємо: Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка. Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.

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