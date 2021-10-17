УКР
Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Золочівському районі Львівщини вранці 16 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"17 жовтня о 07:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в с. Ясенівці Золочівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок зіткнення водій і пасажир Lada Priora загинули на місці події.

Рятувальники за допомогою електричного разтискувача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 працівників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС 01

Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС 02
Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС 03
Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС 04
Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС 05

ДТП (4530) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) смерть (6812) ДСНС (5249) Львівська область (2522)
+2
Плохие дороги - плохо.
Хорошие - ещё хуже.
показати весь коментар
17.10.2021 13:38 Відповісти
+2
Проблема не в дорогах ,а в дурнях на дорогах ,жодного дня без трагедій на дорогах і нічому не вчить.
показати весь коментар
17.10.2021 14:54 Відповісти
+2
дороги не при чому - мізки в деяких водіїв відсутні.
показати весь коментар
17.10.2021 19:12 Відповісти
Со Львова на Золочив ехал 3 года тому назад... -- ехать было непочем... -- ...щас есть по чём.
показати весь коментар
17.10.2021 13:20 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 13:38 Відповісти
Ну -- без обидок -- это Львов-Тернополь. Типа автобан... ...там фур -- море.
А дорога местечковая, бундесштрассе через два села на телеге... ...как по нашим понятиям.
Ниже, только "ландштрассе" -- тоже ездить можно...
показати весь коментар
17.10.2021 13:50 Відповісти
фотографии указывают на хорошую дорогу, которая совсем не по Вашим ,трехлетней давности понятиям ,Телег и фур море тоже не видно
показати весь коментар
17.10.2021 16:44 Відповісти
А бочка в кювете -- то не фура?
показати весь коментар
17.10.2021 16:46 Відповісти
а одна бочка - фура , разве "там фур море"
показати весь коментар
17.10.2021 16:51 Відповісти
В кадре, авария с фурой!
...ну и ты безфамильный, а не фамильный... -- ...хоть и Максим...*)
показати весь коментар
17.10.2021 16:54 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 19:12 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 14:54 Відповісти
на цих касабських гробах з болтами рисачать тільки самогубці...(((
показати весь коментар
17.10.2021 16:11 Відповісти
Какой-то идиот явно на сплошной пошел на обгон. Не успел, и другим людям горе сделал.
показати весь коментар
18.10.2021 01:01 Відповісти
как хорощо что это летающее чмо уже никого не убъёт....грузовой автомобиль DAF спас чьи то жизни...
показати весь коментар
18.10.2021 09:46 Відповісти
 
 