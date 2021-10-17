Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Золочівському районі Львівщини вранці 16 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"17 жовтня о 07:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в с. Ясенівці Золочівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок зіткнення водій і пасажир Lada Priora загинули на місці події.

Рятувальники за допомогою електричного разтискувача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 працівників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

