Дві людини загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Золочівському районі Львівщини вранці 16 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
"17 жовтня о 07:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в с. Ясенівці Золочівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок зіткнення водій і пасажир Lada Priora загинули на місці події.
Рятувальники за допомогою електричного разтискувача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.
До ліквідації наслідків ДТП залучили 7 працівників особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Хорошие - ещё хуже.
А дорога местечковая, бундесштрассе через два села на телеге... ...как по нашим понятиям.
Ниже, только "ландштрассе" -- тоже ездить можно...
...ну и ты безфамильный, а не фамильный... -- ...хоть и Максим...*)