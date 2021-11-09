Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення. ФОТОрепортаж

Впродовж найближчих двох років на Крюківському вагонобудівному заводі буде виготовлено 20 нових дизель-поїздів, пристосованих як для приміського, так і регіонального сполучення.

Про це стало відомо під час ознайомчої поїздки Президента на новому поїзді від станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько, дизель-поїзди ДПКр-3 відповідають сучасним європейським та українським стандартам, тож розглядається можливість їх експлуатації не лише в Україні, а й за кордоном.

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Потяги ДПКр-3 пристосовані для обслуговування маломобільних груп та людей з інвалідністю. Кожен такий поїзд складається із трьох вагонів на 170 комфортабельних місць для сидіння. Вагони обладнані системами кондиціювання, резервного опалення та вакуумними санвузлами. Пересуватися поїзд може зі швидкістю 140 км/год.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для АТ "Укрзалізниця" планується замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

Вони курсуватимуть за маршрутами Ізмаїл - Одеса, Харків Краматорськ, Харків - Лозова, Харків - Попасна, Львів - Тернопіль - Чернівці (ч/з Заліщики) - Коломия, Попасна - Куп'янськ - Харків - Суми - Ворожба.

Дизель-поїзди виготовлять в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Раніше Крюківський завод поставив Укрзалізниці перші два поїзди ДПКР-3, один із яких уже курсує на маршруті Коломия - Ківерці ("Прикарпатський експрес"). До кінця листопада очікується поставка ще одного поїзда, а в першому кварталі 2022 року буде готово ще 2. За планом, вони будуть використані на маршруті Київ - Аеропорт "Бориспіль".

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Крюківський завод бере участь також у програмах оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів, які проходять у межах "Великого будівництва".

20 із 100 раніше замовлених нових пасажирських вагонів УЗ отримає до кінця року, а впродовж двох років - ще 500.

Окрім цього, сама "Укрзалізниця" також проводить модернізацію вагонів. До кінця року має бути оновлено 50 вагонів. Раніше на маршрути вже вийшли 7 модернізованих вагонів, а в листопаді почнуть курсувати чергові 9.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підписання зі швейцарською Stadler Rail AG контракту на закупівлю та будівництво приміських поїздів для програми City Express у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського.

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