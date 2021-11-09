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Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення. ФОТОрепортаж

Впродовж найближчих двох років на Крюківському вагонобудівному заводі буде виготовлено 20 нових дизель-поїздів, пристосованих як для приміського, так і регіонального сполучення.

Про це стало відомо під час ознайомчої поїздки Президента на новому поїзді від станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько, дизель-поїзди ДПКр-3 відповідають сучасним європейським та українським стандартам, тож розглядається можливість їх експлуатації не лише в Україні, а й за кордоном.

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Потяги ДПКр-3 пристосовані для обслуговування маломобільних груп та людей з інвалідністю. Кожен такий поїзд складається із трьох вагонів на 170 комфортабельних місць для сидіння. Вагони обладнані системами кондиціювання, резервного опалення та вакуумними санвузлами. Пересуватися поїзд може зі швидкістю 140 км/год.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для АТ "Укрзалізниця" планується замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

Вони курсуватимуть за маршрутами Ізмаїл - Одеса, Харків  Краматорськ, Харків - Лозова, Харків - Попасна, Львів - Тернопіль - Чернівці (ч/з Заліщики) - Коломия, Попасна - Куп'янськ - Харків - Суми - Ворожба.

Дизель-поїзди виготовлять в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Раніше Крюківський завод поставив Укрзалізниці перші два поїзди ДПКР-3, один із яких уже курсує на маршруті Коломия - Ківерці ("Прикарпатський експрес"). До кінця листопада очікується поставка ще одного поїзда, а в першому кварталі 2022 року буде готово ще 2. За планом, вони будуть використані на маршруті Київ - Аеропорт "Бориспіль".

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Крюківський завод бере участь також у програмах оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів, які проходять у межах "Великого будівництва".

20 із 100 раніше замовлених нових пасажирських вагонів УЗ отримає до кінця року, а впродовж двох років - ще 500.

Окрім цього, сама "Укрзалізниця" також проводить модернізацію вагонів. До кінця року має бути оновлено 50 вагонів. Раніше на маршрути вже вийшли 7 модернізованих вагонів, а в листопаді почнуть курсувати чергові 9.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підписання зі швейцарською Stadler Rail AG контракту на закупівлю та будівництво приміських поїздів для програми City Express у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського.

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Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення 01
Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення 02
Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення 03

Автор: 

залізниця (1505) Зеленський Володимир (23815) вагони (801) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+18
Плохой знак... Не надо бидосю в такие места пускать. Люди подвергаются опасности.
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09.11.2021 16:01
+9
Тюремных...
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09.11.2021 16:05
+9
і на цих поїздах будете возити 1млд. дерев
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09.11.2021 16:22
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))))))) когда увидел клоуна на фото, все сразу стало понятно -
Крюківський завод мастер спорта!
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09.11.2021 16:00 Відповісти
колись десь було, що в чехії-чехословаччині свого часу випускали рейкові автобуси...двосьові з двигуном від їхніх грузовиків...випустили 500 шт, щоб вистачило всім і на всі дороги...це при тому, що у чехів у кожному дворі і шкода, і татра, і ява, і маленька бабета...
а зараз не випускають вже, а замовляють польські песи...но тоже рейковий автобус...
може з них почати, тоді більше ділянок охопиться:і полісся, і степ, і карпати, і все, що між ними розташоване
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09.11.2021 16:55 Відповісти
насмешил ЗЕ-льоный налепкой на вагоне "Вэлыке крадивныцтво"

скоро и на саморезах будут гравировать "ВэлКрад" - пороблэно Вовою ?
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09.11.2021 21:00 Відповісти
Плохой знак... Не надо бидосю в такие места пускать. Люди подвергаются опасности.
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09.11.2021 16:01 Відповісти
Главное его на территорию АЭС не пускать, и другие стратегические объекты. А то мало ли....
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09.11.2021 16:25 Відповісти
Так він АЕС і прикрив на користь А-АХ какого человека.
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09.11.2021 16:33 Відповісти
А коли ми почуємо - зробили, відправили, запустили?...
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09.11.2021 16:01 Відповісти
дя этого Зе плесени надо 3....4...срока.
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09.11.2021 16:02 Відповісти
Тюремных...
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09.11.2021 16:05 Відповісти
Никогда. Он уже в 2020 обещал этому же заводу закупить пас.вагоны. И чем кончилось?

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09.11.2021 16:12 Відповісти
Може вже віджав акції чи домовився про відкати, що раптом так проникся ідеєю оновлення рухомого складу?
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11.11.2021 23:39 Відповісти
Із Зє владою ніколи.
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09.11.2021 17:13 Відповісти
А це мабуть Велике потягство...
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09.11.2021 16:03 Відповісти
Велике брехівництво.
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09.11.2021 16:13 Відповісти
Вэлыке колийныцтво, шпаливныцтво.....

одним словом, Вэлыке ********** нна чорному рояли
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09.11.2021 21:05 Відповісти
Велике крадівництво ....
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09.11.2021 16:05 Відповісти
..лайк - майже рідному Крюківському заводу та не Зелі Лайковій-Прилипалі.... ваш "Тарпан" досить непоганий....
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09.11.2021 16:11 Відповісти
оно уже второй раз в этом поезде пиарится за месяц... а рейтинг все равно катится вниз... с чего бы это?
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09.11.2021 16:12 Відповісти
і на цих поїздах будете возити 1млд. дерев
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09.11.2021 16:22 Відповісти
поддутые сосны ?
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09.11.2021 21:06 Відповісти
Ну все, железнодорожной катастрофы теперь не миновать
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09.11.2021 16:32 Відповісти
Серийный номер 003 трехвагонного дизеля - это конечно мощно для пиара ***********, похоже он этот состав будет пиарить до его последнего дня на президентской должности. Но по факту это пшик, это катастрофа. И виноват точно не Крюковский завод, они сделали неплохой современный по начинке дизель-поезд, виноваты гос.чиновники, которые на бюджетные деньги вместо поездов покупают себе бронированные мерседесы, и народ, который этих вороватых чиновников усаживает в кресла и дает им воровать.
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09.11.2021 16:32 Відповісти
Зная клоунів треба заяву про 100 вагонів сприймати як побудують 1 вагон і 100 разів переріжуть на ньому стрічечку
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11.11.2021 23:41 Відповісти
Тут проблема в тому чи будуть в депо приписки цих потягів спеціалісти і обладнання для обслуговування такої складної техніки, включено з системами кондиціонування і туалетами. Колись на тепловози 2ТЕ116 поставили кондиціонери і холодильники для продуктів. Для машиністів це було чудо. Працювати комфортно, поїздка тривалістю в 10 годин не викликала помітної втоми. І що, довго музика грала? Ні, апарати з різних причин стали ламатися, спеціалістів і обладнання не було і все стало як було.
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09.11.2021 16:50 Відповісти
Дизеля - не в моде.Из Харькова все направления єлектрофицировані.Что они предлагают- путь в прошлое!!!Неужели некому электричку приличную сбацать?они экологически чистые,а то сейчас ходят электрички Рижские 60х годов.И Нужно путя новые ложить,скоростные!
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09.11.2021 16:54 Відповісти
На приміських лініях швидкісні поїзди? Там де відстань між зупинками від 3 до 10 км? До вашого відома, при виробництві електроенергії для електричок забруднення теж є і не таке маленьке
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09.11.2021 16:58 Відповісти
Расскажи про "дизеля - не в моде" каким-нибудь железнодорожникам из США, они над тобой посмеются. Даже в Германии и Франции, странах с самым плотным железнодорожным покрытием, полно неэлектрофицированных линий. Но даже на электрофицированных снуют тысячи двух-трехвагонных дизельных составов Stadler и Alstom. Потому что эксплуатация дешевле.
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09.11.2021 18:54 Відповісти
коли це дизельні стали дешевшими в експлуатації у порівнянні з електричними?
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11.11.2021 23:43 Відповісти
Побудують до універа президента і мільярдного лісу, чи після?
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09.11.2021 17:04 Відповісти
десь між отриманням армією Апачів та F-35 та політом на місяць
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11.11.2021 23:44 Відповісти
В стране каждый день гибнет по 1000 человек от ковида, а этот квартальный ******* припёрся на вокзал на электричке покататься. И как после этого его можно считать нормальным?!
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09.11.2021 17:29 Відповісти
будь-яке будівництво дає мультиплікативний ефект, а особливо машинобудування. якщо дійсно завед почне працювати то за це Зе отримає жирнючий лайк
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09.11.2021 17:51 Відповісти
Колесников на 2012 наделал долгов с поездами, да так, что ещё не расплатились. И зелёный дурачок туда же
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09.11.2021 17:52 Відповісти
Голубий вагон?
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09.11.2021 19:25 Відповісти
Треба змінювати увесь рухомий парк як пасажирський,так і товарний.Ми вже 30 років як незаледна краіна,а тягаємо старі радянськи потяги та вогони!Ганьба!Треба симим робити електрички ( бажано двоповаерхові).Та скоростні поятяги теж можна робити як дво,так і одноповерхові .Усі локомотиви вже зношені на 90-100% і треба самін робити нові локомотиви та потяги.
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09.11.2021 20:07 Відповісти
милліард локомотивів ?

ан нєт, гроші вкрадені......
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09.11.2021 21:10 Відповісти
Це правильно, вірно. Треба виробника НАОГО підтримати, а не купувати хердаї, які не їздять
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11.11.2021 18:23 Відповісти
Бла бла бла. Теперь копец Крюковскому заводу. , а вот реальная политика по отношению к Украине. Нагадаємо, раніше https://www.president.gov.ua/news/u-prisutnosti-prezidenta-********-*********-memorandum-yakij-70373 повідомлялося про підписання зі швейцарською Stadler Rail AG контракту на закупівлю та будівництво приміських поїздів для програми City Express у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського. Джерело:
Кто не создает условия для своей экономики, тот не кормит свою армию, а будет кормить чужую . Ну надо же накопить себе на скромную хатынку на Гаваях . С Мира по нитке , а украинцу кол в одно место.
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11.11.2021 23:13 Відповісти
це той Штадлєр який нарасіє та в Білорусі виробляється.
Здогадайтесь тепер які в нього зв'язки із мордвинами
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11.11.2021 23:46 Відповісти
Ездил на подобном поезде. Не хуже хюндая. Но все закончиться обычным пиаром как обычно. В лучшем случае закупят у европейцев БУ по цене в два раза дороже нового. Тут у нас как раз стабильность.
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12.11.2021 10:52 Відповісти
Норм. А кацапи лазять й серуть всюди... "в Україні нічого не має, нічого не працює, усе погано".... заходять кацапи під Українськими прапорами й навіть мовою пишуть! Але їх легко виловити.... просіть написати : путин-*****, рф- страна террорист, кацап- раб путина-*****..... вони такого написати не можуть, куратори не дозволяють та й як таке у звіт потім їм долучити таке. Не пише - кацап - у спам, бан, ігнор.
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12.11.2021 20:53 Відповісти
"ДПКр-3" Сложно блин придумать звучное украинское название для серии поездов? "ГКЧП-2" еще бы назвали
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13.11.2021 10:13 Відповісти
Раніше приміські перевезення - електропотяги т.з "електрички". А нині членограй вводить дизель-потяги? Щось не туди реформуємось!
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14.11.2021 14:29 Відповісти
 
 