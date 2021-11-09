Крюківський завод виготовить 20 дизель-поїздів для приміського сполучення. ФОТОрепортаж
Впродовж найближчих двох років на Крюківському вагонобудівному заводі буде виготовлено 20 нових дизель-поїздів, пристосованих як для приміського, так і регіонального сполучення.
Про це стало відомо під час ознайомчої поїздки Президента на новому поїзді від станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів голова наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько, дизель-поїзди ДПКр-3 відповідають сучасним європейським та українським стандартам, тож розглядається можливість їх експлуатації не лише в Україні, а й за кордоном.
Потяги ДПКр-3 пристосовані для обслуговування маломобільних груп та людей з інвалідністю. Кожен такий поїзд складається із трьох вагонів на 170 комфортабельних місць для сидіння. Вагони обладнані системами кондиціювання, резервного опалення та вакуумними санвузлами. Пересуватися поїзд може зі швидкістю 140 км/год.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для АТ "Укрзалізниця" планується замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.
Вони курсуватимуть за маршрутами Ізмаїл - Одеса, Харків Краматорськ, Харків - Лозова, Харків - Попасна, Львів - Тернопіль - Чернівці (ч/з Заліщики) - Коломия, Попасна - Куп'янськ - Харків - Суми - Ворожба.
Дизель-поїзди виготовлять в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Раніше Крюківський завод поставив Укрзалізниці перші два поїзди ДПКР-3, один із яких уже курсує на маршруті Коломия - Ківерці ("Прикарпатський експрес"). До кінця листопада очікується поставка ще одного поїзда, а в першому кварталі 2022 року буде готово ще 2. За планом, вони будуть використані на маршруті Київ - Аеропорт "Бориспіль".
Крюківський завод бере участь також у програмах оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів, які проходять у межах "Великого будівництва".
20 із 100 раніше замовлених нових пасажирських вагонів УЗ отримає до кінця року, а впродовж двох років - ще 500.
Окрім цього, сама "Укрзалізниця" також проводить модернізацію вагонів. До кінця року має бути оновлено 50 вагонів. Раніше на маршрути вже вийшли 7 модернізованих вагонів, а в листопаді почнуть курсувати чергові 9.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підписання зі швейцарською Stadler Rail AG контракту на закупівлю та будівництво приміських поїздів для програми City Express у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крюківський завод мастер спорта!
а зараз не випускають вже, а замовляють польські песи...но тоже рейковий автобус...
може з них почати, тоді більше ділянок охопиться:і полісся, і степ, і карпати, і все, що між ними розташоване
скоро и на саморезах будут гравировать "ВэлКрад" - пороблэно Вовою ?
одним словом, Вэлыке ********** нна чорному рояли
ан нєт, гроші вкрадені......
Кто не создает условия для своей экономики, тот не кормит свою армию, а будет кормить чужую . Ну надо же накопить себе на скромную хатынку на Гаваях . С Мира по нитке , а украинцу кол в одно место.
Здогадайтесь тепер які в нього зв'язки із мордвинами