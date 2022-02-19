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Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Починається новий відлік

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Пришествие"

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

На другому місці - Мосейчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова. ВIДЕО

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Вистава продовжується...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты: Она заявила, что "еще ничего не решила"

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... та інший металобрухт

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сьогодення

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Саме він і затримав

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Щось пішло не так

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

День єднання

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Правильний вибір

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

...і буде 40 років водити їх пустелею

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажок окупантів Пушилін оголосив всезагальну мобілізацію в ОРДО

Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Маскування по-кремлівські

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Коломойський Ігор (3122) політика (4392) путін володимир (23798) фотожаба (13850) Шуфрич Нестор (391) Мосійчук Ігор (227) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+75
Персонально Дякую Юрію Бутусову за стосуни для кацапскої повії шуфрича.
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19.02.2022 09:02
+55
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19.02.2022 09:07
+39
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19.02.2022 09:20
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Ну как бы по конституции шухреча нельзя убивать, а по справедливости не мешало бы расстрелять половину верновной зрады!!!
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19.02.2022 08:59 Відповісти
Ну да и потом его подкинуть
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19.02.2022 09:36 Відповісти
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19.02.2022 09:00 Відповісти
Персонально Дякую Юрію Бутусову за стосуни для кацапскої повії шуфрича.
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19.02.2022 09:02 Відповісти
За здійснення мрії любої адекватної людини.
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19.02.2022 09:03 Відповісти
бутусову потрібно було б дати орден але чому залишився нетронутий сєпар муравйов
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19.02.2022 09:33 Відповісти
Шуфрич может получить московский орден при жизни
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19.02.2022 09:38 Відповісти
Бо нажаль інші присутні в студії не підтримали флешмоб "****...ть вату"
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19.02.2022 09:41 Відповісти
А за ненадобностью, бо очкарик влип - выпал и без того в осадок. За шуфрича не подвязывался. Он тока как перепуганная проститутка бегал вокруг.
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19.02.2022 10:03 Відповісти
Сепар мураєв стоїть у черзі на п****ну давно. На все свій час
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19.02.2022 10:50 Відповісти
да БУТУСОВ БЫ его вырубил бы я так понял сразу ... потому что мальчик в трусиках сильно интелегентный и в весовой категории ЮРИЯ, к тому же шуфрич задира совсеми вчера на шоу задирался и говорил соседям мол попробуй... он такй дерзкий...кто не знает то он себя мнит боксёром .так как не знаю как в данный момент а ещё недавно он ходил в зал бокса постоянно много лет........ЮРИЙ бы мураева личико превратил ещё в большую жопу..жаль ему недосталось тоже....БУТУСОВУ БЛАГОДАРОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ ВСЕГО НАРОДА УКРАИНЫ! давно он на шуфрича и всех с опзж примерялся на всех шоу.
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19.02.2022 11:03 Відповісти
Боюсь, щоб на Ю.Бутусова не відкрити справу за напад на шуфриса. Нинішня влада дуже підступна
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19.02.2022 14:12 Відповісти
Значит и судьи за ослом станут в очередь. Терпелка имеет свой конец. И он уже виднеется все явственней
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19.02.2022 14:23 Відповісти
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19.02.2022 15:24 Відповісти
СТУСАНИ
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19.02.2022 20:18 Відповісти
Так. Дякую
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19.02.2022 20:46 Відповісти
Це ж треба таким моральним уродом було вродитися шуфричу! його і в школі киздили щодня за паскудний характер і чорний рот !
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19.02.2022 09:04 Відповісти
маю велику претензію до Бутусова, чому не задушив ту прокацапську мразоту - шуфрича? і став би національним героєм.
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19.02.2022 10:39 Відповісти
уголовка була б, нажаль...
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19.02.2022 11:02 Відповісти
Бутусов виражав волю всих українців, ми б його відстояли.
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19.02.2022 11:53 Відповісти
Так свідки не давали, кричали відпусти та відпусти, бо шуфрич засмердів всю студію. Воно навалило і потім побігло митися. Такі вони малороси і вороги України. А ще одне вороже до України харківське опудало бігало і тихенько підглядало, здох шуфрич чи ще дихає і робило так, щоб його не побачили. Таке ж саме трусливе і склизьке від "русского мира".
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Можна було б і із гармати ввалити щоби руки не марати.
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19.02.2022 14:03 Відповісти
да **** чорноротая как и лена бондаренчиха..... я не мог долго уснуть всё был под впечатлением после передачи в онлайн я всегда всё смотрю..... насколько у меня с мыслей не выходила благодарность БУТУСОВУ за то что он исполнил мои желания чтобы кто то наконец то дал врагу шуфричу в рыло....ещё большее теперь у меня стало уважение к ЮРИЮ БУТУСОВУ!!!🤝
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19.02.2022 11:09 Відповісти
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19.02.2022 09:07 Відповісти
А как зал гудел, мол гаси его, Юра.
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19.02.2022 10:05 Відповісти
а никто не сопоставлял эти два события?

Смерть Мурата Насырова не стало на 38-м году жизни в ночь с 19 на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры на улице Вучетича, дом 15/1, находящейся на 5-м этаже и погиб на месте.

и видео ,где https://www.youtube.com/watch?v=5MBpaq1DiE4 кабаева сиськами трясет ?
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19.02.2022 09:12 Відповісти
Павло Васильович то не ты?
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19.02.2022 11:36 Відповісти
ні
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19.02.2022 11:57 Відповісти
Ви точно з України? Українцям ці запоребрікові любовні романи якось байдужі...
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19.02.2022 14:15 Відповісти
я точно з України...і тут зовсім не про романи.а про підступність і злопам'ятність
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19.02.2022 14:18 Відповісти
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19.02.2022 09:20 Відповісти
Лицо зелёнки просит
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19.02.2022 09:44 Відповісти
https://twitter.com/V_Omelyan Volodymyr Omelyan

https://twitter.com/V_Omelyan @V_Omelyan

Дивиться зараз Зеленський на фото Шуфрича і думає: «на його місці міг би бути я!». Зрадиш - будеш!

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1494814966590943233
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19.02.2022 14:37 Відповісти
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19.02.2022 09:21 Відповісти
Гаджеты армии УПА 💪 🔥
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19.02.2022 09:31 Відповісти
чому ніхто не ввалив сєпарюзі мураєву=білецький і яйцман чого ви там сиділи і плямкали? А БУТУСОВ МАЛАДЕЦ-БРАТ
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19.02.2022 09:37 Відповісти
А бз-ыкло и без того чуть сознание не потеряло от увиденного.
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19.02.2022 10:06 Відповісти
а что вообще в мире делается ?
Моисей Пушилин увел евреев донбасят из украинского рабства . и теперь планирует водить их 40 лет по российской пустыне
в остальном все стабильно . Шуфрича опять *********
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19.02.2022 09:40 Відповісти
Моисей Пушилин увел евреев донбасят из украинского рабства, к китайской границе
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19.02.2022 09:43 Відповісти
Мурабьёва можно было облить зелёнкой с пол-литровой банки
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19.02.2022 09:41 Відповісти
Тока в темной подворотне - заикой станет, маму забудет как звать. Оно же - трепетный боягуз.
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19.02.2022 10:09 Відповісти
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19.02.2022 09:42 Відповісти
Шуфрича в банку з бузиновим варенням!
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19.02.2022 09:56 Відповісти
шуфрича - на мыло.
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19.02.2022 10:10 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4875240202541473?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Бутусов так! Але не того.

Те, що шуфрч опинився у студії шустера, винен не шуфрич, а шустер.

Якщо Бутусов один, а їх троє - шуфрич, мураєв і шустер, то спочатку шустера, він організатор.

Але питання: що в цій студії робили інші патріоти в той час, як Бутусов захищав Вітчизну? Може вони лицеміри, а не патріоти?
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19.02.2022 10:04 Відповісти
Не пробовали разуть очи, вместе с корчинским?
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19.02.2022 10:12 Відповісти
от кстати да! старому фсб-шнику Шустеру тоже не мешало бы хотя б разочек ввалить
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19.02.2022 11:03 Відповісти
Шустера нужно гнать из Украины , как провокатора 😡
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19.02.2022 11:35 Відповісти
разочек не поможет, этого продажного провокатора нужно очень долго ножками пинать
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19.02.2022 14:43 Відповісти

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19.02.2022 11:19 Відповісти
шуфріч-зачод! а цей зелений він все таки віслюк чи гусь?
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19.02.2022 11:32 Відповісти
А, що там за гнида якцапська верещала: вон атсюда? Хто знає?
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19.02.2022 12:04 Відповісти
лежав у ліжку, листаючи ТВ-канали, й попав як раз на канал "Україна", і просто саме на цю шустріковсько-ахмєтовську помийку (це я про те саме, вже знамените, ток-шоу). вже хотів "йти далі", але ж тут отримав такий приємний піЗдньо-вечірній бонус! шановний Юрій Євгенович (Бутусов) ввалив з лівої (вкрай жалко, що не з ноги, їй Богу!) абсолютно нешанованому Нестору Івановичу (Шуфричу)(пишу "з великих літер" не з поваги до цього примату людської подоби, а виключно з поваги до правил правопису української мови). дуже потішили репліки людей з "масовки" в студії "ввали йому, Юра!", "ї#бани сильніше!", "души його, бл#дь!" і ще декілька, на-жаль, не вдалось їх розібрати, навіть при перегляді у запису, але, впевнений, потішного для Шуфрича там не було. дуже очікував, що "під-шумок" дадуть п#зди ще й "тіпа-прем"єру" України (по версії Х#ла) Мураєву, який безпорадно "суєтілся" біля перейшовших в-клінч Бутусова й Шуфрича, але щиро (не брешу) скажу - так, на превеликий жаль, і не дочекався. проте, дуже сподіваюсь, для цього "очкаріка" ще все близько попереду. резюме: більше пі#здюлін, хороших і різних, усіляким шуфричам, ківам, мураєвим, медведчукам й їм подібним. нашим же воїнам-героя на Східному фронті - слава!
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19.02.2022 16:17 Відповісти
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19.02.2022 19:06 Відповісти
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19.02.2022 19:07 Відповісти
Ватний Моісей поведе свій народ у Сибір обєтованую 😆
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19.02.2022 19:47 Відповісти
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19.02.2022 22:15 Відповісти
Коли ця гарнюня кицюнька зробила своєму коханому котикові ніжний кусь, вона не знала, що саме в цей момент десь у київській студії журналіст Юрій Бутусов ******* Шуфрича. Киця просто захотіла висловити свої найніжніші почуття 💖💖💖
І це не просто збіг.
Бо кожного разу, коли ******* Шуфрича, десь у світі відбувається щось добре і миле. І світ стає трошечки кращим...

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21.02.2022 23:04 Відповісти
 
 