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Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Починається новий відлік
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО
"Пришествие"
На другому місці - Мосейчук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова. ВIДЕО
Вистава продовжується...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты: Она заявила, что "еще ничего не решила"
... та інший металобрухт
Сьогодення
Саме він і затримав
Щось пішло не так
День єднання
Правильний вибір
...і буде 40 років водити їх пустелею
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажок окупантів Пушилін оголосив всезагальну мобілізацію в ОРДО
Маскування по-кремлівські
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Топ коментарі
+75 Anatoliy A #437998
показати весь коментар19.02.2022 09:02
+55 Шрек Баблокат
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+39 Бандерівець
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Смерть Мурата Насырова не стало на 38-м году жизни в ночь с 19 на 20 января 2007 года. Он упал с балкона своей московской квартиры на улице Вучетича, дом 15/1, находящейся на 5-м этаже и погиб на месте.
и видео ,где https://www.youtube.com/watch?v=5MBpaq1DiE4 кабаева сиськами трясет ?
https://twitter.com/V_Omelyan @V_Omelyan
Дивиться зараз Зеленський на фото Шуфрича і думає: «на його місці міг би бути я!». Зрадиш - будеш!
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1494814966590943233
Моисей Пушилин увел
евреевдонбасят из украинского рабства . и теперь планирует водить их 40 лет по российской пустыне
в остальном все стабильно . Шуфрича опять *********
евреевдонбасят из украинского рабства, к китайской границе
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4875240202541473?__cft__[0]=AZXIjOLMKlEIvOVj7Xm3Sm_X0HrqBYzMSjCF1V0ZOxHFqIUWKOdUXa6p4bqYbAi7HF8yiQ_vEkDTXfR0xW-lkAwTPYNKnbcxtTduF7ZbOqAEEzlG0XpcymdFDMc_UFKwWNg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Бутусов так! Але не того.
Те, що шуфрч опинився у студії шустера, винен не шуфрич, а шустер.
Якщо Бутусов один, а їх троє - шуфрич, мураєв і шустер, то спочатку шустера, він організатор.
Але питання: що в цій студії робили інші патріоти в той час, як Бутусов захищав Вітчизну? Може вони лицеміри, а не патріоти?
І це не просто збіг.
Бо кожного разу, коли ******* Шуфрича, десь у світі відбувається щось добре і миле. І світ стає трошечки кращим...