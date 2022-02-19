Ватний Мойсей, новий відлік для Шуфрича, маскування по-кремлівські. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Починається новий відлік

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійка Бутусова і Шуфрича в ефірі у Шустера. ВIДЕО

"Пришествие"

На другому місці - Мосейчук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про західні ЗМІ: Гірші за Скабєєву та Соловйова. ВIДЕО

Вистава продовжується...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты: Она заявила, что "еще ничего не решила"

... та інший металобрухт

Сьогодення

Саме він і затримав

Щось пішло не так

День єднання

Правильний вибір

...і буде 40 років водити їх пустелею

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажок окупантів Пушилін оголосив всезагальну мобілізацію в ОРДО

Маскування по-кремлівські

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