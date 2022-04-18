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На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом. ФОТОрепортаж

Поблизу с. Стоянка (Київська обл.) у понеділок вранці, 18 квітня, автомобілі прямують новою тимчасовою переправою через р. Ірпінь; вона також працює у напрямку Житомира та Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці.

"Це один із тих напрямків, де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок, адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали, і сполучення зі столицею було розірвано", - наголосив він.

За словами Кубракова, практично з перших днів після звільнення Київської області "Укравтодор" почав працювати на критично важливих об'єктах. Пріоритетною у регіоні стала Житомирська траса, де не лише зруйнована інфраструктура, а сама траса була полем битви. Тому оперативно почали розчищати трасу та паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу.

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"У кооперації з військовими за 13 днів звели тимчасову білощебеневу дорогу з переправою через річку Ірпінь та встановили дорожні знаки. Дорогою можуть користуватись переважно легкові та маловантажні авто. Тому великоваговий транспорт поки що користуватиметься вже наявними обхідними шляхами", - зазначив міністр.

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На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом 02

При цьому він додав, що це тимчасове рішення, оскільки паралельно тривають роботи з демонтажу зруйнованого мосту і вже за декілька місяців планується побудувати та відкрити один проєкт із нового мосту на трасі М-06.

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На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом 04

На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом 05

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Автор: 

Житомир (578) Київ (19534) траса (83) Кубраков Олександр (447)


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звели тимчасову білощебеневу дорогу Джерело: - мабуть дорого коштувала...
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18.04.2022 12:14 Відповісти
то підніми дупу з дивана, поїдь туди та допоможи звести нормальний міст.
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18.04.2022 12:18 Відповісти
як тільки віддаси спижжені гроші - одразу поїдемо і побудуємо
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18.04.2022 12:49 Відповісти
Ждем прилета?
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18.04.2022 12:41 Відповісти
 
 