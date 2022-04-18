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На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом. ФОТОрепортаж

Вблизи с. Стоянка (Киевская обл.) в понедельник утром, 18 апреля, автомобили едут по новой временной переправе через г. Ирпень; она также работает по направлению Житомира и Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей фейсбук-странице.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали, и сообщение со столицей было разорвано", - подчеркнул он.

По словам Кубракова, практически с первых дней после освобождения Киевской области "Укравтодор" начал работать на критически важных объектах. Приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, а сама трасса была полем сражения. Поэтому оперативно стали расчищать трассу и параллельно строить временную объездную дорогу.

На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 01

"В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установили дорожные знаки. По дороге могут проезжать преимущественно легковые и малогрузовые авто. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися объездными путями", - отметил министр.

Также смотрите: На трассе Киев-Чернигов начата генеральная уборка, рядом с разрушенными мостами строят временные проезды. ФОТОрепортаж


На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 02

При этом он добавил, что это временное решение, поскольку параллельно продолжаются работы по демонтажу разрушенного моста и уже через несколько месяцев планируется построить и открыть один проект нового моста на трассе М-06.

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На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 03

На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 04

На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 05

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На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом 06

Житомир (684) Киев (25580) трасса (107) Кубраков Александр (222)


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звели тимчасову білощебеневу дорогу Джерело: - мабуть дорого коштувала...
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18.04.2022 12:14 Ответить
то підніми дупу з дивана, поїдь туди та допоможи звести нормальний міст.
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18.04.2022 12:18 Ответить
як тільки віддаси спижжені гроші - одразу поїдемо і побудуємо
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18.04.2022 12:49 Ответить
Ждем прилета?
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18.04.2022 12:41 Ответить
 
 