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На Великдень з Попасної евакуювалися 16 жителів, - Гайдай. ФОТО

16 жителів Попасної евакуювалися на Великдень. Вони виїхали на автобусі, яким вранці було доставлено гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він зазнав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки. Бажаючих врятуватися від "руського миру" було й більше. Ми відправили за ними автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду", - повідомив Гайдай.

На Великдень з Попасної евакуювалися 16 жителів, - Гайдай 01

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На Великдень з Попасної евакуювалися 16 жителів, - Гайдай 02

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На Великдень з Попасної евакуювалися 16 жителів, - Гайдай 03

Автор: 

евакуація (2318) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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"Бажаючих врятуватися від "руського миру" було й більше" - нехай не свистить.
Інші очікують на "руській мір"
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24.04.2022 13:40 Відповісти
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24.04.2022 13:55 Відповісти
Немає такого "руській мір" ! Руський - від слова Русь , де не було свинособак козломордих ! А Гайдай , що пише "руський мир" замість "рускій мир", мабуть має погану освіту ...
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24.04.2022 14:03 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/13802 Бористав Береза :
"...в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными. Я не удержался и влез в их влажные фантазии.
- Когда придёт Путин, то он принесёт смерть, ужас, разрушения и трагедии. В ваш город. В вашу жизнь. И вполне возможно заденет вас и ваши семьи. Возможно вас убьют шальные пули или изнасилует боевой бурят. Хотя может он и побрезгует. Возможно в ваш дом придетит снаряд из мирного российского града. В любом случае, если сюда придёт Путин, то только вместе с войной. Но когда война придёт в Попасную, то горе может прийти в ваш дом. Так может вам не надо ждать и звать сюда Россию, а поехать самим в Россию? Чтоб без войны и горя.

Они тогда синхронно начали ругаться и говорить, что это все ложь, а я провокатор. А сегодня в Попасную опять прилетело. Интересно, как там те две тётки?"
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24.04.2022 13:44 Відповісти
куди подівся мій комент? Я шість раз перезавантажив гілку! Скільки ще?
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24.04.2022 13:46 Відповісти
Цензор загальмований. Через деякий час з"являться.
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24.04.2022 13:57 Відповісти
Гайдай , знов пишеш "руський мир" !!! Погано вивчав українську мову у школі?
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24.04.2022 13:55 Відповісти
На острове Пасха жителей нет,,,,одни кирпичи,,,,сами по острову ходють))))
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24.04.2022 14:08 Відповісти
 
 