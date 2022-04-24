На Великдень з Попасної евакуювалися 16 жителів, - Гайдай. ФОТО

16 жителів Попасної евакуювалися на Великдень. Вони виїхали на автобусі, яким вранці було доставлено гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він зазнав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки. Бажаючих врятуватися від "руського миру" було й більше. Ми відправили за ними автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду", - повідомив Гайдай.

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