В день Пасхи из Попасной эвакуировались 16 жителей, - Гайдай. ФОТО

16 жителей Попасной эвакуировались на Пасху. Они выехали на автобусе, которым утром была доставлена гуманитарная помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Среди эвакуированных травмированный мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки. Желающих спастись от "русского мира" было и больше. Мы отправили за ними автомобили, однако начались обстрелы. Один автомобиль изрубило обломками снаряда", - сообщил Гайдай.

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