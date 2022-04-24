В день Пасхи из Попасной эвакуировались 16 жителей, - Гайдай. ФОТО
16 жителей Попасной эвакуировались на Пасху. Они выехали на автобусе, которым утром была доставлена гуманитарная помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Среди эвакуированных травмированный мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки. Желающих спастись от "русского мира" было и больше. Мы отправили за ними автомобили, однако начались обстрелы. Один автомобиль изрубило обломками снаряда", - сообщил Гайдай.
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Інші очікують на "руській мір"
"...в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными. Я не удержался и влез в их влажные фантазии.
- Когда придёт Путин, то он принесёт смерть, ужас, разрушения и трагедии. В ваш город. В вашу жизнь. И вполне возможно заденет вас и ваши семьи. Возможно вас убьют шальные пули или изнасилует боевой бурят. Хотя может он и побрезгует. Возможно в ваш дом придетит снаряд из мирного российского града. В любом случае, если сюда придёт Путин, то только вместе с войной. Но когда война придёт в Попасную, то горе может прийти в ваш дом. Так может вам не надо ждать и звать сюда Россию, а поехать самим в Россию? Чтоб без войны и горя.
Они тогда синхронно начали ругаться и говорить, что это все ложь, а я провокатор. А сегодня в Попасную опять прилетело. Интересно, как там те две тётки?"