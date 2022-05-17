УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7490 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
33 989 63

Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено). ФОТО

Ідентифіковано ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині. Загалом СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це вже другий викритий російський ґвалтівник – 20-річний Булат Фассахов - радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено) 01

"Нами зібрано достатньо доказів того, що у березні 2022 року він разом і співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував", - зазначила генпрокурорка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заздалегідь планували вбивати, ґвалтувати та катувати українців, - Венедіктова

За даними слідства, вже за кілька днів воєнний злочин повторився.

"Цей же військовослужбовець ЗС РФ разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством. Встановлення решти причетних до цих звірств триває", - резюмує Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував українське немовля. Чи запросить його Шойгу додому "захищати" своїх онуків? - Зеленський

Як пізніше зазначили в СБУ, Фассахов Булат Лєнарович, 20.11.2001 року народження - уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

"СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини ця особа скоїла низку воєнних злочинів стосовно цивільного населення. Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів", - зазначають у СБУ.

"СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Україна зробить усе, аби притягнути всіх воєнних злочинців до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині

Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено) 02
Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено) 03
Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено) 04

Автор: 

армія рф (18036) зґвалтування (390) Київська область (4132) прокуратура (3709) СБУ (13052) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3304)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
зачем рубить? мы ж не варвары. Достаточно и секатора
показати весь коментар
17.05.2022 10:56 Відповісти
+29
У него форма головы прикольная - удобно уши рубить.
показати весь коментар
17.05.2022 10:55 Відповісти
+16
каструвати підара, відрубати руки, сімейку вирізати як свиней, оце справжній вирок уйобку
показати весь коментар
17.05.2022 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.05.2022 10:54 Відповісти
У него форма головы прикольная - удобно уши рубить.
показати весь коментар
17.05.2022 10:55 Відповісти
зачем рубить? мы ж не варвары. Достаточно и секатора
показати весь коментар
17.05.2022 10:56 Відповісти
Ну кто так делает?!
Секатор вообще для пальцев и одного интересного отростка!
А на уши бирки надо вешать!
показати весь коментар
17.05.2022 11:20 Відповісти
Неееее, секатор идеально подойдет для кастрации этого ублюдка.
показати весь коментар
17.05.2022 11:30 Відповісти
Гуманисты блин!
показати весь коментар
17.05.2022 13:12 Відповісти
після пиляння бетону
показати весь коментар
17.05.2022 13:58 Відповісти
Ну, у нас есть методы и пострашнее-обменять на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий!
показати весь коментар
17.05.2022 12:27 Відповісти
шмаркля то може, але до чого ти оце перднув, його ж навіть не затримали.
показати весь коментар
17.05.2022 18:41 Відповісти
Вместе с головой.
показати весь коментар
17.05.2022 11:29 Відповісти
кастрировать кацапского ублюдка
показати весь коментар
17.05.2022 10:55 Відповісти
Це - золотий фонд пуйла. Якщо попаде в полон, то фюрер такого в першу чергу обміняє.
показати весь коментар
17.05.2022 10:56 Відповісти
каструвати підара, відрубати руки, сімейку вирізати як свиней, оце справжній вирок уйобку
показати весь коментар
17.05.2022 10:57 Відповісти
В нас на зоні з нього швидко Люсею чи Наталкою зроблять
показати весь коментар
17.05.2022 11:00 Відповісти
и тут Арестовича вклинили а Наталка это Бенина кукла. все совпадения случайны
показати весь коментар
17.05.2022 11:04 Відповісти
ви гадаєте шо тварині треба дожити до зони ..
показати весь коментар
17.05.2022 11:04 Відповісти
зеки с ним бы повеселились - медленно и долго, быстрая смерть для такого ****** - непозволительная роскошь
показати весь коментар
17.05.2022 11:14 Відповісти
Харе лепить романтический образ из зеков. Зеки - отбросы общества, а не ее мораль.
показати весь коментар
17.05.2022 11:39 Відповісти
Добрі люди є і серед кримінальників. А серед неосуджених повно покидьків.
показати весь коментар
17.05.2022 11:48 Відповісти
Виключення, звісно, зустрічаються, але чисто статистично серед зеків покидьків значно більше, ніж серед нормальних людей, а хороших людей серед зеків значно менше.
показати весь коментар
17.05.2022 13:40 Відповісти
Таке велике бажання видірвати йому цюцюрку і запихати у його прищавий писок
показати весь коментар
17.05.2022 11:00 Відповісти
Гвалтувати кацапів не треба, кацап - це тварина (зоофілія - не для українця!) Пропоную кацапо- русню (по можливості) четвертувати та спалювати живцем.
показати весь коментар
17.05.2022 11:01 Відповісти
Какие прекрасные русские лица! Какие раскрытые ясные взоры! Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель. И воры, и воры, и воры. © (І.Губерман).
показати весь коментар
17.05.2022 11:02 Відповісти
Понять, кастрировать и простить....
показати весь коментар
17.05.2022 11:02 Відповісти
Принять, кастрировать, утопить
показати весь коментар
17.05.2022 13:07 Відповісти
Лють. просто лють.
колеги, треба шукати в вк його родичів і писати їм погрози і прокляття, щоб боялися вночі спать.
показати весь коментар
17.05.2022 11:03 Відповісти
там гне оно живет там нету интернета. Максимум громофон в центре села
показати весь коментар
17.05.2022 11:05 Відповісти
мамку его по кругу
показати весь коментар
17.05.2022 11:07 Відповісти
а ти вважаєшь ця потвора як народилася?
показати весь коментар
17.05.2022 11:18 Відповісти
Чурки ******. Оленей им мало.... Надеюсь ублюдка этого кара настигнет...
показати весь коментар
17.05.2022 11:08 Відповісти
Врещук ти ще прізвище жінки назови для повного щастя.
Ці виродки спочатку повинні бути знищені, а потім вже казати суспільству за що.
показати весь коментар
17.05.2022 11:13 Відповісти
Він повинен бути вбитий деб він не був
показати весь коментар
17.05.2022 11:14 Відповісти
Напхати цьому 3,14дарасу повну сраку динаміту, й підпалить - в онлайн режимі!
показати весь коментар
17.05.2022 11:17 Відповісти
Динаміт витрачать? Для людини достатньо в задниці петарди новорічної менше цигарки Волгоградські "пацани" збрехать не дадуть! Першого січня 1995 року ішла компанія з гулянки Сіли по дорозі відпочить на лаву у сквері Один заснув Пробували будить - не прокидається Спустили штани і увіткнули петарду в зад Підпалили Бахнуло Хлопчина пробіг у гарячці метрів 400 і вмер з порваними кишками на порозі власної квартири!
показати весь коментар
17.05.2022 11:30 Відповісти
пипец
прокуратура нашла ещё одного из сотен тысяч?

тварь, имитирующая работу...
показати весь коментар
17.05.2022 11:21 Відповісти
Він,вся його сімейка має бути знищена з особливою жорстокістю
показати весь коментар
17.05.2022 11:22 Відповісти
Для таких как он, наказание должно быть таким:
показати весь коментар
17.05.2022 11:24 Відповісти
классическая парашная фамилиё.
показати весь коментар
17.05.2022 11:25 Відповісти
Кацапський виродок...
показати весь коментар
17.05.2022 11:25 Відповісти
Мразь гнилая, как и все кацапы!
показати весь коментар
17.05.2022 11:27 Відповісти
Спочатку на його очах вирізати всю його мразотну сім'ю, а потім самого повільно вбити!
показати весь коментар
17.05.2022 11:28 Відповісти
Идентифицировали. И дальше что? Не только в Киевской обл, в Херсоне и обл. тоже самое происходило. только об этом не говорят. Зеля, где наша армия была?
показати весь коментар
17.05.2022 11:33 Відповісти
Ох у русскіх і імена та прізвища...
показати весь коментар
17.05.2022 11:34 Відповісти
Татарин казанський скоріш всього
показати весь коментар
17.05.2022 11:50 Відповісти
Какие ужасные русские лица! Какие сверепые страшные взоры! Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель. И воры, и воры, и воры.
показати весь коментар
17.05.2022 11:40 Відповісти
Он даже не угрофин (т.е. кацап). Имя булат, глаза раскосые - значит башкир, бурят или татарин.
показати весь коментар
17.05.2022 11:45 Відповісти
Одним словом рашистську ГНИЛЬ,з чуркистану якогось
показати весь коментар
17.05.2022 11:59 Відповісти
очередная татарская или башкирская чурка... одним словом - руская падаль... а посему падаль в лице расии и руского существовать не должны... они должны уничтожаться...
показати весь коментар
17.05.2022 12:08 Відповісти
Как поймают первым делом на кол посадить.
показати весь коментар
17.05.2022 12:10 Відповісти
Почитав комменти... Каструвати, каструвати... що ви такі злі, маньяки гвалтують не тому що це фізіологічно потрібно, а тому що вони маньяки, потрібно бути гуманнішими і до маньяків і до суспільства в цілому - таких треба просто вбивати, щоб такої паскуди більше не було, без геніталій воно все одно придумає як когось скривдити, а от дохлим уже ні =)
показати весь коментар
17.05.2022 12:11 Відповісти
Військових гвалтівників требо вбивати навіть якщо вони й не гвалтівники .

А ось у мирному житті ман"яків вбивати за згвалтування не можна -- й це не заради гуманізму , не за те, що характер покарання не повинен переважати в рази тяжкість злочину ,а хоча б том , що "висша міра" за згвалтування в тому ж Китаї привела к тому , що гвалтівники почали вбивати жертв й світків свого злочину майже завжди , хоча до введення "смертної кари" вбивства були дуже рідким явищем .

А ось хімічна кастрація дуже ефективно знижує показники цього злочину не скільки не знижуючи тяжкість дій після згвалтуваня .

Розумієте таку річ , здається кожен , що має почуття справедливості міг би бути суддєю й прокурором .
Але факт , що зовсім не кожний !
показати весь коментар
17.05.2022 12:58 Відповісти
дегенерат...вырожденец.
показати весь коментар
17.05.2022 12:35 Відповісти
Помесь обоссаная, кто его мамашку ****, или бурят залез или тувинец, *************** *****
показати весь коментар
17.05.2022 13:01 Відповісти
Ему х-ло разрешило
показати весь коментар
17.05.2022 13:37 Відповісти
ПОЖИЗНЕННОЕ ЕМУ . СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
17.05.2022 13:42 Відповісти
Каструвати підара. ПУБЛІЧНО
показати весь коментар
17.05.2022 13:46 Відповісти
чурка, тобі - пзда, навіки..
ЗЫ різницю пдрв-засланців розумію і "прожив" особисто: друг бурят після йОго універу, з Улан-Уде, по роботі в Омську, перед армією, служба серед 90% РІЗНИХ пацанів полку на Кавказі з Середньої Азії, сусід по кімнаті (без ги-ги) кілька років общаги київського універу, туркмен з Узбекістану (може й навпаки)..
ЦЕ лайно (та подібні) - не жилець ні на цьому ні на тОму світі..
Українці зла не пам"ятають, тому доводиться усе записувати..(
показати весь коментар
17.05.2022 13:53 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
17.05.2022 14:06 Відповісти
І знову істінний руссскій Фассахов. Булат до того ж.
Адіннарот, мля.
показати весь коментар
17.05.2022 15:08 Відповісти
Это его Инстаграм: @v_wayne_v
А это Инстаграм эго мамаши и она ещё не знает что ее отпрыск тварь и насильник: @alvidagainetdinova
показати весь коментар
17.05.2022 18:53 Відповісти
Здоровый рус какцап не нужно убивать. Две соски с Днепра которые хотят ху..лу жопу полизать,отдать ему!!!
показати весь коментар
17.05.2022 21:00 Відповісти
 
 