Ідентифіковано другого російського військового-ґвалтівника. Це 20-річний Фассахов. Встановлено 1140 загарбників, що чинили звірства на Київщині (оновлено). ФОТО
Ідентифіковано ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині. Загалом СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині
Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, це вже другий викритий російський ґвалтівник – 20-річний Булат Фассахов - радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ. Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили його про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
"Нами зібрано достатньо доказів того, що у березні 2022 року він разом і співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував", - зазначила генпрокурорка.
За даними слідства, вже за кілька днів воєнний злочин повторився.
"Цей же військовослужбовець ЗС РФ разом із ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством. Встановлення решти причетних до цих звірств триває", - резюмує Венедіктова.
Як пізніше зазначили в СБУ, Фассахов Булат Лєнарович, 20.11.2001 року народження - уродженець Республіки Татарстан, проходить службу у 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.
"СБУ встановила, що під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини ця особа скоїла низку воєнних злочинів стосовно цивільного населення. Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів", - зазначають у СБУ.
"СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Україна зробить усе, аби притягнути всіх воєнних злочинців до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Загалом, як зазначається, СБУ встановила вже 1140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Секатор вообще для пальцев и одного интересного отростка!
А на уши бирки надо вешать!
колеги, треба шукати в вк його родичів і писати їм погрози і прокляття, щоб боялися вночі спать.
Ці виродки спочатку повинні бути знищені, а потім вже казати суспільству за що.
прокуратура нашла ещё одного из сотен тысяч?
тварь, имитирующая работу...
А ось у мирному житті ман"яків вбивати за згвалтування не можна -- й це не заради гуманізму , не за те, що характер покарання не повинен переважати в рази тяжкість злочину ,а хоча б том , що "висша міра" за згвалтування в тому ж Китаї привела к тому , що гвалтівники почали вбивати жертв й світків свого злочину майже завжди , хоча до введення "смертної кари" вбивства були дуже рідким явищем .
А ось хімічна кастрація дуже ефективно знижує показники цього злочину не скільки не знижуючи тяжкість дій після згвалтуваня .
Розумієте таку річ , здається кожен , що має почуття справедливості міг би бути суддєю й прокурором .
Але факт , що зовсім не кожний !
ЗЫ різницю пдрв-засланців розумію і "прожив" особисто: друг бурят після йОго універу, з Улан-Уде, по роботі в Омську, перед армією, служба серед 90% РІЗНИХ пацанів полку на Кавказі з Середньої Азії, сусід по кімнаті (без ги-ги) кілька років общаги київського універу, туркмен з Узбекістану (може й навпаки)..
ЦЕ лайно (та подібні) - не жилець ні на цьому ні на тОму світі..
Українці зла не пам"ятають, тому доводиться усе записувати..(
Адіннарот, мля.
А это Инстаграм эго мамаши и она ещё не знает что ее отпрыск тварь и насильник: @alvidagainetdinova