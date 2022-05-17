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Новости Фото Война
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Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено). ФОТО

Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. В общей сложности СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения на Киевщине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено) 01

"Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал", - отметила генпрокурор.

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По данным следствия, уже через несколько дней военное преступление повторилось.

"Этот же военнослужащий ВС РФ вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается", - резюмирует Венедиктова.

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Как позже отметили в СБУ, Фассахов Булат Ленарович, 20.11.2001 г.р. - уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

"СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины это лицо совершило ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений", - отмечают в СБУ.

"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Украина сделает все, чтобы привлечь всех военных преступников к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.

Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено) 02
Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено) 03
Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено) 04

армия РФ (19885) изнасилование (922) Киевская область (4238) прокуратура (5040) СБУ (20120) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+53
зачем рубить? мы ж не варвары. Достаточно и секатора
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17.05.2022 10:56 Ответить
+29
У него форма головы прикольная - удобно уши рубить.
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17.05.2022 10:55 Ответить
+16
каструвати підара, відрубати руки, сімейку вирізати як свиней, оце справжній вирок уйобку
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17.05.2022 10:57 Ответить
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17.05.2022 10:54 Ответить
У него форма головы прикольная - удобно уши рубить.
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17.05.2022 10:55 Ответить
зачем рубить? мы ж не варвары. Достаточно и секатора
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17.05.2022 10:56 Ответить
Ну кто так делает?!
Секатор вообще для пальцев и одного интересного отростка!
А на уши бирки надо вешать!
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17.05.2022 11:20 Ответить
Неееее, секатор идеально подойдет для кастрации этого ублюдка.
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17.05.2022 11:30 Ответить
Гуманисты блин!
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17.05.2022 13:12 Ответить
після пиляння бетону
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17.05.2022 13:58 Ответить
Ну, у нас есть методы и пострашнее-обменять на какого-нибудь пьяницу с оккупированных территорий!
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17.05.2022 12:27 Ответить
шмаркля то може, але до чого ти оце перднув, його ж навіть не затримали.
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17.05.2022 18:41 Ответить
Вместе с головой.
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17.05.2022 11:29 Ответить
кастрировать кацапского ублюдка
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17.05.2022 10:55 Ответить
Це - золотий фонд пуйла. Якщо попаде в полон, то фюрер такого в першу чергу обміняє.
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17.05.2022 10:56 Ответить
каструвати підара, відрубати руки, сімейку вирізати як свиней, оце справжній вирок уйобку
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17.05.2022 10:57 Ответить
В нас на зоні з нього швидко Люсею чи Наталкою зроблять
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17.05.2022 11:00 Ответить
и тут Арестовича вклинили а Наталка это Бенина кукла. все совпадения случайны
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17.05.2022 11:04 Ответить
ви гадаєте шо тварині треба дожити до зони ..
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17.05.2022 11:04 Ответить
зеки с ним бы повеселились - медленно и долго, быстрая смерть для такого ****** - непозволительная роскошь
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17.05.2022 11:14 Ответить
Харе лепить романтический образ из зеков. Зеки - отбросы общества, а не ее мораль.
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17.05.2022 11:39 Ответить
Добрі люди є і серед кримінальників. А серед неосуджених повно покидьків.
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17.05.2022 11:48 Ответить
Виключення, звісно, зустрічаються, але чисто статистично серед зеків покидьків значно більше, ніж серед нормальних людей, а хороших людей серед зеків значно менше.
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17.05.2022 13:40 Ответить
Таке велике бажання видірвати йому цюцюрку і запихати у його прищавий писок
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17.05.2022 11:00 Ответить
Гвалтувати кацапів не треба, кацап - це тварина (зоофілія - не для українця!) Пропоную кацапо- русню (по можливості) четвертувати та спалювати живцем.
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17.05.2022 11:01 Ответить
Какие прекрасные русские лица! Какие раскрытые ясные взоры! Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель. И воры, и воры, и воры. © (І.Губерман).
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17.05.2022 11:02 Ответить
Понять, кастрировать и простить....
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17.05.2022 11:02 Ответить
Принять, кастрировать, утопить
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17.05.2022 13:07 Ответить
Лють. просто лють.
колеги, треба шукати в вк його родичів і писати їм погрози і прокляття, щоб боялися вночі спать.
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17.05.2022 11:03 Ответить
там гне оно живет там нету интернета. Максимум громофон в центре села
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17.05.2022 11:05 Ответить
мамку его по кругу
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17.05.2022 11:07 Ответить
а ти вважаєшь ця потвора як народилася?
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17.05.2022 11:18 Ответить
Чурки ******. Оленей им мало.... Надеюсь ублюдка этого кара настигнет...
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17.05.2022 11:08 Ответить
Врещук ти ще прізвище жінки назови для повного щастя.
Ці виродки спочатку повинні бути знищені, а потім вже казати суспільству за що.
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17.05.2022 11:13 Ответить
Він повинен бути вбитий деб він не був
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17.05.2022 11:14 Ответить
Напхати цьому 3,14дарасу повну сраку динаміту, й підпалить - в онлайн режимі!
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17.05.2022 11:17 Ответить
Динаміт витрачать? Для людини достатньо в задниці петарди новорічної менше цигарки Волгоградські "пацани" збрехать не дадуть! Першого січня 1995 року ішла компанія з гулянки Сіли по дорозі відпочить на лаву у сквері Один заснув Пробували будить - не прокидається Спустили штани і увіткнули петарду в зад Підпалили Бахнуло Хлопчина пробіг у гарячці метрів 400 і вмер з порваними кишками на порозі власної квартири!
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17.05.2022 11:30 Ответить
пипец
прокуратура нашла ещё одного из сотен тысяч?

тварь, имитирующая работу...
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17.05.2022 11:21 Ответить
Він,вся його сімейка має бути знищена з особливою жорстокістю
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17.05.2022 11:22 Ответить
Для таких как он, наказание должно быть таким:
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17.05.2022 11:24 Ответить
классическая парашная фамилиё.
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17.05.2022 11:25 Ответить
Кацапський виродок...
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17.05.2022 11:25 Ответить
Мразь гнилая, как и все кацапы!
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17.05.2022 11:27 Ответить
Спочатку на його очах вирізати всю його мразотну сім'ю, а потім самого повільно вбити!
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17.05.2022 11:28 Ответить
Идентифицировали. И дальше что? Не только в Киевской обл, в Херсоне и обл. тоже самое происходило. только об этом не говорят. Зеля, где наша армия была?
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17.05.2022 11:33 Ответить
Ох у русскіх і імена та прізвища...
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17.05.2022 11:34 Ответить
Татарин казанський скоріш всього
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17.05.2022 11:50 Ответить
Какие ужасные русские лица! Какие сверепые страшные взоры! Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель. И воры, и воры, и воры.
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17.05.2022 11:40 Ответить
Он даже не угрофин (т.е. кацап). Имя булат, глаза раскосые - значит башкир, бурят или татарин.
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17.05.2022 11:45 Ответить
Одним словом рашистську ГНИЛЬ,з чуркистану якогось
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17.05.2022 11:59 Ответить
очередная татарская или башкирская чурка... одним словом - руская падаль... а посему падаль в лице расии и руского существовать не должны... они должны уничтожаться...
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17.05.2022 12:08 Ответить
Как поймают первым делом на кол посадить.
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17.05.2022 12:10 Ответить
Почитав комменти... Каструвати, каструвати... що ви такі злі, маньяки гвалтують не тому що це фізіологічно потрібно, а тому що вони маньяки, потрібно бути гуманнішими і до маньяків і до суспільства в цілому - таких треба просто вбивати, щоб такої паскуди більше не було, без геніталій воно все одно придумає як когось скривдити, а от дохлим уже ні =)
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17.05.2022 12:11 Ответить
Військових гвалтівників требо вбивати навіть якщо вони й не гвалтівники .

А ось у мирному житті ман"яків вбивати за згвалтування не можна -- й це не заради гуманізму , не за те, що характер покарання не повинен переважати в рази тяжкість злочину ,а хоча б том , що "висша міра" за згвалтування в тому ж Китаї привела к тому , що гвалтівники почали вбивати жертв й світків свого злочину майже завжди , хоча до введення "смертної кари" вбивства були дуже рідким явищем .

А ось хімічна кастрація дуже ефективно знижує показники цього злочину не скільки не знижуючи тяжкість дій після згвалтуваня .

Розумієте таку річ , здається кожен , що має почуття справедливості міг би бути суддєю й прокурором .
Але факт , що зовсім не кожний !
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17.05.2022 12:58 Ответить
дегенерат...вырожденец.
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17.05.2022 12:35 Ответить
Помесь обоссаная, кто его мамашку ****, или бурят залез или тувинец, *************** *****
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17.05.2022 13:01 Ответить
Ему х-ло разрешило
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17.05.2022 13:37 Ответить
ПОЖИЗНЕННОЕ ЕМУ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 13:42 Ответить
Каструвати підара. ПУБЛІЧНО
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17.05.2022 13:46 Ответить
чурка, тобі - пзда, навіки..
ЗЫ різницю пдрв-засланців розумію і "прожив" особисто: друг бурят після йОго універу, з Улан-Уде, по роботі в Омську, перед армією, служба серед 90% РІЗНИХ пацанів полку на Кавказі з Середньої Азії, сусід по кімнаті (без ги-ги) кілька років общаги київського універу, туркмен з Узбекістану (може й навпаки)..
ЦЕ лайно (та подібні) - не жилець ні на цьому ні на тОму світі..
Українці зла не пам"ятають, тому доводиться усе записувати..(
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17.05.2022 13:53 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.05.2022 14:06 Ответить
І знову істінний руссскій Фассахов. Булат до того ж.
Адіннарот, мля.
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17.05.2022 15:08 Ответить
Это его Инстаграм: @v_wayne_v
А это Инстаграм эго мамаши и она ещё не знает что ее отпрыск тварь и насильник: @alvidagainetdinova
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17.05.2022 18:53 Ответить
Здоровый рус какцап не нужно убивать. Две соски с Днепра которые хотят ху..лу жопу полизать,отдать ему!!!
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17.05.2022 21:00 Ответить
 
 