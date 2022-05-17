Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено). ФОТО

Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. В общей сложности СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения на Киевщине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

"Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал", - отметила генпрокурор.

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По данным следствия, уже через несколько дней военное преступление повторилось.

"Этот же военнослужащий ВС РФ вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается", - резюмирует Венедиктова.

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Как позже отметили в СБУ, Фассахов Булат Ленарович, 20.11.2001 г.р. - уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

"СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины это лицо совершило ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений", - отмечают в СБУ.

"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Украина сделает все, чтобы привлечь всех военных преступников к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.





