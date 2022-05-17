Идентифицирован второй российский военный-насильник. Это 20-летний Фассахов. Установлены личности 1140 захватчиков, совершавших зверства на Киевщине (обновлено). ФОТО
Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. В общей сложности СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения на Киевщине.
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ. Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
"Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал", - отметила генпрокурор.
По данным следствия, уже через несколько дней военное преступление повторилось.
"Этот же военнослужащий ВС РФ вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается", - резюмирует Венедиктова.
Как позже отметили в СБУ, Фассахов Булат Ленарович, 20.11.2001 г.р. - уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.
"СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины это лицо совершило ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений", - отмечают в СБУ.
"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Украина сделает все, чтобы привлечь всех военных преступников к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В целом, как отмечается, СБУ установила уже 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.
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Секатор вообще для пальцев и одного интересного отростка!
А на уши бирки надо вешать!
колеги, треба шукати в вк його родичів і писати їм погрози і прокляття, щоб боялися вночі спать.
Ці виродки спочатку повинні бути знищені, а потім вже казати суспільству за що.
прокуратура нашла ещё одного из сотен тысяч?
тварь, имитирующая работу...
А ось у мирному житті ман"яків вбивати за згвалтування не можна -- й це не заради гуманізму , не за те, що характер покарання не повинен переважати в рази тяжкість злочину ,а хоча б том , що "висша міра" за згвалтування в тому ж Китаї привела к тому , що гвалтівники почали вбивати жертв й світків свого злочину майже завжди , хоча до введення "смертної кари" вбивства були дуже рідким явищем .
А ось хімічна кастрація дуже ефективно знижує показники цього злочину не скільки не знижуючи тяжкість дій після згвалтуваня .
Розумієте таку річ , здається кожен , що має почуття справедливості міг би бути суддєю й прокурором .
Але факт , що зовсім не кожний !
ЗЫ різницю пдрв-засланців розумію і "прожив" особисто: друг бурят після йОго універу, з Улан-Уде, по роботі в Омську, перед армією, служба серед 90% РІЗНИХ пацанів полку на Кавказі з Середньої Азії, сусід по кімнаті (без ги-ги) кілька років общаги київського універу, туркмен з Узбекістану (може й навпаки)..
ЦЕ лайно (та подібні) - не жилець ні на цьому ні на тОму світі..
Українці зла не пам"ятають, тому доводиться усе записувати..(
Адіннарот, мля.
А это Инстаграм эго мамаши и она ещё не знает что ее отпрыск тварь и насильник: @alvidagainetdinova