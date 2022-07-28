УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4651 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
12 322 11

15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області внаслідок сьогоднішніх російських ракетних обстрілів постраждали 15 осіб.

Про це повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція 01

"15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив поліцейський.

15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція 02
15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському. Є втрати у нашому особовому складі, - Генштаб

15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція 04

Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав.

15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури

Автор: 

Київська область (4047) обстріл (28700) жертви (1804) Нєбитов Андрій (190)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Потому что сплошное враньё от зеублюдков,с белопараши все и про рертвы тоже враньё.
показати весь коментар
28.07.2022 17:55
+2
А зебиляры видоски праздничные записуют....а по мрази белоруской доллары ***** не позволяют,как 24 . 02. ???
показати весь коментар
28.07.2022 17:43
+2
шукайте наводчиків і коригувальників! вони точно там були!
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((
показати весь коментар
28.07.2022 18:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зебиляры видоски праздничные записуют....а по мрази белоруской доллары ***** не позволяют,как 24 . 02. ???
показати весь коментар
28.07.2022 17:43 Відповісти
Влупить
показати весь коментар
28.07.2022 17:45 Відповісти
Лінія фронту2500 км.Ракети літять десятками з різних км кордону.Вас треба поставити на охорону зброївих складів.
показати весь коментар
28.07.2022 18:03 Відповісти
Нихрена я тректории не понял....
Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
показати весь коментар
28.07.2022 17:51 Відповісти
Потому что сплошное враньё от зеублюдков,с белопараши все и про рертвы тоже враньё.
показати весь коментар
28.07.2022 17:55 Відповісти
шукайте наводчиків і коригувальників! вони точно там були!
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((
показати весь коментар
28.07.2022 18:05 Відповісти
В Ізраілі є жалізний купол , але він теж невзмозі перехопити всі ракети !!
показати весь коментар
28.07.2022 20:41 Відповісти
Так, але Ізраїль за враження по 1 будинку відповідає по 10-ти будинкам ворога.

показати весь коментар
28.07.2022 22:49 Відповісти
Я не зрозумів останнє фото, у вирві від ракети вже трава виросла, чи комусь робити нічого.
показати весь коментар
29.07.2022 00:08 Відповісти
Не чіпляйся, яку яму знайшли, там і заселфились. Селфі - "наше всьо"
показати весь коментар
30.07.2022 01:25 Відповісти
 
 