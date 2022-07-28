15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція. ФОТО
У Київській області внаслідок сьогоднішніх російських ракетних обстрілів постраждали 15 осіб.
Про це повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив поліцейський.
Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав.
Топ коментарі
+3 Alex Smith #322835
показати весь коментар28.07.2022 17:55
+2 Alex Smith #322835
показати весь коментар28.07.2022 17:43
+2 Claudia Smith
показати весь коментар28.07.2022 18:05
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Если их запустили от Севастополя, а Лютеж севернее Киева, то они летели в обход (" одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером") ???
а взагалі слава богу, що ніхто не загинув. в Гончарівці загинули(((