15 людей постраждали на Київщині внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області внаслідок сьогоднішніх російських ракетних обстрілів постраждали 15 осіб.

Про це повідомив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. В той же час завдяки вчасному реагування на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків", - зазначив поліцейський.





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Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав.

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