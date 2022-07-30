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Новини Фото Війна
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Армія РФ продовжує стягувати військову техніку до кордонів України. ФОТО

Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

Це зафіксував супутник Planet Labs, інформує Цензор.НЕТ. На знімках, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

28 липня супутник зафіксував там збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Армія РФ продовжує стягувати військову техніку до кордонів України 01

Це село розташоване неподалік українського прикордонного пункту пропуску Тополі, через який у мирні часи до РФ пропускали поїзди. Таким чином, техніка знаходиться біля тимчасово окупованої Дворічанської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 670 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1 759 танки та 3 995 броньованих машин

Як помітили "Схеми", аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Армія РФ продовжує стягувати військову техніку до кордонів України 02

Посилаючись на інформацію військового експерта Олега Жданова, "Схеми" прогнозують, що надалі вона рушить у бік Ізюма.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки - на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і - поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

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Армія РФ продовжує стягувати військову техніку до кордонів України 03

Нагадаємо, територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, що саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет "Іскандер" та інші.

Автор: 

армія рф (17509) росія (65346) супутник (295) Харківщина (6054) техніка (1829) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+37
Спалить н.х. і не чекати того моменту коли вона перетне кордон
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30.07.2022 14:01
+25
Законна ціль для HIMARS.
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30.07.2022 14:09
+12
Почему не у*бете ракетами их пока они в кучке и не разехались по всей Украине?
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30.07.2022 14:20
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Спалить н.х. і не чекати того моменту коли вона перетне кордон
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30.07.2022 14:01 Відповісти
Ещё металлолома навезли(тушонки)!!!
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30.07.2022 15:20 Відповісти
Законна ціль для HIMARS.
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30.07.2022 14:09 Відповісти
А нам слід теж приймати відповідні міри, а не лише констатувати той факт. Сподіваюсь, наше командування це розуміє.
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30.07.2022 14:14 Відповісти
в смысле того, что верховному пора в глаза заглянуть?)))
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30.07.2022 21:41 Відповісти
Я осознаю, что шапкозакидательство может привести к колоссальным бедам, но эти ошметки "армии" по сравнению с теми колонами и базами, которые показывали на первых месяцах войны, выглядят совсем убого.
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30.07.2022 14:18 Відповісти
Чекаємо на хлопавки чи оплески.
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30.07.2022 14:19 Відповісти
Почему не у*бете ракетами их пока они в кучке и не разехались по всей Украине?
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30.07.2022 14:20 Відповісти
ні нагнітайті паніку,всьо па плану *****
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30.07.2022 14:34 Відповісти
При чому тут порох, чи царь батирь якого не розгромили , ?)))перемагають сміливі., хитрі і вчасні..
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30.07.2022 14:49 Відповісти
Тогда ВСУ была очень по сравнению с нынешней. И помощь от запада и самое главное от США был бы минимальным. За восемь лет опыт, подготовка военных за границей, вооружение западное. Хоть и власть не сильно помогала. Но ВСУ уже готовилась к войне. Возможно будь Порошенко у власти не было бы агрессии. Они его боятся. Ссут. Они при Порохе как куры, голову в песок. Думаю к новому году появятся много новых президентов. Благодаря ВСУ и бесценной помощи запада. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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30.07.2022 15:16 Відповісти
Зеленка розлилася. В спам, потвора!
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30.07.2022 15:51 Відповісти
на марші треба бити там вони підставляюця
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30.07.2022 15:01 Відповісти
не так много еще, но проблем могут создать
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30.07.2022 14:23 Відповісти
треба відбити в них тягу лізти сюди
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30.07.2022 14:23 Відповісти
Пам'ятаю,був такий собі Чалий Олександр,все з піною у рота верещав,що головні вороги України-то румуни,бо хочуть на Бессарабію напасти....
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30.07.2022 14:33 Відповісти
ага, це ж його зекоманда витягла, обтрусила од нафталіну і заперла в переговорну групу. щоб він там нейтральний статус України перед ворогом просував.
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30.07.2022 14:54 Відповісти
Всі дані е, нехватае тільки розрішення і влучного удару…і це найважливіше
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30.07.2022 14:47 Відповісти
А що ця база рашистів недосяжна для наших ракет? Якщо достають, то не треба чекати їх під Ізюмом! Нищити в рашці!
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30.07.2022 14:51 Відповісти
От всей души желаю Украине в будущем стать мировым лидером в области переработки металлолома, в который превратится рэфовское вооружение. И зарабатывать на этом миллиарды
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30.07.2022 15:06 Відповісти
опять зе чего-то ждет и готовит операцию "проемали" (с)
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30.07.2022 16:22 Відповісти
не можна стріляти по параші, треба дочекатися коли всіх азовців замордують
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30.07.2022 18:46 Відповісти
 
 