Армія РФ продовжує стягувати військову техніку до кордонів України. ФОТО

Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

Це зафіксував супутник Planet Labs, інформує Цензор.НЕТ. На знімках, які є у розпорядженні журналістів "Схем" (Радіо Свобода), видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

28 липня супутник зафіксував там збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Це село розташоване неподалік українського прикордонного пункту пропуску Тополі, через який у мирні часи до РФ пропускали поїзди. Таким чином, техніка знаходиться біля тимчасово окупованої Дворічанської громади.

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Як помітили "Схеми", аналізуючи супутникові фото, територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки.

Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Посилаючись на інформацію військового експерта Олега Жданова, "Схеми" прогнозують, що надалі вона рушить у бік Ізюма.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки - на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і - поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

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Нагадаємо, територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, що саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет "Іскандер" та інші.