Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины. ФОТО

Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области.

Это зафиксировал спутник Planet Labs, передает Цензор.НЕТ. На снимках, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода), видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

28 июля спутник зафиксировал увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Это село расположено недалеко от украинского пограничного пункта пропуска Тополя, через который в мирные времена в РФ пропускали поезда. Таким образом, техника находится возле временно оккупированной Дворичанской громады.

Как заметили "Схемы", анализируя спутниковые фото, территория этого села и раньше использовалась военными РФ для размещения техники.

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

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Ссылаясь на информацию военного эксперта Олега Жданова, "Схемы" прогнозируют, что в дальнейшем она двинется в сторону Изюма.

Спутник Planet Labs также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки - северо-западнее и северо-восточнее села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.

Напомним, территория Белгородской области РФ активно используется российскими военными, о чем не раз сообщал Генштаб Украины. Например, что именно на ее территории российская армия ведет активные боевые действия. В частности попытки использования средств радиолокационной борьбы, запуски ракет "Искандер" и другие.

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