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Новости Фото Война
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Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины. ФОТО

Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области.

Это зафиксировал спутник Planet Labs, передает Цензор.НЕТ. На снимках, которые есть в распоряжении журналистов "Схем" (Радио Свобода), видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

28 июля спутник зафиксировал увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины 01

Это село расположено недалеко от украинского пограничного пункта пропуска Тополя, через который в мирные времена в РФ пропускали поезда. Таким образом, техника находится возле временно оккупированной Дворичанской громады.

Как заметили "Схемы", анализируя спутниковые фото, территория этого села и раньше использовалась военными РФ для размещения техники.

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

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Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины 02

Ссылаясь на информацию военного эксперта Олега Жданова, "Схемы" прогнозируют, что в дальнейшем она двинется в сторону Изюма.

Спутник Planet Labs также зафиксировал скопление военной техники вблизи Соболевки - северо-западнее и северо-восточнее села. Она начала появляться там с начала полномасштабного вторжения и постепенно ее количество увеличивалось. В сравнении с июнем на этой территории количество техники почти не изменилось, но спутник фиксировал ее перемещение.

Армия РФ продолжает стягивать военную технику к границам Украины 03

Напомним, территория Белгородской области РФ активно используется российскими военными, о чем не раз сообщал Генштаб Украины. Например, что именно на ее территории российская армия ведет активные боевые действия. В частности попытки использования средств радиолокационной борьбы, запуски ракет "Искандер" и другие.

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Автор: 

армия РФ (19358) россия (95660) спутник (232) Харьковщина (5577) техника (1737) Белгород (453)


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Топ комментарии
+37
Спалить н.х. і не чекати того моменту коли вона перетне кордон
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30.07.2022 14:01
+25
Законна ціль для HIMARS.
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30.07.2022 14:09
+12
Почему не у*бете ракетами их пока они в кучке и не разехались по всей Украине?
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30.07.2022 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Спалить н.х. і не чекати того моменту коли вона перетне кордон
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30.07.2022 14:01 Ответить
Ещё металлолома навезли(тушонки)!!!
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30.07.2022 15:20 Ответить
Законна ціль для HIMARS.
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30.07.2022 14:09 Ответить
А нам слід теж приймати відповідні міри, а не лише констатувати той факт. Сподіваюсь, наше командування це розуміє.
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30.07.2022 14:14 Ответить
в смысле того, что верховному пора в глаза заглянуть?)))
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30.07.2022 21:41 Ответить
Я осознаю, что шапкозакидательство может привести к колоссальным бедам, но эти ошметки "армии" по сравнению с теми колонами и базами, которые показывали на первых месяцах войны, выглядят совсем убого.
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30.07.2022 14:18 Ответить
Чекаємо на хлопавки чи оплески.
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30.07.2022 14:19 Ответить
Почему не у*бете ракетами их пока они в кучке и не разехались по всей Украине?
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30.07.2022 14:20 Ответить
ні нагнітайті паніку,всьо па плану *****
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30.07.2022 14:34 Ответить
При чому тут порох, чи царь батирь якого не розгромили , ?)))перемагають сміливі., хитрі і вчасні..
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30.07.2022 14:49 Ответить
Тогда ВСУ была очень по сравнению с нынешней. И помощь от запада и самое главное от США был бы минимальным. За восемь лет опыт, подготовка военных за границей, вооружение западное. Хоть и власть не сильно помогала. Но ВСУ уже готовилась к войне. Возможно будь Порошенко у власти не было бы агрессии. Они его боятся. Ссут. Они при Порохе как куры, голову в песок. Думаю к новому году появятся много новых президентов. Благодаря ВСУ и бесценной помощи запада. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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30.07.2022 15:16 Ответить
Зеленка розлилася. В спам, потвора!
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30.07.2022 15:51 Ответить
на марші треба бити там вони підставляюця
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30.07.2022 15:01 Ответить
не так много еще, но проблем могут создать
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30.07.2022 14:23 Ответить
треба відбити в них тягу лізти сюди
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30.07.2022 14:23 Ответить
Пам'ятаю,був такий собі Чалий Олександр,все з піною у рота верещав,що головні вороги України-то румуни,бо хочуть на Бессарабію напасти....
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30.07.2022 14:33 Ответить
ага, це ж його зекоманда витягла, обтрусила од нафталіну і заперла в переговорну групу. щоб він там нейтральний статус України перед ворогом просував.
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30.07.2022 14:54 Ответить
Всі дані е, нехватае тільки розрішення і влучного удару…і це найважливіше
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30.07.2022 14:47 Ответить
А що ця база рашистів недосяжна для наших ракет? Якщо достають, то не треба чекати їх під Ізюмом! Нищити в рашці!
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30.07.2022 14:51 Ответить
От всей души желаю Украине в будущем стать мировым лидером в области переработки металлолома, в который превратится рэфовское вооружение. И зарабатывать на этом миллиарды
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30.07.2022 15:06 Ответить
опять зе чего-то ждет и готовит операцию "проемали" (с)
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30.07.2022 16:22 Ответить
не можна стріляти по параші, треба дочекатися коли всіх азовців замордують
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30.07.2022 18:46 Ответить
 
 